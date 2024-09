PlayStation verklagt: Beliebtes PS5-Game macht Sony Ärger

Stellar Blade begeistert Spieler mit rasanter Action und hübscher Grafik. Ein knappes halbes Jahr nach Release löst der PS5-Hit allerdings einen Rechtsstreit aus.

Stellar Blade vs. Stellarblade: Der Name ist das Problem

Der Action-Hit Stellar Blade ist einer der beliebtesten PS5-Hits des Jahres. Ausgerechnet der Name des Spiels bereits Sony jetzt allerdings Probleme. Die Filmproduktionsfirma Stellarblade aus Louisiana will Schadensersatz vom Konsolen-Hersteller und vom Entwickler Shift Up.

Die Produktionsfirma aus den USA sieht in der Ähnlichkeit der Namen Stellarblade und Stellar Blade eine Markenrechtsverletzung. Durch die Verwendung des Namens würde das Unternehmen auch wirtschaftlich geschädigt.

In einem Statement an IGN erklärt der Anwalt von Geschäftsinhaber Griffith Chambers Mehaffey, dass dieser den Namen Stellarblade jetzt schon seit fast 15 Jahren nutzt. Darum sei es unwahrscheinlich, dass Shift Up und Sony nichts von der Dopplung gewusst hätten. Mehaffeys Produktionsfirma sei jetzt kaum noch online auffindbar, was wiederum seine Existenzgrundlage bedroht (Quelle: IGN).

Schaut euch hier den Story-Trailer für Stellar Blade an:

Stellar Blade: Story-Trailer

Stellar Blade: Was hat Sony zu befürchten?

Mehaffey stellt jetzt einige Forderungen an Sony und Shift Up. Neben Schadensersatz und Übernahme der Anwaltskosten sollen sie darauf verzichten, den Namen in Zukunft zu verwenden. Allerdings will Mehaffey auch, dass sie alle Produkte in ihrem Besitz, auf dem der Name Stellar Blade abgebildet ist, aushändigen, damit Stellarblade diese zerstören kann.

Stellar Blade ist im April 2024 exklusiv für die PS5 erschienen. Während der Entwicklung und auch zur Ankündigung im Jahr 2019 trug es noch den Namen Project Eve. Laut IGN war es allerdings Entwickler Shift Up, der im Januar 2023 zuerst die Videospielmarke Stellar Blade registriert hatte. Mehaffeys Anmeldung für Stellarblade folgte im Juni 2023.

In unserem GIGA-Test haben wir Stellar Blade mit 8,4 von 10 Punkten bewertet. Ob das Spiel in Zukunft seinen Namen behalten darf, wird sich zeigen:

