Die besten Weihnachts-Apps für Handy & Tablet (Android/Apple)

4 Wochen bis zum Fest, das Haus wird geschmückt, der Ofen verlangt nach Keksteig und im Radio dudelt fröhlich die Weihnachtsmusik – aber ihr kommt nicht in Weihnachtsstimmung? Hier kann das Handy weiterhelfen. Wir haben euch die besten Apps für die besinnliche Adventszeit herausgesucht.

Um in der Vorweihnachtszeit in Adventsstimmung zu kommen, kann auch das Handy behilflich sein: Auf der Suche nach den schönsten Weihnachts-Apps sind wir kopfüber in den Beutel von Googles Play Store und Apples App Store gesprungen und haben einige besonders schöne Geschenke herausgefischt. Vom Christmas-Radio über die Organisation der Wunschlisten bis zu weihnachtlichen Spielchen, findet ihr alles für den Stimmungs-Boost in unsere Top Weihnachts-Apps für Android & iOS.

Weihnachts-Wichtel: Die besten & nützlichsten Weihnachts-Apps

In der ersten Kategorie der besten Weihnachts-Apps stellen wir euch nützliche Helfer für die Adventszeit vor.

Geschenklisten-App

Wer zu Weihnachten eine größere Zahl an Freunden & Familienmitgliedern zu beschenken hat, kann schnell den Überblick über die Gaben und das liebe Geld verlieren. Mit den „Christmas Gift List“-Apps von engApps (Android) und Denys Yevenko (Apple) managt ihr eure Geschenkanschaffungen.

So könnt ihr für jede Person eine eigene Liste anlegen, deren Wünsche und eigene Geschenkideen eintragen, festhalten, welche Geschenke ihr bereits besorgt habt und wie viel Geld ihr dabei ausgegeben habt.

Android

Christmas Gift List engApps

Apple (iPhone, iPad, iPod)

The Christmas Gift List Denys Ievenko

Christmas-Radio

Mit dem Christmas-Radio könnt ihr ab dem 01. November jedes Jahres rund um die Uhr Weihnachtsmusik mit eurem Smartphone oder Tablet hören. Die Christmas-Radio-App spielt dabei den Christmas Channel von rautemusik.fm ab, zeigt euch die aktuelle Playlist sowie einen animierten Hintergrund an. Ihr könnt die App aber auch im Hintergrund laufen lassen und nur die Musik genießen.

Android

Christmas Radio Swiss-Development GmbH

Apple (iPhone, iPad, iPod)

Christmas Radio Swiss-Development GmbH

Adventsstern: Apps für das weihnachtliche Drumherum

In der zweiten Kategorie unserer Weihnachts-Apps, haben wir nach dem kleine Quäntchen extra gesucht, welches euren Alltag noch weihnachtlicher machen kann.

Weihnachtsklingeltöne

Damit das Handy beim Weihnachtswahnsinn auch richtig mitmacht, sollte es natürlich auch entsprechend klingeln. Eine einfache Möglichkeit, schnell auf verschiedene Weihnachtsklassiker als Klingelton zuzugreifen, bietet die App „Weihnachts-Klingeltöne“ von Vipos Apps.

Android

Weihnachts-Klingeltöne 2024 Vipos Apps

Apple (iPhone, iPad, iPod)

Weihnachts-Klingeltöne Vipos.com

Weihnachtsgrußkarten per App

Weihnachtsgrußkarten vorzubereiten und auszudrucken nimmt viel Zeit in Anspruch. Mit der App „Weihnachten Foto Rahmen“ könnt ihr schnell eure Fotos mit Effekten und schönen weihnachtlichen Rahmen aufhübschen, um sie daraufhin direkt per Messenger an eure Liebsten zu versenden oder auf einem sozialen Netzwerk zu teilen.

Mit den verschiedenen Filtern könnt ihr eure Fotos weihnachtlich gestalten (© Linerock Investments LTD)

Android

Weihnachten Foto Rahmen PHOTO LAB DMCC

Apple (iPhone, iPad, iPod)

Weihnachten Foto & Rahmen app Informe Laboratories, Inc.

Weihnachts-Countdown

Wer es bis Weihnachten und Neujahr schon gar nicht mehr abwarten kann, hat mit der App „Weihnachts-Countdown“ die Möglichkeit, sich einen Countdown auf dem Smartphone einzurichten, der euch die letzten Tage bis zum Fest verkürzt.

Die App bietet verschiedene Designs, Weihnachtsmusik und jeden Dezembertag ein neues Hintergrundbild. Wer gerne ein Countdown-Widget, weitere Designs, Musik und mehr möchte, kann die Premium-Version entweder für 0,99 Euro das aktuelle Jahr für oder für 3,99 Euro für immer freischalten.

Android

Christmas Countdown Jupli

Apple (iPhone, iPad, iPod)

Weihnachts-Countdown (2024) Jupli

Schlittenfahrt: Die besten mobilen Weihnachtsspiele-Apps

In der letzten Kategorie haben wir einige der schönsten Weihnachts-Versionen von beliebten Mobile-Games für euch zusammengesucht.

Doodle Jump Christmas Special

Der Spiele-Klassiker „Doodle Jump“ macht auch in der Weihnachtszeit jede Menge Spaß. Wie in der herkömmlichen Version des mehrfach ausgezeichneten Endlos-Hüpfers, ist es auch in der kostenlosen Weihnachts-Ausführung euer Ziel, mit dem Doodler auf einer endlosen Reihe von Plattformen immer höher zu kommen, ohne dabei herunterzufallen. Die Spielwelt in der Christmas-Version ist ganz an die winterliche Zeit angepasst.

Auf Android müsst ihr bei der normalen Version von Doodle Jump einfach unten das passende Szenario auswählen. So gibt es hier ein Winter- sowie Weihnachts-Szenario zur Auswahl.

So springt man direkt ins Weihnachtswunderland (© Lima Sky LLC)

Android

Doodle Jump Lima Sky LLC

Apple (iPhone, iPad, iPod)

Doodle Jump Christmas PLUS Lima Sky

Snowman Story

Das süße kleine Abenteuerspiel „Snowman Story“ von „Odencat“ lässt euch die Reise eines Schneemanns zum Nordpol erleben. Die detaillierte Pixel-Optik versprüht dabei gleichzeitig einen nostalgischen Charme, der euch vielleicht an die Weihnachtsfeste eure Kindheit erinnern wird.

Die liebevolle Pixel-Grafik bringt nostalgische Weihnachtsgefühle hervor (© Odencat)

Android

Snowman Story Odencat

Apple (iPhone, iPad, iPod)

Snowman Story Odencat Inc.

Bubble Shooter

Natürlich muss man auch zu Weihnachten seiner Sucht nicht entsagen: Wer von den Bubble-Buster-ähnlichen Titeln auf dem Smartphone nicht genug bekommen kann, kann die Kugeln auch gleich im passenden Weihnachtsstil platzen lassen.

Android

Einer dieser weihnachtlichen Bubble-Shooter ist die App „Bubble Spiele Weihnachten“ von LinkDesk, die fast schon vor Weihnachts-Charme überquillt:

Bubble Spiele Weihnachten PUZZLEJOY

Apple (iPhone, iPad, iPod)

Für Apple-Geräte findet ihr „Christmas Games Bubble Pop“ von „MadOverGames“ im Appstore:

Christmas Games - Bubble Pop MadOverGames

