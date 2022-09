Nintendo kann auf der ganzen Welt gute Verkaufszahlen für Spiele und für die Switch selbst aufzeigen. Mit dem bunten Shooter Splatoon 3 hat der japanische Publisher jetzt aber einen besonders beeindruckenden Rekord bei sich zu Hause aufgestellt.

Splatoon 2 Facts

Splatoon 3: Switch-Shooter bricht Rekorde

Der Tintenfisch-Shooter Splatoon zählt zu den neueren Spiele-Ideen aus dem Hause Nintendo. Der inzwischen dritte Teil der Reihe ist jetzt allerdings bereits ein absoluter Kassenschlager. Wie Nintendo stolz verkündet, wurde Splatoon 3 in den ersten drei Tagen nach dem Release am 9. September mehr als 3,45 Millionen Mal in Japan verkauft (Quelle: Nintendo).

Splatoon 3 bricht damit Rekorde. Mit dem Launch-Erfolg übertrifft der bunte Shooter Animal Crossing New Horizons, welches zuvor den Titel für den besten Launch eines Switch-Spiels in Japan innehatte. Noch beeindruckender: Auch abseits der Switch gibt es kein Spiel, das sich in so kurzer Zeit so gut in Japan verkauft hat. Hierfür hat Splatoon 3 Pokémon Schwarze und Weiße Edition abgelöst (Daniel Ahmad auf Twitter).

Schaut euch hier den Trailer für Splatoon 3 für die Nintendo Switch an:

Splatoon 3 – Nintendo Switch

Nintendo kann sich freuen: Splatoon 3 kommt gut an

Der Vorgänger Splatoon 2 wurde stand März 2022 13,3 Millionen Mal verkauft. Mit einem so erfolgreichen Launch stehen die Chancen allerdings ziemlich gut, dass Splatoon 3 auch diesen Meilenstein noch erreichen wird. Auch mit den Verkaufszahlen der Switch-Konsole kann Nintendo zufrieden sein. Die Hybridkonsole steht sogar kurz davor, die PlayStation 4 vom Platz der zweitmeistverkauften Konsolen überhaupt zu verdrängen.

Splatoon 3 kommt sowohl bei Fans als auch bei Kritikern gut an. Unsere Kollegen von spieletipps geben dem Shooter im Test 81 von 100 Punkten. Gelobt wird der gelungene Story-Modus und das bekannte Multiplayer-Gameplay. Allerdings solltet ihr keine große Revolution im Vergleich zu den Vorgängern erwarten.