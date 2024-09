Blizzard-Nachschub für den Game Pass: Ab November erwarten euch zwei Strategiemeisterwerke

Die Spiele aus Blizzards Portfolio komme nur nach und nach in Microsofts Abo-Modell. Mit Starcraft steht schon bald hochkarätiger Strategie-Zuwachs an.

Starcraft 1 und 2 schon bald im Game Pass

Mit den Reihen Warcraft und Starcraft hat Blizzard zweifelsohne einige der bedeutendsten Spiele des Echtzeitstrategiegenres geschaffen. Falls ihr letztere noch nie oder nur in Teilen gespielt habt, bekommt ihr schon bald die Möglichkeit Starcraft mit einem Game-Pass-Abo nachzuholen.

Wie Microsoft über den hauseigenen Blog Xbox Wire ankündigte, bekommen Abonnenten des PC Game Pass ab dem 5. November 2024 Zugang zu Starcraft Remastered und der Starcraft 2: Campaign Collection.

Das originale Starcraft erschien 1998, im Abo gibt es die neuere Remastered-Version, in der auch die Erweiterung Brood War steckt. Der Multiplayer von Starcraft 2 ist grundsätzlich kostenlos spielbar, der Kampagne gibt es jedoch nur über die kostenpflichtige Campaign Collection.

In dieser Sammlung stecken die drei Kampagnen aus Wings of Liberty, Heart of the Swarm und Legacy Void. Diese drehen sich um die jeweils drei spielbaren Fraktion der Starcraft-Reihe: Terraner, Zerg und Protoss. Die Story umfasst mehr als 70 einzelne Missionen.

Mehr Strategie im Game Pass

Wer sich die Wartezeit bis November mit anderen Vertretern des Strategiegenres verkürzen möchte, findet im Game Pass seit ein paar Tagen nicht nur Runden-, sondern auch Aufbaustrategie.

Mit Frostpunkt 2 erwartet euch ein komplexer und atmosphärischer Überlebenskampf, der auch in unserem Test zu überzeugen wusste. Ihr müsste allerdings bereit sein, euch ein wenig in das Spiel einzuarbeiten.

Wer lieber große Imperien durch die Menschheitsgeschichte führt, wird vielleicht beim Civ-Konkurrenten Ara: History Untold fündig. Wie beim Vorbild wählt ihr zunächst ein Volk und versucht es Runde um Runde über Wirtschaft, Diplomatie und auch Krieg an die Spitze zu führen.

