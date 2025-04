Nintendo-Spiele haben einen Trumpf, von dem PS5- und Xbox-Fans nur träumen können – für die Switch 2 ist das ein riesiger Vorteil

Videospiele werden immer gewaltiger. Downloadgrößen von über 100 GB sind lange keine Seltenheit mehr. Nur Nintendo hat von diesem Trend offenbar nichts mitbekommen – ein großes Glück für Spieler und die Switch 2.

Nintendo-Spiele sind überraschend klein

Entwickler bei Nintendo sind echte Zauberer, wenn es um die Downloadgröße von Spielen geht. Im japanischen Nintendo-Store sind jetzt die Daten für die kommenden Gaming-Hits aufgetaucht. Mario Kart World ist das bisher größte Spiel für die Switch 2 und selbst da sind es nur 23,4 GB (Quelle: IGN).

Mario Kart World: 23,4 GB

Donkey Kong Bananza: 10 GB

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV: 7,7 GB

Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternsplitter-Welt: 5,7 GB

Für eine neue Konsole sind diese Zahlen beeindruckend niedrig. Irgendwie ist Kirby und das vergessene Land trotz neuer Inhalte und besserer Grafik auf der Switch 2 sogar 100 MB kleiner als auf der Switch 1.

Konsolenspielern mit PS5 und Xbox dürften solche Zahlen vollkommen fremd sein. Indiana Jones und der Große Kreis verschlingt auf der PlayStation 5 beispielsweise 125 GB – auf der Xbox Series X|S sind es etwas mehr als 130 GB (Quelle: PlayStation Game Size).

Indiana Jones spielt auch in einer anderen Grafik-Klasse als alle Nintendo-Spiele, doch was ist mit Astro Bot? Der 3D-Plattformer mit Comic-Grafik hat zwar einige Technikspielereien zu bieten, verlangt aber auch 66 GB. Das ist fast dreimal so viel wie Mario Kart Worlds und mehr als sechsmal so viel wie Donkey Kong Bananza.

Wir haben die Switch 2 schon ausprobiert:

Warum ist Speichergröße so wichtig für Nintendo Switch 2?

Die Nintendo Switch 2 ist mit einem internen Speicher von 256 GB ausgerüstet. Das ist zwar ein ordentliches Upgrade zur Switch 1, aber immer noch viel weniger als die etwa 1 TB, die PS5 Slim und Xbox Series X zu bieten haben. Da ist es ein wertvoller Vorteil, dass Nintendo-Spiele so klein ausfallen.

Darüber hinaus will Nintendo mit der Switch 2 jetzt auch sogenannte „Game-Key Cards“ verwenden, mit denen ihr Spiele trotz Kauf im Laden auf die Konsole herunterladen müsst. Mehr Speicher wird also dringend benötigt.

Während Nintendo wahre Speicherzauberei vollbringt, werden andere Entwickler dieses Kunststück vermutlich nicht vollbringen können. Ein Spiel wie Cyberpunk 2077 dürfte den Speicher der Switch 2 ordentlich belasten, wenn ihr es im eShop kauft. Eine microSD-Express-Karte könnte also trotz winziger Nintendo-Spiele ein Pflichtkauf für die Konsole werden:

