Ein Gamer aus Kanada hat sich eine schwierige und langwierige Aufgabe gestellt. Er will jedes einzige Spiel beenden, das jemals für das Nintendo 64 erschienen ist. Jetzt ist es ihm endlich gelungen.

Nintendo Switch Facts

Nintendo-Fan meistert irre N64-Challenge

Der Twitch-Streamer Acegamersam ist unbestreitbarer König des N64. Um sich diesen Titel zu verdienen hat der Kanadier alle 296 Spiele durchgespielt, die je für die Nintendo-Konsole erschienen sind. Eine beeindruckende Leistung, die ihn mehr als fünfeinhalb Jahre gekostet hat. Die erste Schwierigkeit für eine solche Challenge ist es zunächst, an alle Spiele zu kommen, die für den N64 entwickelt wurden. Glücklicherweise sammelt der Streamer schon seit 12 Jahren Retro-Spiele für Nintendo- und Sega-Konsolen.

Auch das Zocken selbst ist sicherlich nicht immer einfach und angenehm. Auf dem N64 sind Meisterwerke wie Banjo Kazooie und The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschienen. Allerdings hat die Konsole auch legendär schlechte Spiele wie etwa Superman 64 zu bieten. Dank Acegamersam könnt ihr auch einen Blick auf die komplette Spieleliste des N64 werfen (Quelle: Acegamersam).

Nintendo bietet für Pokémon Karmesin und Purpur eine neue Version der Switch an:

Nintendo Switch – OLED Model: Pokémon Scarlet & Violet Edition

Nintendo-König will sich jetzt Sonic vornehmen

Für das letzte Spiel der Challenge hat sich Acegamersam Super Mario 64 aufgehoben. In einem einzigen Stream besiegt er Bowser ein letztes Mal und wird dadurch zum N64-König. Eine Aufzeichnung des Streams könnt ihr euch auf Twitch ansehen. Acegamersam feiert seinen Triumph allerdings auf Französisch (Quelle: Twitch).

Der kanadische Gamer hat außerdem bereits sein nächstes Ziel vor Augen. Jetzt will er alle Spiele rund um Sonic the Hedgehog spielen. Dabei meint er jedoch nicht einfach nur die Reihe selbst, sondern alle Spiele, in denen der blaue Igel überhaupt auftaucht. Er rechnet damit, dass er mit dieser neuen Herausforderung wieder etwa 200 Spiele auf seine Liste setzen kann (Quelle: TheGamer).