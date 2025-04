Bitter für Mario-Fans: Nintendo lässt Spieler warten – vielleicht noch sehr lange

Nintendo-Fans hatten Monate Zeit, um zu spekulieren, welche Spiele auf die Switch 2 kommen. Jetzt gibt es Gewissheit, doch ein heißer Kandidat fehlt komplett. Wo bleibt das nächste 3D-Mario?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Switch 2: Kein Mario, dafür Donkey Kong

Die Nintendo Switch 1 hat in ihrem ersten Jahr zwei echte Gaming-Hits erhalten: The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey. Seitdem der Klempner vor bald 8 Jahren seine Weltreise angetreten hat, haben Fans kein neues 3D-Mario mehr bekommen. Die Direct-Präsentation zur Switch 2 verrät auch, warum das so ist:

Im großen 3D-Plattformer für die Switch 2 spielt stattdessen Donkey Kong die Hauptrolle. Offiziell will Nintendo noch nicht verraten, welches Entwickler-Team hinter Donkey Kong Bananza steckt (Quelle: IGN). Im Grafikstil lässt sich aber zweifellos Super Mario Odyssey wiedererkennen. Auch unser fleißiges Anspiel-Team kann bestätigen, dass sich Bananza wie Odyssey anfühlt, nur mit mehr Fokus auf Graben.

Anzeige

Wenn Nintendo in den letzten Jahren an Donkey Kong Bananza gearbeitet hat, war für Super Mario vermutlich nicht viel Zeit. Fans müssen sich also darauf einstellen, dass ein nächstes 3D-Mario noch weit entfernt ist – außer ein neues Team wurde mit dem Projekt betraut. Zumindest dürfte ein Super Mario Odyssey 2 für die nächsten Jahre allerdings ausgeschlossen sein.

Anzeige

Wir haben die Switch 2 bereits ausprobiert:

Nintendo Switch 2: Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und mehr angespielt Abonniere uns

auf YouTube

Donkey Kong hat eine neue Verbündete

Viele Nintendo-Fans haben zum Release der Switch 2 mit einem neuen 3D-Mario gerechnet. Stattdessen tritt Donkey Kong in den Fokus und der Klempner darf erstmal nur in seinem Kart glänzen. Zumindest dürfen sich Fans allerdings auf eine Gemeinsamkeit zwischen Odyssey und Banaza freuen, die Nintendo offiziell noch nicht verraten hat.

Anzeige

Ein Leak zeigt jetzt klar und deutlich, dass eine jüngere Version von Pauline im Spiel auftauchen wird. Pauline wurde im Arcade-Spiel Donkey Kong von Donkey Kong (oder eigentlich Cranky Kong) entführt. In Super Mario Odyssey ist sie Bürgermeisterin von New Donk City. Bananza dürfte jetzt ein neues Kapitel der Mario-Geschichte erzählen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.