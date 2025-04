75 Prozent Rabatt auf der Switch: Diesen chaotischen Koop-Knaller müsst ihr haben

Wenn ihr auf eins der besten Koop-Spiele der letzten Jahre Appetit habt, könnt ihr jetzt im Nintendo-Switch-Store zuschlagen. Dort ist das chaotische Küchen-Highlight Overcooked 2 aktuell nämlich besonders günstig zu haben. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Overcooked 2 auf der Nintendo Switch massiv reduziert

Für Koop-Fans führt auch knapp sieben Jahre nach dem Release kein Weg an Overcooked 2 vorbei. Das kulinarische Multiplayer-Spektakel ist noch immer eines der witzigsten Couch-Koop-Spiele überhaupt – und das, obwohl gerade auf der Switch in diesem Genre große Konkurrenz herrscht.

In Overcooked 2 kocht ihr euch mit bis zu drei Freunden durch zunehmend skurrile Küchen, die jede Menge Hindernisse zu bieten haben. Ihr müsst die Bestellungen eurer Gäste in einem äußerst knappen Zeitfenster erledigen, sonst gelangt ihr schnell ins Hintertreffen.

Teamwork ist hier der Schlüssel zum Erfolg, doch das bunte Geschehen artet zumeist trotzdem in hektisches Durcheinander aus.

Overcooked 2 setzt im Vergleich zum bereits brillanten Vorgänger in so ziemlich jeder Hinsicht noch einen drauf und serviert mehr Features, mehr Herausforderungen und noch schmackhaftere Level.

Im eShop der Nintendo Switch könnt ihr euch das Highlight jetzt für nur 6,24 Euro statt 24,99 Euro sichern. Der Rabatt gilt noch bis zum 14. April 2025 (im Nintendo-Switch-Store ansehen).

Alternativ könnt ihr euch auch das Gesamtpaket Overcooked: All You Can Eat schnappen und bekommt damit sowohl den ersten als auch den zweiten Teil sowie alle DLCs. Das Bundle ist derzeit allerdings nicht im Preis reduziert und kostet euch 39,99 Euro (im Nintendo-Switch-Store ansehen).

Switch-Bestseller: Koop-Knaller kocht sich in die Nintendo-Charts

Mit dem 75-Prozent-Rabatt landet Overcooked 2 auch wieder in den Nintendo-Charts – derzeit reicht es für Rang 19, Tendenz steigend. An der Spitze steht momentan noch Xenoblade Chronicles X, dicht gefolgt von Super Mario Bros. Wonder und Lego Jurassic World. (Quelle: Nintendo)

