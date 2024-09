Hat sich Sony überschätzt? PS5 Pro plötzlich doch für alle vorbestellbar

Das limitierte Sonder-Bundle der PS5 Pro ist inzwischen anscheinend zwar restlos ausverkauft, doch wer sich auch mit einer normalen PS5 Pro zufriedengibt, kann die neue Sony-Konsole jetzt ganz kinderleicht vorbestellen.

PS5 Pro: Regulärer Vorverkauf gestartet

Am 26. September war es gerammelt voll im PlayStation-Shop, denn Sony verkaufte ein spezielles PS5-Pro-Bundle, das inzwischen schon für über 4.000 Euro auf eBay angeboten wird. Entsprechend lang waren die Online-Warteschlangen, um überhaupt in den Shop zu kommen. Hardcore-Fans mussten bis zu einer Stunde Wartezeit einplanen und dann hoffen, dass das Sammlerstück überhaupt noch auf Lager ist.

Anzeige

Ähnlich sah es gestern mit der PS5 Pro aus. Auch bei der 800-Euro-Konsole prangte binnen kürzester der Eintrag „Zurzeit nicht verfügbar“ auf der Webseite. Doch inzwischen ist das nicht mehr der Fall. Wer aktuell einen Blick in den Shop wirft, kann sich problemlos die PS5 Pro in den Einkaufswagen packen, zur Kasse gehen und seine Vorbestellung aufgeben:

Braucht noch jemand eine PS5 Pro? Aktuell könnt ihr die Konsole problemlos vorbestellen. Geliefert wird am 7. November 2024. (© GIGA)

Anzeige

Einzige Einschränkung: Jeder angemeldete Nutzer kann momentan nur eine einzige Konsole bestellen – offiziell „aufgrund der großen Nachfrage“.

PS5 Pro wiederholt nicht das PS5-Desaster

PlayStation-Fans können also aufatmen. Einen Engpass an PS5-Pro-Konsolen scheint sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht abzuzeichnen. Beim Release der PS5 sah das noch ganz anders aus. Über ein Jahr lang war die Konsole oftmals immer nur für kurze Zeit in diversen Shops erhältlich. Grund hierfür war sowohl die große Nachfrage als auch die Produktionsprobleme während der Corona-Pandemie. Wer sich also bislang noch nicht sicher ist, ob er die PS5 Pro wirklich haben will, kann sich mit seiner Entscheidung anscheinend noch etwas Zeit lassen.

Anzeige

Des einen Freud, des anderen Leid. Denn während PlayStation-Fans nun eine Sorge weniger haben, dürfte es Sony gar nicht schmecken, dass die PS5 Pro nicht direkt zum Start ausverkauft ist – zumindest für ein paar Tage. Ob die Nachfrage eventuell doch nicht so hoch wie gedacht ausfällt – oder Sony einfach vorgesorgt und zum Start schon ein paar Konsolen mehr auf Halde produziert hat – bleibt abzuwarten. Von der PS4 Pro gingen damals immerhin rund 13,4 Millionen Einheiten über die Ladentheke. Ob die PS5 Pro das übertreffen kann? Laut unserer Umfrage könnte Sony schlechte Karten haben:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.