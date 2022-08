Im direkten Vergleich Sonys PlayStation ziehen andere Konsolen häufig den kürzeren. Neue Verkaufszahlen zeigen jetzt allerdings, dass Microsoft mit der Xbox Series X|S durchaus Erfolge verzeichnen kann – und zwar ausgerechnet dort, wo eigentlich niemand damit gerechnet hätte.

Xbox Series X Facts

Xbox Series X|S: Es läuft gut für die Konsole – in Japan

Im Wettstreit der Spiele-Konsolen ist Microsoft eine Ausnahme. Der Konzern hat seine Heimat in den USA. Sowohl Sony als auch Nintendo kommen dagegen ursprünglich aus Japan. Traditionell fällt es Microsoft darum schwer, mit der Xbox in Japan Fuß zu fassen. Das neuste Modell in Form der Xbox Series X|S könnte dem jetzt aber ein Ende machen.

Die Verkaufszahlen in Japan zeigen, dass beide Microsoft-Konsolen hier Erfolge aufweisen können. So wurden mehr als 144.000 Exemplare der Xbox Series X und mehr als 157.000 Exemplare der Xbox Series S verkauft. In den wöchentlichen Verkaufscharts vom 15. August bis zum 21. August belegen die Konsolen damit sogar den fünften und sechsten Platz (Quelle: Gematsu)

Wir empfehlen euch die besten Spiele aus dem August, die ihr nicht verpassen solltet:

7 Must Plays im August 2022 Abonniere uns

auf YouTube

Die PlayStation 5 ist der Xbox Series X|S in Japan immer noch weit voraus

Microsoft sollte allerdings nicht zu früh den Champagner öffnen. Die Verkäufe zeigen weiterhin, dass die Xbox Series X|S weit hinter den Konkurrenten Sony und Nintendo hinterherhinkt. Die PlayStation 5 kommt insgesamt auf mehr als 1.600.000 verkaufte Exemplare, die Nintendo Switch auf mehr als 2.200.000 verkaufte Exemplare. Es könnte allerdings auch sehr viel schlimmer sein. In der Vergangenheit hatte die Xbox One in Japan sehr viel schlechter abgeschnitten.

Die aktuell erfolgreichste Konsole in Japan ist die Nintendo Switch. Auch weltweit muss sich Nintendo allerdings nicht verstecken. Weltweite Verkaufszahlen zeigen, dass die Hybridkonsole kurz davor steht, der PlayStation 4 den Rang der zweitmeistverkauften Konsole aller Zeiten zu entwinden. Mit der PS2 steht Sony allerdings immer noch sicher auf dem ersten Platz.