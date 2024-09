Besondere PS5 Pro ausverkauft: Wer sie trotzdem will, muss über 4.000 Euro blechen

Heute öffnet Sony die Tore für Vorbesteller der PS5 Pro. Zur Feier des Tages wurde die neue Sony-Konsole sogar in einer speziellen und limitierten Sonderedition zum Vorverkauf angeboten, für die das Unternehmen stolze 1.099 Euro sehen wollte. Ein echtes Schnäppchen, wenn man sich überlegt, für wie viel Geld das Bundle nun auf eBay verscherbelt wird.

Besondere PS5 Pro kostet regulär 1.099 Euro

Schon den Preis der normalen PS5 Pro finden die meisten PlayStation-Fans vollkommen übertrieben. Schließlich will Sony rund 800 Euro für die neue Konsole sehen. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn am 26. September bot Sony die PS5 Pro auch im Rahmen eines auf 12.300 Stück limitierten Bundles mit besonderem Design und einigen Extras an. In der 30th Anniversary Edition erstrahlt die PS5 Pro im matten Grau – angelehnt an das Design der ersten PlayStation-Konsole aus dem Jahr 1994. Zudem enthält das Bundle auch noch Folgendes:

DualSense-Edge-Wireless-Controller

DualSense-Wireless-Controller

DualSense-Ladestation

Konsolen-Cover für Disk-Laufwerk (Disk-Laufwerk nicht enthalten)

vertikaler Standfuß

2-TB-SSD

2 horizontale Standfüße

HDMI-Kabel

Netzkabel

Original-Steckergehäuse im Stil eines PlayStation®-Controllers 4

PlayStation-Formen-Kabelbinder

PlayStation-Sticker Limited Edition

PlayStation-Poster

PlayStation-Büroklammer

Sowohl die Konsole als auch das Zubehör setzen auf das graue Retro-Design der ersten PlayStation. Die Exklusivität des Bundles lässt sich Sony ordentlich was kosten. Der Kaufpreis liegt bei 1.099 Euro.

PlayStation 30th Anniversary Collection: Neue Konsolen-Edition vorgestellt

Sonys besondere PS5 Pro kostet auf eBay über 4.000 Euro

Oder besser gesagt: Er lag bei 1.099 Euro. Denn mal wieder haben Scalper es sich zur Aufgabe gemacht, die Sonderedition der PS5 Pro schnellstmöglich aufzukaufen. Im PlayStation Store ist sowohl die normale PS5 Pro als auch das besondere Bundle „zurzeit nicht verfügbar“ (Quelle: PlayStation).

Wer unbedingt noch eines der begehrten PS5-Pro-Bundles ergattern will, wird zwar auf eBay fündig, sollte aber bereit sein, einen heftigen Aufpreis zu zahlen. Aktuelle Angebote liegen zwischen 2.500 und 4.500 Euro – und dabei hat der Bieterkrieg erst gerade begonnen (Quelle: eBay). Achja, Versandkosten sind bei diesem Preis meist nicht mit inbegriffen – das sollten potenzielle Käufer beachten. Wie weit die Preise noch in die Höhe klettern, bleibt abzuwarten.

