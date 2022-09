Microsoft hat auf Twitch neue Spiele vorgestellt, die ihr bald auf Xbox Series X|S, Xbox One oder PC zocken könnt. Es erwartet euch eine bunte Mischung aus Aufbau, Action und Adventure. Besitzer des Xbox Game Pass können bei einigen Spielen sogar sofort loslegen, ohne vorher noch extra zahlen zu müssen.

Neue Spiele für Xbox und Game Pass: Microsoft packt aus

Der ID@Xbox Showcase auf Twitch hat viele Spiele gezeigt, die in Zukunft oder sogar jetzt sofort auf der Xbox Series X|S, der Xbox One oder dem PC verfügbar sein werden. Wir stellen euch die Highlights des Streams vor:

Eville

Das Multiplayer-Detektivspiel Eville will an den Erfolg von Among Us anschließen. Aufgabe des Spiels ist, einen Mörder in eurer Dorfgemeinschaft zu enttarnen oder die Bürger selbst um die Ecke zu bringen. Dafür könnt ihr mit bis zu 12 Freunden zusammen spielen. Eville erscheint am 11. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC und ist direkt am Launch im Game Pass enthalten.

Eville: Offizieller Trailer

Ghostbusters: Spirits Unleashed

In Ghostbusters: Spirits Unleashed übernehmen vier Spieler die Rolle von Geisterjägern, während ein weiterer Spieler zum Untoten wird. Das asymmetrische Multiplayer-Game soll am 18. Oktober erscheinen und wird dann direkt im Game Pass enthalten sein.

Ghostbusters: Spirits Unleashed – Ankündigungstrailer

You Suck at Parking

Im Top-Down-Racer You Suck at Parking müsst ihr möglichst schnell eine Parklücke finden. Hierbei könnt ihr allein oder gegen drei andere Spieler antreten. 2023 soll das Rennspiel auch für PlayStation und Nintendo Switch kommen. Für PC und Xbox-Konsolen sowie im Game Pass ist es jetzt schon verfügbar.

You Suck at Parking: Trailer zum verrückten Rennspiel

Turnip Boy Robs a Bank

Der skurrile Zelda-Klon Turnip Boy Commits Tax Evasion bekommt einen Nachfolger. Nachdem sich die namensgebende Rübe im Vorgänger bereits mit dem Finanzamt angelegt hat, wird sie jetzt zum Bankräuber. Als Release-Termin wird bisher nur 2023 angegeben. Das Spiel wird dann aber direkt im Game Pass erscheinen.

Turnip Boy Robs a Bank: Ankündigungstrailer

Born of Bread

Im Rollenspiel Born of Bread bildet ihr eine Gruppe aus bunten Charakteren und könnt eine niedliche Fantasy-Welt erkunden. Unterwegs erwarten euch rundenbasierte Kämpfe, die ihr mit den Fähigkeiten eines Mehl-Golems meistern müsst. Born of Bread hat aktuell noch kein Release-Datum

Born of Bread: Trailer zur Demo

Metal Hellsinger

In Metal Hellsinger seid ihr halb Mensch, halb Dämon und müsst euch durch die Hölle kämpfen. Eure Waffe ist dabei euer Rhythmusgefühl. Wenn ihr im richtigen Rhythmus schießt, fallen eure Attacken mächtiger aus. Metal Hellsinger ist ab sofort im Game Pass für PC und Xbox Series X|S verfügbar. Zusätzlich erscheint es aber auch für die PS5.

Metal Hellsinger: Launch Trailer

Während des ID@Xbox Showcase wurden noch viele weitere Spiele vorgestellt. Die komplette Liste könnt ihr euch auf der Xbox-Website ansehen. (Quelle: Xbox).

