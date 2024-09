Sony ruft heftige 799,99 Euro für die neue PS5 Pro auf. Eindeutig zu viel – oder vielleicht doch nicht?

Ein Kommentar von Stefan Bubeck



Seit Tagen wird überall darüber diskutiert, wie viel Technik in der PS5 Pro steckt, was ein vergleichbarer PC kostet und ob der Preis gerechtfertigt ist. Sorry – aber das ist doch unterm Strich nicht von großer Bedeutung.

Das ist keine „Basisausstattung“ für den Durchschnittshaushalt

Die PS5 Pro ist nicht „zu teuer“. Die meisten Leute gehören einfach nicht zur Zielgruppe. Man muss ein paar Schritte Abstand nehmen und sich anschauen, worüber wir da sprechen. Das ist die neueste und leistungsstärkste Konsole der Welt. Also zumindest aktuell, bis eben etwas noch Besseres um die Ecke kommt. Es gibt Haushaltsbasisausstattung, wie einen Staubsauger, einen Herd oder einfach ein Dach über dem Kopf. Die PS5 Pro gehört nicht in diese Kategorie. Das ist ein Luxusprodukt zur Freizeitgestaltung in den wohlhabenden Ländern dieser Welt.

Die PS5 Pro ist ein Luxusgut. (© Sony)

Dieses Ding schwebt in derselben Dimension umher wie modische Sneaker, diese Hermes-Apple-Watch oder ein Cabrio mit viel PS. Sicherlich „nice to have“ – aber definitiv nur für Leute, die unbedingt nochmal bessere Grafik brauchen und das Letzte, worüber jemand nachdenken sollte, der gerade Geldsorgen hat.

Anders gesagt: Wer auf Duschen und warme Mahlzeiten verzichten muss, um 800 Euro zusammenzukratzen, sollte die PS5 Pro von der Wunschliste streichen und seine Prioritäten neu setzen.

Sonys Zweiklassengesellschaft: Die Zielgruppe hat das Geld

Es ist offensichtlich, dass Sony mit der PS5 Pro eine besondere Zielgruppe ins Visier fasst: Hardcore-Gamer, die über das entsprechende Kleingeld verfügen. Hier geht es nicht um einen Vernunftkauf, bei dem jeder Euro einzeln umgedreht wird. Was zählt, ist die bestmögliche Wiedergabe von PS5-Games – auch wenn das am Ende nur paar FPS mehr bedeutet.

Eine PS5 Pro zu besitzen, ist wie ein Flugticket für die Business-Class: Ein Upgrade, das nicht unbedingt mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis glänzt. Aber es erfüllt seinen Zweck.

Die meisten Gamerinnen und Gamer sind mit der normalen PS5 besser beraten. Damit kommt man auch ans Ziel („Spiele spielen“) und hat sogar noch Geld für wichtigere Dinge im Leben übrig.

