Vor fast genau einem Jahr erschien der Zeitreise-Shooter Deathloop für die PlayStation 5 und den PC. Jetzt ist es aber vorbei mit der Exklusivität. Microsoft gibt ein baldiges Release-Datum für Xbox Series X|S bekannt.

Deathloop Facts

PS5-Shooter erscheint jetzt für die Xbox Series X|S

Während der Tokyo Game Show 2022 hat Microsoft einige Spiele vorgestellt, die Gamer mit einer Xbox Series X|S bald zocken können. Eines der Highlights des Streams war dabei der Release von Deathloop für die Xbox Series X|S. Am 20. September endet damit die Konsolenexklusivität auf der PlayStation 5. Außerdem ist der Shooter auch direkt nach Release im Xbox Game Pass und PC Game Pass enthalten. Besitzer des Spiele-Abos können bereits jetzt mit der Vorab-Installation beginnen und am 20. September direkt loslegen.

Deathloop kommt vom Publisher Bethesda, der im März 2021 von Microsoft gekauft wurde. Durch den Exklusivvertrag mit Sony verkaufte der Xbox-Hersteller also ein Jahr lang ein Spiel nur für PlayStation und PC. Vor kurzem schien die Heimkehr schon sehr wahrscheinlich, als Werbung für Deathloop im Xbox-Store auftauchte. Die Werbekachel führte allerdings noch ins Nichts (Quelle: Tom Warren auf Twitter).

Schaut euch hier den Reveal-Trailer für den Launch von Deathloop auf der Xbox Series X|S an:

Deathloop: Trailer für Xbox und Game Pass

Worum geht es in Deathloop?

Deathloop ist der Kampf zwischen zwei zeitreisenden Assassinen. Ihr spielt Colt, der in einer Zeitschleife gefangen ist und dadurch immer wieder den gleichen Tag erlebt. Diese Fähigkeit kann er dafür nutzen, um sich die Position seiner Gegner zu merken und dadurch immer näher an sein Ziel zu gelangen. Unterwegs trefft ihr allerdings auch auf Colts Gegenspielerin Julianna, die in eure Zeitschleife eindringen kann, um eure Pläne zu durchkreuzen

Im GIGA-Test haben wir Deathloop mit 8,3 von 10 Punkten bewertet. Das Zeitschleifen-Szenario konnte überzeugen und auch die Spezialfähigkeiten erlauben viel Abwechslung. Allerdings nehmen euch die Quests etwas zu sehr an die Hand und auch die Charaktere sind nicht besonders mitreißend.