Age of Mythology Retold: Die besten Götter

Im Strategiespiel Age of Mythology: Retold hat jeder Pantheon-Gott einzigartige Vorteile. Doch welche Götter lassen sich im Hinblick auf Spezialeinheiten, Gotteskräfte und Verbesserungen besonders empfehlen? Die Antwort darauf liefern wir in diesem Guide.

Grundsätzlich habt ihr mit jedem Gott die Möglichkeit eure Gegner platt zu machen, da jedes Volk über nützliche Konter-Einheiten verfügt. Allerdings haben einige Pantheon-Götter besonders starke Götterkräfte, eine beachtliche Götterauswahl beim Fortschritt ins nächste Zeitalter oder Spezialeinheiten, die ihresgleichen suchen.

Vergleichen wir diese Eigenschaften, stechen drei Götter besonders hervor, die wir euch im Folgenden näher vorstellen wollen.

Hades, Gott der Unterwelt

Die Wächter schützen euch vor frühzeitigen Angriffen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ausgerechnet der Gott der Unterwelt hat in Sachen Verteidigung Vorteile zu bieten, von denen sich andere Götter eine Scheibe abschneiden können. Hades verfügt zum Start über zwei besonders mächtige Vorteile, mit denen kaum ein anderer Gott mithalten kann: Wächter und Gewölbe des Erebos.

Bei den Wächtern handelt es sich um Steinstatuen, die rund um euer Dorfzentrum erscheinen und dieses vor Angreifern schützen. Die Gotteskraft kann bereits zum Start kostenlos eingesetzt werden und macht den Ausbau der Türme in den ersten Spielminuten obsolet.

Wollt ihr eure Türme dennoch verbessern, verfügt ihr gleich über die doppelte Verteidigungskraft und erhaltet die Verbesserungen "Ballistik" und "Brennenes Pech" kostenlos obendrauf. Damit haben Rusher ein besonders schweres Spiel gegen euch.

Ein stetiges Goldeinkommen ist in Age of Mythology: Retold von unschätzbarem Wert. Und genau solch ein Einkommen gewähren euch die Gewölbe des Erebos. Die Technologie kann bereits im archaischen Zeitalter erforscht werden und verschafft euch 2 Gold in der Sekunde. Setzt ihr in den folgenden Zeitaltern auf Minotauren und Nemeische Löwen zahlen sich die Gewölbe gleich in mehrfacher Hinsicht aus.

Hades setzt vor allem auf Fernkämpfer. So erhalten seine Fernkampf-Soldaten und -Befestigungsanlagen zusätzliche Reichweite und seine Spezialeinheit Gastraphetes gehört den besten Fernkämpfern im gesamten Spiel an, weil sie sowohl gegen Infanterie als auch gegen Gebäude effizient ist.

Ist das noch nicht genug, verfügt Hades obendrein über eine gute Götterauswahl. Athene bietet den Zauber der Wiederherstellung, womit ihr Einheiten jederzeit heilen könnt. Aphrodite kann feindliche Einheiten in Schweine verwandeln, mithilfe der Verbesserung "Goldene Äpfel" die Gunstgenerierung um 20% erhöhen und durch "Göttliches Blut" die Geschwindigkeit, Arbeitsrate und Tragfähigkeit eurer Dorfbewohner steigern.

Zu guter Letzt kehren 20% von Hades' gefallenen Soldaten als Geister auf das Schlachtfeld zurück und seine mythischen Einheiten erhalten einen ebenso großen Lebenspunktebonus. Mehr braucht es nicht, um das Schlachtfeld in Age of Mythology: Retold zu dominieren.

Seth, Gott der Stürme und der Täuschung

Seth stellt euch jedes neue Zeitalter ein paar Tiere zur Verfügung. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Seth ist ein guter Allrounder, der dazu imstande ist wie aus dem Nichts verheerenden Schaden anzurichten. Durch Vision könnt ihr eure Feinde stets im Blick behalten. Eine Gotteskraft, die ihr dank der Verbesserung "Hellseherei" gleich mehrmals einsetzen könnt. So habt ihr stets Überblick über die Tätigkeiten eines Gegners und müsst ihn nicht mit Spähern auskundschaften.

Der Pharao kann Tiere des Seth beschwören. Von Pavianen, über Krokodile, bis hin zu Elefanten ist alles dabei. Dabei tragen die Tiere nicht nur geringe Gefallen-Kosten, sie haben auch noch einen bedeutenden Vorteil: Für Tiere gibt es keine Konter-Einheiten.

Kasernen, Belagerungswerke und Festungen kosten euch 25% weniger Gold und wenn ihr Monumente in der Nähe von Kasernen oder Migdol-Festungen platziert, werden darüber hinaus die Kosten der darin erhältlichen Einheiten reduziert.

Seths Götterauswahl ist ebenso beachtlich. So erhöht Anubis beispielsweise die Sammelrate von Gefallen um 25%, während euch Nephthys mit dem Skorpionmann eine besonders starke mythische Einheit zur Verfügung stellt, die menschliche Soldaten dank des Gifts in Nullkommanichts ausschaltet.

Thoth erlaubt Arbeitern mit seinem Buch hingegen schneller zu arbeiten und lässt dank "Tal der Könige" gleich zwei Einheiten (zum Preis von einer) aus der Kaserne spazieren, wenn ihr letztere mit dem Pharao verstärkt.

Besonders gefährlich ist Seths Vision im Zusammenspiel mit Thoths Götterkraft "Meteor". So enthüllt ihr mit Vision die Sicht auf die Stadt eures Gegners und vernichtet auf einen Schlag mehrere Gebäude, Dorfbewohner und Soldaten aus sicherer Entfernung.

Odin, Gott der Magie, Macht und des Krieges

Odin ist besonders im klassischen Zeitalter unglaublich gefährlich. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Odin ist vor allem für all jene interessant, die ihre Feinde so schnell wie möglich angreifen und bezwingen wollen. Denn Odins Stärken eröffnen sich bereits im archaischen Zeitalter, erreichen ihren Höhepunkt allerdings schon in der Klassik und nehmen fortan laufend ab.

Der Grund dafür liegt in Odins Fähigkeiten. Mit der Göttterkraft Große Jagd könnt ihr sofort Wildtiere aus dem Nichts erschaffen, die ihr dringend für den optimalen Build Order der Nordmänner gebrauchen könnt. Eure Sammler ernten die Rohstoffe um 10% schneller, sodass ihr schnell ins klassische Zeitalter aufsteigen könnt.

Dank Odin werden euch mit den Raben fliegende Späher zur Verfügung gestellt, die ihr einsetzen könnt, um euren Gegner schnellstmöglich zu analysieren. Die Verbesserung Hamask ist im klassischen Zeitalter erhältlich und verstärkt eure Berserker erheblich, da diese ihren Schaden mit verlorenen Lebenspunkten steigern.

Mit dem Gott Heimdall erhaltet ihr im gleichen Zeitalter die Götterkraft Erschütterung, die feindliche Mauern und Türme sofort einstürzen lässt und anderen Gebäuden schadet. Seine mythische Kreatur Einherjer stärkt laufend eure Einheiten im Umfeld, sodass diese mehr Schaden gegen Soldaten und Gebäude anrichten. Überdies wird die Ausbildungszeit aller Einheiten dank der Verbesserung Rigsthula drastisch gesenkt.

Fliegende Späher, schnelle Ausbildungen, mächtige Verstärkungen und zerstörerische Götterkräfte machen Odin zu einem gefährlichen Gegner in der frühen Spielphase.

