Solange ihr in Age of Mythology: Retold im archaischen Zeitalter verbleibt, habt ihr kaum Mittel, um euch akkurat zu verteidigen. In diesem Guide stellen wir euch einen Build Order für die Ägypter vor, der euch schnell ins klassische Zeitalter befördert.

Für die Ägypter spielt Holz zunächst eine eher untergeordnete Rolle, weil lediglich ein paar Technologien und Einheiten damit bezahlt werden können. Deshalb solltet ihr euch in den ersten Spielminuten vorrangig um die Beschaffung von Nahrung, Gold und Gefallen kümmern.

Gerade Gold ist essenziell, weil jedes Gebäude der Ägypter mit der Ressource erbaut wird. Der folgende Build Order soll euch daher ein starkes Fundament für das klassische Zeitalter liefern.

Build Order für Re, Isis und Seth

Mit den Ägyptern stehen euch anfangs drei Arbeiter, ein Pharao und ein Späher zur Verfügung. Errichtet mit den Arbeitern einen Kornspeicher inmitten des Wildbestands und lasst sie jagen. Weist den Pharao an das Gebäude zu verstärken, damit ihr das Rohstoffeinkommen erhöht und lasst den Späher in der Zwischenzeit die Umgebung auskundschaften.

Der nächste Arbeiter soll ein Bergarbeiterlager bei einer Goldmine errichten und dann gemeinsam mit einem weiteren Arbeiter Gold abbauen (insgesamt zwei Arbeiter). Den nächsten Arbeiter lasst ihr wieder Nahrung sammeln (insgesamt vier Arbeiter).

Wie ihr innerhalb von vier Minuten und mit reichlich Ressourcen ins klassische Zeitalter startet, seht ihr im Video:

Age of Mythology Retold: Build Order der Ägypter Abonniere uns

auf YouTube

Den siebten Arbeiter könnt ihr das erste Monument und ein Haus errichten lassen, bevor ihr ihn Gold schürfen lasst (mit Shift + linke Maustaste könnt ihr einem Arbeiter mehrere Tätigkeiten zuweisen). Legt den Sammelpunkt des Dorfzentrums danach auf die Nahrungsquelle, bis ihr insgesamt acht Jäger beisammen habt.

Ein weiterer Bürger soll den Tempel errichten und anschließend so viele Häuser auf die Beine stellen, wie ihr vorerst für nötig erachtet. Häuser sind bei den Ägyptern nämlich völlig gratis und ihr wollt eure Bürgerkapazität so schnell wie möglich steigern.

Helft mit allen weiteren Arbeitern, die das Dorfzentrum in der Zwischenzeit verlassen, beim Bau des Tempels. Ist dieser fertiggestellt, solltet ihr sofort ins klassische Zeitalter aufsteigen können.

Die untätigen Bürger am Tempel könnt ihr wie folgt aufteilen: Errichtet ein Holzfällerlager bei einem Waldstück und das zweite Monument, um mehr Gefallen zu erzeugen. Lasst die übrigen Arbeiter Gold schürfen. Vier der Jäger sollen von ihrer Arbeit ablassen und ebenfalls Gold abbauen. Ein weiterer kann beim Holzhacken helfen. Im Folgenden listen wir euch noch einmal die wichtigsten Schritte auf:

Drei Arbeiter bauen einen Kornspeicher und jagen Wild. Der Pharao verstärkt den Kornspeicher, der Späher erkundet die Umgebung. Zwei Arbeiter errichten ein Bergarbeiterlager und bauen Gold ab. Ein weiterer Arbeiter hilft beim Jagen (insgesamt vier Jäger). Baut ein Monument und ein Haus und schickt den Arbeiter dann zum Gold. Erreicht acht Nahrungssammler. Baut den Tempel und lasst den Arbeiter anschließend ein paar Häuser errichten. Setzt den Sammelpunkt zum Tempel, bis dieser abgeschlossen ist. Baut danach ein Holzfällerlager und ein Monument. Teilt die Arbeiter wie folgt auf: Drei sammeln Nahrung, zwei hacken Holz, der Rest schürft Gold.

