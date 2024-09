Frostpunk 2: Forschungsinstitut bauen

Im Story-Modus von Frostpunk 2 müsst ihr am Anfang des ersten Kapitels ein Forschungsinstitut bauen. Doch wenn ihr das Gebäude auswählt, lässt es sich nicht einfach in der Spielwelt platzieren. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr das Forschungsinstitut errichten könnt.

Das Forschungsinstitut gehört den wichtigsten Gebäuden in Frostpunk 2 an, da ihr mit dem Bau des Gebäudes den sogenannten Ideenbaum freischaltet. Im Ideenbaum könnt ihr neue Gebäude und Gesetze freischalten, die euch das Überleben im Frostland einfacher machen können.

Im ersten Kapitel des Story-Modus werdet ihr im Rahmen der Mission "Der letzte Rest" aufgefordert einen bereits bestehenden Wohnbezirk zu erweitern, ein Forschungsinstitut zu bauen, die Kohleminen zu erforschen und das neu erforschte Gebäude im Förderbezirk zu errichten. Wie ihr Gebäude bauen könnt, erfahrt ihr im Folgenden

Das Forschungsinstitut errichten

Bevor ihr das Forschungsinstitut bauen könnt, müsst ihr erst einen Wohnbezirk erweitern. Klickt dazu den Wohnbezirk an, den ihr erweitern wollt und wählt das letzte Symbol am unteren Rand des Infokastens aus. Sofern sich die Erweiterung des Bezirks noch in eurer Aufgabenliste befindet, ist über dem Symbol ein Rufzeichen zu sehen.

Erweitert einen Wohnbezirk (Symbol unten im Bild), um einen leeren Bauplatz zu erhalten. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Platziert drei weitere Felder, die an den Bezirk anschließen, um die Siedlung auszubauen. Ist der Bau beendet, erhaltet ihr einen kompakten Wohnbezirk, der mit einem leeren Bauplatz ausgestattet ist. Klickt am unteren Bildschirmrand auf die Schaltfläche "Gebäude" und wählt das Forschungsinstitut im "Wohnen"-Reiter aus.

Ihr könnt das Gebäude jetzt im kompakten Wohnbezirk platzieren, sofern ihr über genügend Arbeitskräfte, Wärmemarken und Fertigbauteile verfügt. Tipp: Wenn ihr ein Gebäude auswählt, seht ihr anhand von schwarzen, vertikalen Balken auf der Spielwelt direkt, wo Platz dafür ist.

Sobald das Forschungsinstitut gebaut wurde, könnt ihr auf den Ideenbaum zugreifen und die Kohlemine erforschen. Mit der Staub- und der Spreng-Kohlemine stehen zwei Varianten zur Auswahl bereit. Für welche der beiden ihr euch entscheidet, ist für den Missionsabschluss nicht wichtig. Wägt die Vor- und Nachteile der Kohleminen einfach ab und entscheidet euch anschließend für die Mine, die ihr bauen wollt.

