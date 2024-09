Werbung auf der Xbox: Microsoft schlägt alarmierenden Weg ein

Microsoft startet eine neue aggressive Werbekampagne, der Xbox-Spieler nicht entgehen können. Die neue Vollbild-Anzeige im Dashboard der Konsole ist ein schlechtes Omen für die Zukunft.

Werbung auf der Xbox geht noch einen Schritt weiter

Wer mehrere hundert Euro für eine Xbox-Konsole ausgibt, wird mit nervigen Werbeanzeigen im Dashboard belohnt. Diese füllt den gesamten Bildschirm aus, sobald ihr die Konsole startet und muss dann weggeklickt werden, was zum Glück sehr schnell geht.

In der Vergangenheit hat Microsoft damit die eigenen Gaming-Hits für die Xbox beworben. So gab es bereits Vollbild-Anzeigen für Starfield, Forza Motorsport oder Call of Duty: Modern Warfare 3. Inzwischen scheint Microsoft allerdings keine so strengen Anforderungen mehr zu stellen. Journalist Tom Warren teilt auf X (früher Twitter) jetzt eine neue Vollbild-Anzeige für EA Sports FC 25.

Der FIFA-Nachfolger wird von Electronic Arts entwickelt. Microsoft bewirbt also zum ersten Mal ein Spiel mit einer Vollbild-Anzeige, das nicht von einem Mitglied der Xbox-Familie entwickelt wurde.

Werbung auf der Xbox bald häufiger?

Vielen Spielern dürfte es egal sein, von dem das Spiel entwickelt wird, das gerade den Blick auf ihr Xbox-Dashboard versperrt. Der neue Schritt zeigt allerdings, dass Microsoft den prominenten Werbeplatz jetzt auch an andere Unternehmen wie EA verkauft, anstatt ihn nur für große Highlights der Xbox Game Studios aufzusparen. Es ist somit durchaus möglich, dass Xbox-Spieler in Zukunft häufiger Spiele vorgesetzt bekommen, wenn sie ihre Konsole starten.

Microsoft mag Werbung – das ist nicht neu. Auch Nutzern von Windows 11 ist schon Werbung im Betriebssystem aufgefallen, die aber versehentlich dort platziert worden sein soll. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, verraten wir euch, wie ihr Werbung in Windows 11 ausschalten könnt.