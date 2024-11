iOS 19 unvollständig: Apple lässt iPhone-Nutzer bis 2026 warten

Mit der nächsten Version des iPhone-Betriebssystems können Nutzerinnen und Nutzer mit Apples Sprachassistent Siri endlich wie mit einem normalen Menschen sprechen. Doch zum Start von iOS 19 steht das Feature nicht zur Verfügung. Kein Einzelfall, wie nun bekannt wird.

Update vom 27.11.2024: Nicht nur das von Apple entwickelte „Large Language Model“ für ein besseres Siri wird sich verzögern und somit nicht zum Start von iOS 19 im Herbst 2025 zur Verfügung stehen. Höchstwahrscheinlich wird ein wirklich konversationsfähiges Siri nach dem Vorbild von ChatGPT erst mit dem Update auf iOS 19.4 im Frühjahr 2026 zur Verfügung stehen. Doch bei dieser Verzögerung allein bleibt es nicht. Apple-Orakel und Bloomberg-Reporter Mark Gurman hat jetzt weitere schlechte Nachrichten: „Mir wurde gesagt, dass eine größere Anzahl von Funktionen, die für iOS 19 geplant waren, bereits auf das Frühjahr 2026 verschoben wurden.“ Welche dies sind, verbleibt jedoch im Dunkeln. Details hierzu nannte der Insider nicht (Quelle: Bloomberg).

Originaler Artikel vom 22.11.24:

Siri auf dem iPhone spricht wie ein Mensch – ab 2026 möglich

Auch wenn Siri auf dem iPhone über die Jahre immer wieder Verbesserungen erfahren hat, kann man sich bis heute nicht wie mit einem richtigen Menschen mit dem Sprachassistenten unterhalten. Daran ändern auch Apples neuerliche und ambitionierte Versuche in iOS 18 nichts.

Das soll sich jedoch mit der kommenden iPhone-Systemversion beziehungsweise einem späteren Update ändern. Laut einem aktuellen Bericht arbeitet Apple an einer intelligenteren Version von Siri, die Mitarbeiter derzeit kurzerhand „LLM Siri“ nennen (Quelle: Bloomberg). LLM bezieht sich auf „Large Language Model“ – ein Sprachmodell, welches Texte auf natürliche Weise generieren kann. Das bekannteste Beispiel hierfür ist sicherlich der Chatbot „ChatGPT“.

Auch Apple entwickelt sein eigenes „LLM“. Daraus entstehen soll eine Chatbot-Version von Siri, mit der man fortlaufende Unterhaltungen führen kann. Siri wird in Zukunft somit fast wie ein Mensch reagieren und wesentlich komplexere Aufgaben erledigen können. In iOS 18.2 ist Apple diesbezüglich jedoch noch auf ChatGPT angewiesen.

Apples aktueller Zeitplan

Im Moment testet Apple die neue LLM-Version von Siri intern noch in einer separaten App, doch am Ende wird „LLM Siri“ genauso wie bisher fest in iOS integriert sein. Nach dem aktuellen Zeitplan will Apple eine erste Vorschau des neuen, revolutionären Sprachassistenten im Juni auf der WWDC als Bestandteil von iOS 19 präsentieren. Doch zum Release der neuen Systemversion im Herbst 2025 soll „LLM Siri“ noch nicht fertig sein. Eine Markteinführung ist derzeit fürs Frühjahr 2026 geplant, zusammen mit einem späteren Service-Update von iOS 19.

Darauf verlassen sollten sich Nutzerinnen und Nutzer aber noch nicht. Schließlich kann bis dahin noch viel passieren. Sollte sich die Entwicklung des hauseigenen LLM für Apple als zu problematisch erweisen, könnten Verzögerungen die Folge sein.

Der aktuelle Stand der Dinge auf dem iPhone:

