Nintendo Switch 2: Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft bei MediaMarkt

Anfang Juni ist es endlich soweit: Die heiß ersehnte Switch 2 erobert den Markt! Wer beim Debüt von Nintendos neuester Konsolen-Generation von der ersten Minute an dabei sein möchte, sollte einen Blick auf das Angebot von MediaMarkt werfen.

Nintendo Switch 2 bei MediaMarkt kaufen

Der Countdown läuft: Am 5. Juni 2025 feiert die Nintendo Switch 2 ihren großen Auftritt im Handel. Die Begeisterung für die innovative 2-in-1-Konsole verspricht einen wahren Ansturm. Vorausschauende Gamer sichern sich ihr Exemplar daher bereits jetzt durch eine Vorbestellung, um am Launchtag garantiert nicht mit leeren Händen dazustehen. Doch was, wenn der ersehnte Paketbote einfach an der Tür vorbeihuscht und stattdessen nur eine Abholbenachrichtigung hinterlässt?

Aus eigener Erfahrung kann ich berichten: Manchmal verharrt man gespannt zu Hause, wartet auf das ersehnte Klingeln – und nichts passiert. Später entdeckt man dann im Briefkasten die frustrierende Nachricht: „Leider konnten wir Sie nicht antreffen …“ – MOMENT MAL! Ich war definitiv anwesend und meine Klingel funktioniert einwandfrei.

Die Realität sieht oft so aus: Paketboten stehen unter enormem Zeitdruck und greifen manchmal zu solchen Tricks, um ihr tägliches Pensum zu bewältigen. Wer sich auf die Lieferung seiner Switch 2 freut, könnte dabei aber den Kürzeren und kann seine Kostbarkeit im schlimmsten Fall erst am nächsten Tag abholen.

Mein wohlgemeinter Tipp daher: Bestellt online bei MediaMarkt oder Saturn mit der Option zur Abholung in der Filiale. So werde ich es selbst handhaben.

Nintendo Switch 2 Neue Nintendo-Konsole mit besserer Grafik und mehr Speicher. Inklusive Joy-Cons und Dock. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.04.2025 13:25 Uhr

Nicht so bequem, aber sicherer

Zugegeben, es ist nicht ganz so komfortabel wie die Lieferung bis an die Haustür. Doch die Chancen, tatsächlich am Erscheinungstag die Nintendo Switch 2 in den Händen zu halten, dürften so deutlich höher ausfallen als mit dem klassischen Onlineversand.