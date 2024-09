PS Plus: Letzte Chance, Gratis-Games zu schnappen

Der September nähert sich seinem Ende. Für PS-Plus-Abonnenten bedeutet das, dass sie nur noch wenige Tage Zeit haben, um sich die aktuellen Gratis-Spiele zu schnappen.

Update vom 26. September: Ihr habt noch bis zum 30. September Zeit, um euch Quidditch Champions, MLB The Show 24 und Little Nightmares 2 für eure PlayStation-Bibliothek zu sichern. Die Gratis-Spiele für den Oktober sind ebenfalls bereits bekannt.

Originalmeldung:

Das sind die PS-Plus-Games im September 2024

PlayStation-Gamer, die für PS Plus Essential oder eine der teureren Abo-Stufen zahlen, dürfen sich jeden Monat auf kostenlose Spiele freuen. Im PlayStation Blog stellt Sony jetzt die Auswahl für den September vor. Es handelt sich um:

Quidditch Champions (für PS4 & PS5)

MLB The Show 24 (für PS4 & PS5)

Little Nightmares 2 (für PS4 & PS5)

Ihr könnt die Spiele ab dem 3. September zu eurer Bibliothek hinzufügen. Danach könnt ihr sie zocken, wann immer ihr wollt, solange ihr weiter für ein PS-Plus-Abo zahlt.

Aus der Auswahl für September sticht besonders Quidditch Champions heraus. Das Sport-Game im Harry-Potter-Universum ist schließlich noch gar nicht erschienen und wird direkt zum Launch am 3. September Teil von PlayStation Plus Essential. Ihr könnt als Jäger, Sucher, Hüter oder Treiber spielen und euch im Karrieremodus bis zur Quidditch-Weltmeisterschaft hocharbeiten.

Harry Potter: Quidditch Champions – Offizieller Trailer

PS Plus: Viel Freude, aber auch viel Kritik

Im PS-Plus-Subreddit werden die neuen Gratis-Spiele heiß diskutiert. Die Fans sind für gewöhnlich kritisch eingestellt und so gibt es auch diesmal laute Stimmen, die den September als „Müll-Monat“ bezeichnen. Besonders MLB The Show 24 stößt als Sportspiel auf Kritik, da viele gar nichts damit anfangen können.



Allerdings gibt es diesmal auch Gegenstimmen. Fans freuen sich auf den Plattformer Little Nightmares 2 und Quidditch Champions ist immerhin auch brandneu. Selbst MLB The Show 24 wird als eines der besseren Sportspiele bezeichnet (Quelle: Reddit).



Auffällig ist auch, wie viele Spieler mitdiskutieren, die PS Plus laut eigenen Angaben gar nicht mehr abonniert haben und jetzt auf einen großen Knaller warten, um dem Service wieder eine Chance zu geben. Diese Reddit-Nutzer dürften noch einmal besonders schwer zu überzeugen sein.