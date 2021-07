Es ist selten, dass mich ein Spiel allein mit seinem Namen überzeugen kann. Turnip Boy Commits Tax Evasion hält jedoch nicht nur das Versprechen von kriminellem Gemüse. Es ist auch ein niedliches und verrücktes Spiel, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Steam Facts

Eine Rübe begeht Steuerflucht: Und es macht irre Spaß!

Habt ihr euch auch schon immer gefragt, was passieren würde, wenn Gemüsearten eine eigene Zivilisation aufbauen würden? Nein? Turnip Boy Commits Tax Evasion zeigt es euch trotzdem. In dem wunderbar süßen und abgedrehten Indie-Spiel für den PC und die Nintendo Switch steuert ihr eine Steckrübe, die auf der Flucht vor dem Finanzamt allerlei Abenteuer erlebt.

Ähnlich wie in vielen älteren The Legend of Zelda-Spielen kontrolliert ihr den Helden dabei aus der Top-Down-Perspektive. Rüben-Link kann auf seiner Reise verschiedene Items sammeln, Gespräche mit den Bewohner von Veggieville führen oder auch Kämpfe gegen Schnecken, Würmer und andere Ungeheuer bestreiten. Lasst euch von der süßen Optik und den witzigen Dialogen jedoch nicht täuschen. Die Gemüse-Welt hat eine dunkle Vergangenheit, in der selbst das Finanzamt nicht alle Fäden in der Hand hat.

Rüben-Link kämpft sich durch eine fantastische Welt

Turnip Boy Commits Tax Evasion kann vor allem mit seiner unglaublich charmanten Präsentation punkten. Neben der Grafik hat mich auch die fantastische Musik und die irgendwie bizarre Welt sofort in ihren Bann gezogen. Umso besser, dass die Entwickler sich tatsächlich einen humorvollen, aber auch finsteren Grund dafür überlegt haben, warum die Welt von sprechendem Gemüse bewohnt wird.

Auf Steam kostet Turnip Boy Commits Tax Evasion aktuell 12,49 Euro. 95 Prozent der 539 Bewertungen fallen dort positiv aus. Im Nintendo eshop ist das Indie-Spiel für 14,99 Euro zu haben. Das Indie-Spiel ist definitiv jedem zu empfehlen, der 3-4 Stunden Zeit hat und einer Rübe bei der Steuerflucht helfen will.

Turnip Boy Commits Tax Evasion ist ein charmantes Indie-Spiel, in dem sich eine Steckrübe gegen die Gemüseregierung auflehnt.