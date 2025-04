Switch 2: Ex-Nintendo-Chef deutet an, was alle über die neue Konsole denken

Nintendo hat mit der Vorstellung der Switch 2 einige Kontroversen ausgelöst und praktisch alle drehen sich um die Preise. Der ehemalige Nintendo-Boss Reggie Fils-Aimé denkt wohl ebenfalls, dass der Switch-Hersteller einen Fehler macht.

Ex-Nintendo-Chef Reggie teilt Geschichte zu Wii Sports, die jetzt besonders relevant ist

Nintendo-Fans sind unzufrieden mit den Preisen der Switch 2. Die neue Konsole wird 470 Euro kosten (510 Euro im Bundle mit Mario Kart). Dazu kommt, dass für Spiele jetzt bis zu 90 Euro fällig sind. Selbst die Tech-Demo Nintendo Switch 2 Welcome Tour kostet noch 10 Euro.

Reggie Fils-Aimé, ehemaliger Chef von Nintendo of America, scheint mit diesem letzten Punkt ebenfalls nicht zufrieden zu sein. Auf X (früher Twitter) teilt er ausgerechnet jetzt die Geschichte, wie Wii Sports als kostenloses Spiel zusammen mit der Nintendo Wii verkauft wurde.

Im verlinkten IGN-Interview spricht der Reggie von vor zwei Jahren den Fans aus der Seele. Er wollte Wii Sports zusammen mit der damals neuen Konsole ausliefern, um eine neue Zielgruppe für die Wii zu begeistern. Dafür musste er sich mit Nintendo-Größe Shigeru Miyamoto anlegen, der von der Idee gar nicht begeistert war. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen:

In Nord- und Südamerika und Europa wurde Wii Sports zusammen mit der Wii verkauft. In Japan aber nicht, was zu einer Art Testmarkt geführt hat. Es war offensichtlich, dass wir in den Märkten, in denen Wii Sports mitgeliefert wurde, ein viel größeres Phänomen wurden. Wii Sports selbst wurde ein viel größeres Phänomen. Reggie Fils-Aimé

Darum kostet Nintendo Switch 2 Welcome Tour Geld

Dass Reggie Fils-Aimé gerade jetzt die Geschichte von Wii Sports teilt, ist sicherlich kein Zufall. Der ehemalige Nintendo-Boss ist offenbar der Meinung, dass Nintendo Switch 2 Welcome Tour ebenfalls kostenlos mit der Konsole kommen sollte. Für Nintendo hat es sich damals mehr als gelohnt. Zahlreiche Fans dürften zustimmen.

Gegenüber IGN erklärt Bill Trinen, Vice President of Product and Player Experience, warum Nintendo Switch 2 Welcome Tour Geld kostet. Der Preis von 10 Euro sei angemessen für die Zeit und Mühe, die Entwickler in die Tech-Demo gesteckt hätten (Quelle: IGN).