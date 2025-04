Nintendo verrät den Preis der Switch 2 – sie ist teurer als die PS5!

Nintendo hat im Rahmen der Direct viele neue Informationen zur Switch 2 verraten – mit dem Preis hielt der Konzern aber noch hinterm Berg. Dieser ist nun jedoch im My Nintendo Store aufgetaucht – und fällt höher aus als erwartet.

Switch 2 kostet stolze 469,99 Euro

Wer sich eine Switch 2 zulegen will, muss tief in die Tasche greifen. Im Vorfeld gab es bereits Meldungen, dass die neue Nintendo-Konsole deutlich teurer als ihr Vorgänger wird, nun jedoch haben wir Gewissheit. Ein Blick in den My Nintendo Store verrät: Die Nintendo Switch 2 wird zum Start 469,99 Euro kosten:

Die Switch 2 wird teurer als gedacht. (© GIGA)

Das liegt für viele von euch über der Schmerzgrenze. Wer sich zudem das Bundle mit Mario Kart World (digital) holt, muss nochmal 40 Euro drauflegen und insgesamt 509,99 Euro blechen – ein teurer Spaß. Zum Vergleich: Der UVP der PS5 Slim Digital-Edition liegt bei 449,99 Euro. Nintendo verlangt für die Switch 2 also 20 Euro mehr als Sony für seine aktuell günstigste Current-Gen-Konsole.

Ab wann kann man die Switch 2 vorbestellen?

Im My Nintendo Store wird nicht nur der Preis verraten, sondern auch der Starttermin für Vorbesteller enthüllt. Ab dem 8. April 2025 können sich Fans die Konsole vorbestellen – ausgeliefert wird dann zum offiziellen Releasetermin am 5. Juni 2025.

Auch wenn Nintendo bereits mehrfach beteuert hat, dass man zum Release-Tag mehr als genug Konsolen zur Verfügung stellen will, setzt man anfangs anscheinend auf ein Einladungssystem innerhalb des My Nintendo Store. Mit anderen Worten: Nur ausgewählte Mitglieder haben zum Start die Möglichkeit, sich eine Konsole über den My Nintendo Store zu sichern. Die Voraussetzungen:

Man muss bis zum 31. März 2025 mindestens zwei Jahre lang ununterbrochen Nintendo-Switch-Online-Mitglied gewesen sein und am Tag der Vorbestellung über eine aktive Mitgliedschaft verfügen.

gewesen sein und am Tag der Vorbestellung über eine aktive Mitgliedschaft verfügen. Man muss eine gewisse Zeit damit verbracht haben, erworbene / bezahlte Nintendo-Switch-Spiele zu spielen, wobei diejenigen mit einer höheren Spielzeit bevorzugt werden.

T eilen von Nutzungsinformationen mit Nintendo muss gestattet worden sein.

mit Nintendo muss gestattet worden sein. Man hat zugestimmt, Werbe-Mails und Nachrichten zu erhalten.

Offen ist zum aktuellen Zeitpunkt, ob auch andere Händler wie Amazon, MediaMarkt, Saturn und Co. ab dem 8. April 2025 ihren Kunden die Möglichkeit bieten, eine Vorbestellung aufzugeben.

So oder so, wir gehen davon aus, dass Scalper auch dieses Mal wieder versuchen werden, einen Großteil der Ware abzugreifen, um sie im Anschluss zu horrenden Preisen auf Plattformen wie eBay und Co. weiterzuverkaufen.

