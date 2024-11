Xiaomi-Smartphones: China-Hersteller will schaffen, was Huawei bereits gelungen ist

Xiaomi gehört zu den größten Smartphone-Herstellern der Welt. Obwohl dem chinesischen Unternehmen keine echte Gefahr droht, möchte sich Xiaomi unabhängiger machen. Schon 2025 sollen Xiaomi-Smartphones mit eigenem Chip erscheinen. Huawei hat gezeigt, dass das funktioniert.

Xiaomi entwickelt eigenen Smartphone-Chip

Für Xiaomi läuft es auf dem Smartphone-Markt sehr gut. Das chinesische Unternehmen ist hinter Samsung und Apple der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt. Obwohl aktuell keine Gefahr von außen droht, weil Xiaomi im Gegensatz zu Huawei keine Infrastruktur baut, möchte der Hersteller trotzdem unabhängiger von Qualcomm und MediaTek werden. Ab 2025 soll die Massenproduktion von Smartphone-Chips starten (Quelle: Bloomberg).

Genau wie schon Apple und Google möchte Xiaomi Chips bauen, die sich perfekt an die Hardware anpassen lassen, somit effizienter arbeiten können, neue Funktionen erlauben und am Ende auch günstiger sind. Diese sollen dann natürlich komplett aus China stammen, sodass kein Einfluss von außen genommen werden kann. Huawei hat das, wenn auch nicht ganz freiwillig, auch geschafft. Es hat aber Jahre gedauert, um den aktuellen Status zu erreichen.

Durch einen eigenen Chip würde sich Xiaomi von der chinesischen Konkurrenz, aber auch von Samsung abheben. Unklar ist aktuell noch, in welchem Leistungsbereich sich die eigenen Chips bewegen werden. Huawei hängt leistungstechnisch deutlich zurück. Es könnte sich also eher um die Einsteiger- oder Mittelklasse handeln.

Xiaomi-Gerüchte sind nicht neu

Ganz neu sind die Gerüchte um einen eigenen Xiaomi-Chip nicht. Schon im September haben wir darüber berichtet, dass das chinesische Unternehmen in Zusammenarbeit mit Unisoc an einem eigenen Chip arbeitet. Dieses Mal ist die Quelle aber deutlich bekannter und so könnte es 2025 vielleicht wirklich erste Xiaomi-Chips in Android-Smartphones geben. Wir behalten die Entwicklung im Blick.

