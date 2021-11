Heutzutage ist so gut wie kein Produkt vor Scalpern sicher und nicht einmal vor den Codes für den geschlossenen Netzwerktest von Elden Ring machen sie Halt.

Elden Ring: Scalper verkaufen Codes bei eBay

Erstmalig wurde Elden Ring auf der E3 2019 angekündigt, danach wurde es allerdings erst einmal still um das Projekt. Nichtsdestotrotz blieb der Hype um das kommende Open-World-Spiel von FromSoftware groß – so wurde es bei den Game Awards sogar als eines der am sehnlichst erwarteten kommenden Spiele ausgezeichnet.

Da ist es keine Überraschung, dass viele darauf gespannt sind zu sehen, was das Spiel zu bieten hat – und ein paar Fans hatten sogar Glück und haben einen Code für einen geschlossenen Test vom 12. bis zum 14. November erhalten. Einige Personen, die sich für den Test angemeldet und einen der streng limitierten Codes erhalten haben, haben jedoch nicht vor, das Spiel tatsächlich zu spielen – sie verkaufen die Codes stattdessen illegal auf eBay.

In den USA gehen sie für bis zu 250 US-Dollar weg und sogar in Deutschland sind sie einigen rund 100 Euro wert.

Bandai Namco zieht Konsequenzen

Natürlich hat Entwickler Bandai Namco bereits Wind davon bekommen und hat vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Schließlich ist in den Nutzungsbedingungen verankert, dass es verboten ist, die Codes weiterzuverkaufen.

Wir empfehlen euch dringend von illegalen Verkäufen und Käufen dieser Codes abzusehen, zumal Elden Ring erst im Februar 2022 erscheint. Es ist also durchaus möglich, dass vorher auch offene Tests stattfinden werden, um möglichst viel Feedback der Spieler einzuholen.

Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.

Im offiziellen Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel machen:

