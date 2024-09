Age of Mythology: Build Order der Nordmänner

Die Nordmännern erfordern in Age of Mythology: Retold etwas mehr Micromanagement als andere Pantheons. Vor allem Thor unterscheidet sich zum Start stark von den anderen Wikingergöttern. Aus diesem Grund stellen wir euch in diesem Guide gleich zwei Build Order vor.

Während der Build Order für Griechen vor allem auch für Anfänger einen Blick wert ist, lässt sich das über die Nordmänner nicht sagen. Denn für die Wikinger stellen nicht bloß Dorfbewohner eine tragende Säule für den Fortschritt ins klassische Zeitalter dar.

Anzeige

Stattdessen müsst ihr euch mit Sammlern, Zwergen, Berserkern und Ochsenkarren herumschlagen. Wäre das nicht schon genug, haben Sammler und Zwerge obendrein nur stark eingeschränkte Baumöglichkeiten. Berserker hingegen sind zwar im Bauwesen unterrichtet, können aber keine Rohstoffe sammeln.

Ein weiterer Unterschied findet sich unter den Göttern der Nordmänner selbst: Die Startaufstellung. So starten Odin, Loki und Freyr mit drei Sammlern, während Thor mit drei Zwergen beginnt. Ein Unterschied, der sich fundamental auf das Vorgehen in den ersten Spielminuten auswirkt. Denn Zwerge sind zwar gute Goldschürfer, dafür aber schlechte Holzhacker und Jäger.

Build Order für Odin, Loki und Freyr

Bildet zum Start einen Zwerg aus und setzt danach die Sammler auf die automatische Warteliste. Schickt eure drei Sammler samt Ochsenkarren zum Wild und lasst sie Nahrung sammeln. Errichtet mit dem Berserker ein Haus. Baut dann mit dem Zwerg einen Ochsenkarren und schürft Gold.

Anzeige

Jetzt rekrutiert ihr acht weitere Sammler. Die ersten Zwei sollen einen Ochsenkarren bauen und Holz hacken, die anderen sechs Nahrung sammeln. Bekommt ihr im Zeitraum dazwischen 60 Gold zusammen, bildet insgesamt zwei weitere Zwerge aus, damit diese den Kollegen bei der Goldmine unterstützen können.

In diesem Video seht ihr, wie ihr schnell ins klassische Zeitalter mit Odin, Loki und Freyr gelangt:

Age of Mythology Retold: Build Order für Odin, Loki und Freyr Abonniere uns

auf YouTube

Keine Sorge: Wenn ihr manuell Zwerge ausbildet, wird die automatische Warteschlage der Sammler unterbrochen, sodass ihr diese nicht extra deaktivieren müsst.

Anzeige

Habt ihr insgesamt neun Jäger, zwei Holzhacker und drei Goldschürfer zusammen, könnt ihr mit dem Berserker im nächsten Schritt einen Tempel und anschließend ein Haus errichten. Sobald ihr genügend Nahrung (400) für den Fortschritt ins klassische Zeitalter habt, klickt auf das entsprechende Icon im Dorfzentrum.

Zieht zwei Jäger vom Wild ab und lasst sie Bäume fällen. Bekommt ihr ausreichend Gold zusammen, könnt ihr noch zwei weitere Zwerge zum Goldschürfen ausbilden. Im Folgenden fassen wir die wichtigsten Schritte noch einmal für euch zusammen:

Führt die drei Sammler samt Ochsenkarren zum Wild. Baut ein Haus mit dem Berserker. Rekrutiert einen Zwerg, baut einen Ochsenkarren und schürft dann mit ihm Gold. Bildet zwei Sammler aus, baut einen weiteren Ochsenkarren und lasst sie Holz hacken. Die nächsten sechs Sammler sollen Wild jagen. Rekrutiert in der Zwischenzeit zwei Zwerge und lasst sie Gold schürfen. Baut einen Tempel mit dem Berserker. Baut ein Haus mit dem Berserker. Steigt ins klassische Zeitalter auf. Zieht zwei Jäger ab und macht sie zu Holzhackern.

Anzeige

Build Order für Thor

Bei diesem Build Order konzentriert ihr euch vor allem auf die Zwerge und Thors einzigartige Fähigkeit diese kostenlos zu erhalten. Aktiviert im ersten Schritt die automatische Warteschlage für Sammler. Lasst eure drei Zwerge den nächstgelegenen Baum fällen und etwas Holz hacken. Euren Berserker könnt ihr in der Zwischenzeit die Zwergenrüstkammer und ein Haus bauen lassen.

Tipp: Die Position der Zwergenrüstkammer ist nicht unwesentlich, da für jede erforschte Technologie innerhalb des Gebäudes ein kostenloser Zwerg beim Gebäude spawnt. Für diesen Build haben wir die Rüstkammer in der Nähe des Waldes platziert.

Wie ihr innerhalb von fünf Minuten mit reichlich Rohstoffen, Sammlern und Zwergen das zweite Zeitalter unter Göttervater Thor erreicht, seht ihr im Video:

Age of Mythology Retold: Build Order für Thor Abonniere uns

auf YouTube

Bildet insgesamt sieben Sammler aus und setzt sie alle (mitsamt dem Ochsenkarren) auf das Wild an. Sobald die Zwergenrüstkammer fertiggestellt ist, könnt ihr die Kupferschilde erforschen. Ist der Baum gefällt, schickt die drei Zwerge zur nächstgelegenen Goldmine. Den Karren behaltet ihr vorerst beim Wild.

Den ersten kostenlosen Zwerg schickt ihr holzhacken. Vielleicht könnt ihr den Ochsenkarren jetzt so platzieren, dass er zwischen dem Waldstück und den Jägern steht. Besitzt ihr genügend Gold, könnt ihr die Kupferrüstung erforschen (75 Nahrung und Gold) und den zweiten kostenlosen Zwerg nach danach Gold abbauen lassen. Habt ihr etwa 100 Holz zusammen, schickt den Förster-Zwerg ebenfalls Gold schürfen.

Sind die sieben Wildjäger ausgebildet, könnt ihr den Sammelpunkt der Sammler auf das Waldstück setzen. Habt ihr 135 Holz und 150 Gold zusammen, baut einen Tempel und noch ein Haus mit dem Berserker. Macht vorerst alle Förster zu Wildjägern, damit ihr schnell die nötige Nahrung für das klassische Zeitalter zusammenhabt. Geht euch das Wild aus, könnt sie stattdessen auf die Hühner oder Beerenbüsche ansetzen.

Anzeige

Steigt mit dem Abschluss des Tempels ins klassische Zeitalter auf. Führt die meisten Wildjäger wieder zum Wald zurück. Vier oder fünf Sammler von Nahrung sollten ausreichen. Rekrutiert einen Helden für die Reliquien und bildet weitere Zwerge aus, die ihr Gold schürfen lasst. Baut außerdem weitere Ochsenkarren, um die Arbeitswege zu verkürzen. Hier die Zusammenfassung:

Fällt einen Baum mit drei Zwergen. Baut die Zwergenrüstkammer und ein Haus mit dem Berserker. Bildet sieben Sammler aus und führt sie mitsamt dem Ochsenkarren zum Wild. Erforscht die Kupferschilde. Ist der Baum gefällt, lasst die drei Zwerge Gold schürfen. Lasst den ersten kostenlosen Zwerg Holz hacken. Erforscht die Kupferrüstung Lasst den zweiten kostenlosen Zwerg Gold schürfen. Habt ihr 100 Holz zusammen, schickt den Zwerg auch zum Gold. Setzt den Sammelpunkt der Sammler auf das Waldstück. Baut den Tempel und ein Haus mit dem Berserker. Macht alle Holzfäller zu Wildjägern. Steigt ins klassische Zeitalter auf. Lasst mit Ausnahme von vier Wildjägern alle Sammler Holz hacken. Baut die nötigen Ochsenkarren, bildet einen Helden und weitere Zwerge aus.

GIGA fragt: Wie viel gebt ihr für euren Gaming-PC / Gaming-Laptop aus?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.