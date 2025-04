Switch 2: Konsolen-Offenbarung oder teure Enttäuschung – ganz egal, in einer Sache sind sich Nintendo-Fans gerade einig

Nach der Vorstellung der Switch 2 hat Nintendo viele Spiele mit den hohen Preisen für Konsole und Spiele verärgert. Trotzdem ziehen begeisterte Fans und die größten Kritiker gerade an einem Strang, damit auf eBay niemand zu viel für eine Switch 2 ausgibt.

Nintendo Switch 2: Spieler vs. Scalper

Auch die Nintendo Switch 2 ist vor Scalpern nicht sicher. Sie kaufen meist große Mengen eines Produkts auf und versuchen sie dann teurer weiterzuverkaufen. Spätestens seit der großen Konsolenknappheit der PS5 sind sie echten Gamern ein Dorn im Auge.

Im Subreddit für die Nintendo Switch 2 tauchen jetzt immer mehr Posts auf, in denen Nutzer berichten, wie viele eBay-Angebote für eine überteuerte Switch 2 sie gemeldet haben. Viele Angebote werden dann auch tatsächlich entfernt und niemand kann mehr auf sie hereinfallen.

Seit der Vorstellung der Switch 2 ist das dazugehörige Subreddit ein Schauplatz für viele hitzige Diskussionen – vor allem über den Preis der neuen Konsole und ihre Spiele. Scalper als gemeinsamer Feind einen die Spielerschaft jetzt zumindest kurzfristig. In den Kommentaren zeigen sich Nutzer begeistert und bezeichnen die Fans, die Angebote melden, sogar als Helden (Quelle: Reddit).

So löschen Switch-Spieler eBay-Angebote von Scalpern

Überteuerte Angebote sind auf eBay eigentlich nicht verboten. Allerdings muss der Verkäufer garantieren können, dass das Produkt 40 Geschäftstage nach Kauf geliefert werden kann. Da die Switch 2 erst am 5. Juni erscheint, war das bei vielen eBay-Angeboten bisher nicht möglich, doch das Zeitfenster schließt sich. In Zukunft werden sicherlich weitere überteuerte Angebote für die Switch 2 auftauchen, bei denen ihr aber auch keinen Fall zuschlagen solltet.

In Deutschland scheint es schließlich noch kein Problem mit Vorbestellungen zu geben. Aktuell könnt ihr die Switch 2 ganz problemlos etwa bei MediaMarkt vorbestellen. Bei der Abholung in der Filiale könnt ihr auch sicher gehen, dass ihr am ersten Tag loszocken könnt.

Wir haben die neuen Spiele für die Switch 2 bereits spielen können:

Nintendo Switch 2: Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und mehr angespielt

