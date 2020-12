Mit Cyberpunk 2077 erwartet euch ein umfangreiches Rollenspiel, doch wie lange ist die Spielzeit genau und wie sieht es mit dem Umfang abseits der Hauptgeschichte aus? Wir listen euch die Spielzeiten für alle möglichen Spielstile auf und verraten, für wie lange euch der Aufenthalt in Night City beschäftigen wird.

Wir haben genaue Daten zu Spielzeit und Umfang von Cyberpunk 2077.

Die Testberichte von Cyberpunk 2077 versprechen größtenteils den Hit, den sich Spieler vom Sci-Fi-Rollenspiel erhoffen. Doch kann der Titel auch in Sachen Umfang und Spielzeit mit The Witcher 3 vom gleichen Entwickler mithalten? Wir verraten erste Zahlen zur Länge von Cyberpunk 2077.

Spielzeit und Umfang von Cyberpunk 2077

Die Seite How long to beat, die sich der Aufzeichnung von Spielzeiten verschrieben hat, verzeichnet für Cyberpunk 2077 folgende Daten (Stand: 9. Dezemeber 2020):

Nur die Hauptmissionen: 17,5 Stunden

17,5 Stunden Hauptmissionen + Extras: 41 Stunden

41 Stunden Komplettisten (100%): 97,5 Stunden

Die Spielzeit der Haupt-Story ist mit 17,5 Stunden relativ kurz und macht im Vergleich nur einen Bruchteil der Gesamterfahrung aus. Bedenkt hier aber, dass sich die Nebenmissionen von Cyberpunk 2077 inszenatorisch nicht vor den Hauptmissionen verstecken müssen. Zudem spielen sie teilweise eine große Rolle für die Enden des Spiels.

Wollt ihr die gesamte erzählerische Erfahrung aus dem Spiel schöpfen, solltet ihr also eher mit ca. 40-50 Stunden Spielzeit rechnen und dann auch die wichtigsten Nebenquests mitnehmen.

Für Komplettisten und Spieler, die auch alle Trophäen und Erfolge von Cyberpunk 2077 freischalten wollen, gibt es abseits des Hauptweges massig zu tun. So könnt ihr etwa alle Fahrzeuge im Spiel sammeln oder an der Maximierung eures Street Creds arbeiten.

Die Karte von Night City strotzt nur so vor verschiedenen Aktivitäten, die an jeder Ecke auf euch warten. Wollt ihr wirklich alles vom Spiel sehen, könnt ihr also gut und gerne mit 100-150 Stunden Spielzeit rechnen. Ein Entwickler von CD Projekt Red soll gar schon 175 Stunden ins Spiel gesteckt, aber noch nicht alles gesehen haben.

Plant ihr euch Cyberpunk 2077 zu kaufen, werft einen Blick in die wichtigsten Fakten zum Spiel, die wir im verlinkten Artikel für euch gesammelt haben. Seid ihr zufrieden mit den Werten bei Spielzeit und Umfang? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!