„Zeitverschwendung“: Direct zu Mario Kart World versagt für Fans beim wichtigsten Punkt

Fans konnten schon jede Menge Gameplay zu Mario Kart World sehen. Trotzdem hat Nintendo dem Launchspiel für die Switch 2 eine eigene Direct-Präsentation spendiert. Die lässt die Fans allerdings ernüchtert zurück.

Direct zu Mario Kart World zeigt kaum etwas Neues

Mario Kart World für die Switch 2 hat vor allem mit zwei Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht: Es hat eine offene Welt und es kostet 90 Euro (80 Euro digital). Für viele Fans muss Nintendo diesen Preis erstmal rechtfertigen.

Die Nutzer auf Reddit sind von der 15-minütigen Nintendo Direct allerdings größtenteils enttäuscht. Vor allem habe Nintendo kaum Neues gezeigt. Die großen Gamemodi Grand Prix und Knockout Tour hat der Switch-Hersteller bereits im Trailer und in den anschließenden Treehouse-Livestreams ausgiebig vorgestellt.

Immerhin gab es ein paar neue Informationen zum Freifahrt-Modus in der offenen Welt. Spieler können P-Schalter aktivieren und kleinere Quests starten. Zusätzlich sind Münzen in der Welt versteckt und versteckte Felder, die aktiviert werden wollen. Für die Fans ist das nicht genug:





RedditNChill auf Das war die sinnloseste Direct aller Zeiten. Kein Story-Modus ist eine große verpasste Gelegenheit. Die offene Welt haben sie auch nicht wirklich gut verkauft.RedditNChill auf Reddit

SnsoryOverload auf Yea. Diese Direct war Zeitverschwendung.SnsoryOverload auf Reddit





Lolxgdrei787 auf Wozu eine offene Welt, wenn es nichts anderes zu tun gibt als Münz-Herausforderungen und Outfitwechsel?Lolxgdrei787 auf Reddit

Mario Kart World überzeugt die Fans nicht

Die Switch-2-Community auf Reddit ist sich einig, dass Mario Kart World zwar nicht schlecht aussieht, aber auch nicht den neuen Rekordpreis wert ist, den Nintendo verlangt. Nach Trailer, Livestream und Direct ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass der Switch-Hersteller noch irgendwelche großen Geheimnisse im Spiel versteckt hat.

Reddit-Nutzer Adam Roman merkt aber auch an, dass die meisten Hardcore-Fans nicht 90 Euro für Mario Kart World zahlen werden, sondern viel weniger. Immerhin bietet Nintendo ein Bundle zusammen mit der Switch 2 an. Nintendo weist allerdings auch darauf hin, dass es sich dabei um ein limitiertes Bundle handelt, dass nur bis Herbst 2025 verfügbar sein wird und auch in dieser Zeit nur solange der Vorrat reicht.

Schaut euch hier die komplette Direct an:

