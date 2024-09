Wie viel Speicherplatz hat die PS5 (Slim/Pro)?

Die verschiedenen Modelle der PlayStation 5 bieten euch unterschiedlich viel Platz für eure Spiele, Daten und Medien. Dazu kommt, dass die PS5 einen Teil der SSD für ihr System beansprucht. Wie viel Speicherplatz die jeweilige PS5 hat und was ihr tun könnt, wenn der Speicher knapp wird, erfahrt ihr hier.

Anzeige

PS5 Digital-Edition (Slim) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2024 16:11 Uhr

Wie viel Speicherplatz hat die PS5 – Übersicht

Auch wenn die Packungsrückseite die Konsole mit 825 GB oder 1 TB bewirbt, sind knapp 160 GB hiervon für das System reserviert. Der tatsächliche Speicher für eure installierten Spiele, Apps und mehr ist somit ein ganzes Stück kleiner. Hier haben wir eine Übersicht der Speichergrößen und dem tatsächlich verfügbaren Platz der PS5, PS5 Slim und der kommenden PS5 Pro:

Modell SSD (Größe) Frei verfügbarer Speicher PlayStation 5 825 GB 667 GB PlayStation 5 Slim 1 TB 840 GB PlayStation 5 Pro 2 TB Vsl. 1,8 TB

Anzeige

Was tun, wenn der Speicher der PS5 knapp wird?

Immer mehr Spielen wie „Call of Duty“, „Cyberpunk 2077“, „Gran Turismo 7“ oder „Assassin's Creed Valhalla“ sprengen die 100-Gigabyte-Marke. Wenn ihr viele große Titel gleichzeitig spielt, können so selbst die 840 GB des Slim-Modells schnell schwinden. Zum Glück ist das aber auch Sony bewusst, weswegen sie gleich mehrere Möglichkeiten bieten, damit ihr eure Spiele nicht jedes Mal erneut komplett herunterladen oder von Disc neu installieren müsst.

Anzeige

Ein Backup von PS5-Spielen machen

Auf einer für die PlayStation 5 formatierten externen Festplatte könnt ihr ein Backup eurer Spiele ablegen. Die PS5-Titel lassen sich hiervon zwar nicht direkt abspielen, aber um schnell für ein anderes Spiel Platz zu machen, ist es eine gute Zwischenlösung. Wenn ihr das archivierte Spiel wieder spielen möchtet, müsst ihr es von der externen Festplatte wieder auf den internen Speicher der Konsole verschieben – was in den meisten Fällen weit schneller funktioniert, als ein Spiel komplett neu herunterzuladen oder von Disc zu installieren.

PS4-Spiele direkt auf externe Festplatte installieren

Auch PS4-Spiele können ordentlich Speicherplatz fressen. Diese könnt ihr aber auch direkt auf einer externen Festplatte installieren und von hier starten. So habt ihr mehr Platz für eure PlayStation-5-Titel, die zwingende die schnelle SSD der Konsole benötigen. Einziger Nachteil: Die Ladezeiten können länger ausfallen.

Anzeige

Speicher mit M.2-SSD erweitern

Die teuerste aber auch beste Möglichkeit für alle PS5-Modelle: Den Speicherplatz durch eine M.2-SSD erweitern, die den offiziellen Anforderungen von Sony entspricht. Diese müssen unter anderem eine Geschwindigkeit von mindestens 5500 MB/s bieten und dürfen nur eine bestimmte Größe haben, um in den PS5-Schacht zu passen. So könnt ihr ganz nach eurem Bedarf zusätzlichen Speicherplatz einbauen, um Platz für noch mehr Spiele und Daten zu schaffen. Alle Anforderungen sowie unsere Empfehlungen lest ihr hier:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.