Nintendo Switch 2 kaufen: Hier kriegt ihr Konsole, Spiele und praktisches Zubehör

469,99 Euro kostet die Switch 2 – im Bundle mit Mario Kart World werden 509,99 Euro fällig. Aber kriegt man die Nintendo-Konsole zu kurz nach dem Release überhaupt noch zu kaufen? Und was ist mit Spielen und Zubehör? Bei uns bekommt ihr die wichtigsten Infos.

Nintendo Switch 2 bei Amazon, MediaMarkt und Saturn? Hier könnt ihr die Konsole kaufen

Seit dem 5. Juni 2025 ist die Nintendo Switch 2 im Handel erhältlich (bei Saturn anschauen) – zumindest offiziell. Die Nachfrage ist groß, dass es durchaus sein kann, dass ihr bei einigen Händlern mit Wartezeiten rechnen müsst. Hier eine Auswahl an Shops, bei denen ihr die Konsole noch zum UVP von 469,99 Euro bestellen könnt:

Nintendo Switch 2

Der Versand erfolgt der Switch 2 bei den vier von uns herausgesuchten Händlern kostenlos – es bleibt bei der Konsole also bei einem Preis von 469,99 Euro. Was ihr beim Kauf alles bekommt, verrät euch Frank im Unboxing-Video:

Wem die Konsole alleine nicht ausreicht, greift zum offiziellen Bundle mit Mario Kart World für 509,99 Euro UVP. Gut zu wissen: Das Spiel liegt nicht in Form einer Cartridge bei – ihr erhaltet lediglich einen Download-Code für den Nintendo eShop, den ihr nach der Einrichtung eurer Switch 2 einlösen könnt. Hier kriegt ihr das Bundle zum UVP zu kaufen:

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World-Set

Switch 2: Hier kriegt ihr jetzt schon Spiele für die Nintendo-Konsole

Natürlich bringt einem die beste Konsole nichts, wenn man keine Spiele für sie hat. Aktuell fällt das Portfolio für waschechte Switch-2-Spiele noch recht mau aus. Aber immerhin könnt ihr mit der neuen Konsole auch den Großteil eurer alten Switch-Spiele zocken – wenn auch nicht alle.

Wer sich trotzdem schon mit neuen Spielen eindecken will – hier findet ihr eine Auswahl der aktuellen Switch-2-Spiele inklusive Links zu den jeweiligen Shops:

Mario Kart World für 89,99 Euro – bei Amazon / Saturn / MediaMarkt anschauen

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster für 39,99 Euro – bei Saturn / MediaMarkt anschauen

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition für 69,99 Euro – bei Amazon / Saturn / MediaMarkt anschauen

Hogwarts Legacy für 59,99 Euro – bei Amazon / Saturn / MediaMarkt anschauen

Sid Meier’s Civilization VII für 69,99 Euro – bei Saturn / MediaMarkt anschauen

Split Fiction für 49,99 Euro – bei Saturn / MediaMarkt anschauen

Street Fighter 6 für 59,99 Euro – bei Amazon / Saturn / MediaMarkt anschauen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild für 79,99 Euro – bei Amazon / Saturn / MediaMarkt anschauen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für 79,99 Euro – bei Amazon / Saturn / MediaMarkt anschauen

Yakuza 0 Director’s Cut für 49,99 Euro – bei Amazon / MediaMarkt anschauen

Wir konnten Mario Kart World bereits vorab ausprobieren – unser erstes Fazit findet ihr hier:

Switch 2: Das passende Zubehör für eure Nintendo-Konsole

Zwar könnt ihr auch ohne Zubehör direkt mit der Switch 2 losspielen – aber sind wir mal ehrlich: So ein paar Dinge wie eine Schutzfolie oder eine Transporttasche sind schon beinahe ein Pflichtkauf, oder? Wir haben ein paar Produkte für euch herausgesucht, die ihr euch vielleicht direkt zur Konsole dazubestellen wollt:

Nintendo Switch 2 – Schutzglas Schützt zuverlässig vor Kratzern im Display.

Nintendo Switch 2 – Transporttasche, Schwarz Damit eure Switch 2 unterwegs gut geschützt ist.

Nintendo Switch 2 Pro Controller liegt besser in der Hand, als die Halterung für die beiden neuen Joy-Cons.

Nintendo Joy-Con 2 2er-Set (hellblau-hellrot)

Nintendo Switch 2 Kamera Für alle, die via GameChat mit ihren Freunden per Videotelefonat sprechen möchten.

256 GB Samsung microSD EXPRESS Card (Nintendo Edition) Für alle, die mehr Speicherplatz für ihre Switch-2-Spiele brauchen.

Gut zu wissen: Auch einiges an Zubehör für die Original-Switch ist mit der Switch 2 kompatibel. Also macht euch vorher schlau, bevor ihr aus Versehen Zeug kauft, das ihr gar nicht braucht. An einer neuen Speicherkarte führt aber kein Weg vorbei:

