Age of Mythology Retold: Titanen-Tor bauen und Titan bekommen

Titanen sind übermächtige, mythische Kreaturen, die ihr entfesseln und auf eure Gegner hetzen könnt. Der Beschwörungsprozess nimmt allerdings viel Zeit in Anspruch. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zu den Titanen in Age of Mythology: Retold wissen müsst.

Was sind Titanen?

Jedes Pantheon verfügt über seinen eigenen, einzigartigen Titanen. Sie stellen die mit Abstand mächtigsten Einheiten in Age of Mythology: Retold dar, denn sie verfügen über eine große Anzahl an Trefferpunkten, richten enormen Schaden an und sind, sobald entfesselt, nahezu unbesiegbar.

Deshalb können diese gigantischen Kreaturen (mit einer Ausnahme) auch lediglich einmal herbeigerufen werden. Ihr Ableben entscheidet daher nicht selten über Sieg und Niederlage. Das sind die Standardwerte eines Titanen:

Trefferpunkte: 28.000

Zerschmetter-Rüstung: 80%

Hack-Rüstung: 60%

Rüstung gegen durchbohren: 80%

Geschwindigkeit: 3,8

Hackschaden: 70

Zerschmetterungsschaden: 70

Schadensbereich: 8,0

Feuerrate: 3,5

Bevölkerungskosten: 10

Wollt ihr die Werte eines Titanen weiter verbessern, müsst ihr lediglich Upgrades erforschen, die auch andere mythische Kreaturen stärken. So wird euer Titan im Handumdrehen noch mächtiger, als er ohnehin schon ist.

Was den Transport betrifft: Titanen sind mit einer Höhe von 30 Metern zu groß, um in ein Transportschiff zu passen. Aber das ist kein Problem, denn damit sind sie auch groß genug, um einfach durchs Meer zu laufen.

Wie bekomme ich einen Titanen?

Zunächst muss in den Spieleinstellungen das Kästchen "Titanen zulassen" aktiviert sein. Nur so erhaltet ihr im Laufe des Spiels auch Zugriff auf die nötige Technologie.

Um einen Titanen beschwören zu können, ist jede Menge Arbeit vonnöten. Zunächst müsst ihr in das letzte sogenannte "Mythische Zeitalter" voranschreiten. Welche Gottheiten ihr dabei bevorzugt, ist für die Beschwörung des Titanen irrelevant. Habt ihr das geschafft, erscheint mit Geheimnisse der Titanen eine neue Forschung in eurem Dorfzentrum, die mit folgenden Kosten verbunden ist:

800 Nahrung

800 Holz

800 Gold

50 Gefallen

Für den Bau des Titanen-Tors solltet ihr viele Dorfbewohner bereitstellen. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Forschung nimmt 60 Sekunden in Anspruch. Ist sie abgeschlossen, erscheint am oberen Bildschirmrand rechts neben euren Götterkräften ein Symbol: Das Titanen-Tor. Dabei handelt es sich um ein Gebäude, das ihr nur ein einziges Mal errichten könnt. Klickt darauf und platziert das Tor an einem Ort eurer Wahl.

Wichtig: Hindert euer Gegner euch am Bau und zerstört die Titanenpforte, könnt ihr die mächtige Kreatur für das restliche Spiel nicht mehr beschwören. Stellt also sicher, dass ihr das Tor an einem gut geschützten Ort platziert.

Danach müsst ihr schnell sein, denn die Errichtung des Tors nimmt viel Zeit in Anspruch. Ihr solltet so viele Dorfbewohner wie möglich mit dem Bau beauftragen. Wie weit die Errichtung vorangeschritten ist, seht ihr neben der Punkteleiste am rechten Bildschirmrand.

Wie kann ich einen Titanen töten?

Befindet ihr euch selbst in der verzwickten Situation, dass euer Gegner an einem Titanen-Tor arbeitet, während ihr selbst noch weit davon entfernt seid, habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten den Titanen zu stoppen.

Richtig eingesetzt kann ein einziger Titan eine ganze Stadt in Schutt und Asche legen. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der sicherste Weg einen Titanen zu töten ist es, wenn dieser erst gar keinen Boden unter den Füßen gewinnt. Hindert euren Gegner daran den Bau der Titanenpforte abzuschließen, indem ihr das Gebäude zerstört. Hervorragend dafür geeignet sind Belagerungsgeräte, die ihr in der Festung bauen könnt.

Wurde der Titan bereits beschworen, könnt ihr ihn mit Helden-Einheiten bekämpfen. Helden sind auf den Kampf gegen mythische Kreaturen spezialisiert. Allerdings solltet ihr vor dem Angriff jede Helden-Einheit ausbilden, die euer Pantheon bereitstellen kann. Unterstützung in Form von Einheiten mit vielen Trefferpunkten ist ebenfalls nicht verkehrt.

Außerdem solltet ihr nicht auf all jene Götterkräfte verzichten, die enormen Schaden anrichten (wie zum Beispiel der Blitz und der Gewittersturm der Griechen). Derlei Götterkräfte sind zwar nur kleine, aber keine unwesentlichen Hilfen im Kampf gegen einen Titanen. Seid ihr chancenlos unterlegen, könnt ihr euch vielleicht auch den einen oder anderen Cheat zunutze machen.

