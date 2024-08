Die Stämme: Tipps für den Dorfaufbau

An dieser Stelle geben wir euch nützliche Tipps für den besten und schnellsten Dorfaufbau im Browsergame Die Stämme. Im Guide findet ihr Hilfestellungen zu Gebäuden, dem richtigen Dorfausbau und Off/Deff-Dörfern.

Perfekter Dorfaufbau

Mit dieser Dorfaufbau-Reihenfolge entwickelt ihr euch schneller als andere (besonders hilfreich für die mit unter 5000 Punkten), was euch einen tollen Vorteil verschafft:

Holz 12, Lehm 12, Eisen 10 Haupthaus 5 Kaserne 1 Schmiede 2 Wall 1 20 Speer und 20 Axtis. Farmen bauen und anfangen kleine und leere Dörfer anzugreifen. Holz 18, Lehm 18, Eisen 16 Dabei Speere und Äxte bauen zum Farmen. Seid ihr nicht oft online oder wollt eher defensiv spielen, dann anstatt Äxte Schwertis bauen. Haupthaus 10 Kaserne 5 Schmiede 5 Stall 3 Nun in der Schmiede Späher und leichte Kavallerie erforschen und bauen. Wenn ihr offensiv spielt, braucht ihr jetzt keine Speere mehr bauen (Pferde tragen mehr). Außerdem kriegt ihr hier überflüssiges Eisen gut los. Ganz wichtig! Holz 26, Lehm 26, Eisen 24 Nicht irgendwas anderes bauen (außer vielleicht ca. 10 Schwertis oder Axtis pro Tag je nachdem, ob ihr auf off oder deff bauen wollt). Manche ziehen den Stall hoch, um schnell schwere Kavalliere bauen zu können oder ziehen die Kaserne hoch. Macht das bitte nicht, geht nur auf Minen. Dadurch habt ihr eine viel bessere Produktion als andere. Auch wenn die vor euch schwere Kavalliere bauen oder mehr Truppen haben, wenn es zur Adelszeit kommt seid ihr auch mit Truppen diesen weit überlegen. Jetzt baut ihr das Haupthaus 20. Dadurch werden alle andere Gebäude schneller gebaut. Dann baut ihr die Kaserne hoch, so zwischen 15 und 20. Währenddessen baut ihr Axtis ohne Ende, damit ihr euch ein Dorf adeln könnt. Da die Kaserne nun immer höher wird, produziert ihr die Truppen viel schneller als vorher. Da ihr schon ohne Ende Truppen baut, bekommt ihr so wesentlich mehr Truppen zusammen als andere und vor allem könnt ihr sie schneller nachbauen als andere (besonders wenn ihr bis auf 20 baut). Schmiede 20 Wer will, kann zwischendurch noch eine Werkstatt bauen mit Rammen, um den Wall der Gegner kaputt zu machen. Sollte gemacht werden, während ihr die Schmiede hochbaut. Marktplatz 10 Adelshof bauen Adelsgeschlecht bauen

Deffdörfer und Offdörfer

Die Dörfer sollten in Deffdörfer („Verteidigungsdorf“) und Offdörfer („Angriffsdorf“) eingeteilt werden.

Ein Deffdorf sollte folgende Truppen beinhalten:

Speerträger: Die Speerträger sind stark gegen Leichte Kavallerie und man sollte davon in einem (ausgebauten) Dorf etwa 3000-4000 besitzen.

Die Speerträger sind stark gegen Leichte Kavallerie und man sollte davon in einem (ausgebauten) Dorf etwa 3000-4000 besitzen. Schwerkämpfer: Die Schwertkämpfer sind besonders für Kämpfe gegen Axtkämpfer geschaffen und man sollte davon in einem (ausgebauten) Dorf etwa 5000-6000 besitzen.

Die Schwertkämpfer sind besonders für Kämpfe gegen Axtkämpfer geschaffen und man sollte davon in einem (ausgebauten) Dorf etwa 5000-6000 besitzen. Schwere Kavallerie: Eine äußerst effektive Einheit in der Defensive, die jedoch viel Bauernhofplätze beansprucht. Baut von den Schweren Kavalieren etwa 200-1000 (je nachdem, wie viel Bauernhofplätze ihr noch übrig habt, nachdem ihr ausreichend Speerträger und Schwertkämpfer rekrutiert habt).

Eine äußerst effektive Einheit in der Defensive, die jedoch viel Bauernhofplätze beansprucht. Baut von den Schweren Kavalieren etwa 200-1000 (je nachdem, wie viel Bauernhofplätze ihr noch übrig habt, nachdem ihr ausreichend Speerträger und Schwertkämpfer rekrutiert habt). Bogenschützen: Die Bogenschützen sind eine effektive Einheit im Kampf gegen Berittene Bogenschützen. Sie müssen nicht allzu zahlreich sein, da eure Gegner auch selten nur mit vielen Berittenen Bogenschützen angreifen.

Die Bogenschützen sind eine effektive Einheit im Kampf gegen Berittene Bogenschützen. Sie müssen nicht allzu zahlreich sein, da eure Gegner auch selten nur mit vielen Berittenen Bogenschützen angreifen. Späher: Die Späher sind nützlich um gegnerische Späher bei deren Spähangriffe zu vernichten. Baut davon nicht all zu viele in eurem Deffdorf.

Die Späher sind nützlich um gegnerische Späher bei deren Spähangriffe zu vernichten. Baut davon nicht all zu viele in eurem Deffdorf. Adelsgeschlecht(er): Die Adelsgeschlechter, kurz Ags, sind dazu da um in fremden Dörfern die Zustimmung zu senken und nach mehreren erfolgreichen Angriffen habt ihr das gegnerische Dorf „geadelt“ (das heisst so viel wie erobert).

Die Adelsgeschlechter, kurz Ags, sind dazu da um in fremden Dörfern die Zustimmung zu senken und nach mehreren erfolgreichen Angriffen habt ihr das gegnerische Dorf „geadelt“ (das heisst so viel wie erobert). Ramme oder Katapulte: Baut noch etwa 100-200 Ramme oder Katapulte.

Anmerkungen:

Ein Verhältnis von 1:1 zwischen Speerträger und Schwerkämpfer ist durchaus sinnvoll. In den meisten Fällen macht ein Verhältnis von 1:2 mehr Sinn, da die Angreifer häufig mehr (oder nur) mit Axtkämpfern angreifen. Wenn man vier oder mehr Dörfer besitzt, ist es ratsam, die Späher in den Deffdörfern zu zerstören (deshalb solltet ihr anfangs nicht zu viele bauen) und ein so genanntes Späherdorf einzurichten. In diesem Dorf baut ihr dann nur Späher, während die frei gewordenen Bauernhofplätze in den Deffdörfern Platz für weitere Speerträger oder Schwertkämpfer zulassen.

Die Adelsgeschlechter solltet ihr in den Deffdörfern nur solange bauen, bis ihr mehrere Dörfer besitzt. Das erste Dorf sollte besser defensiver ausgerichtet sein, also ein Deffdorf, wenn ihr jedoch in eurer Umgebung nur (sehr) punkteschwache Spieler habt, könnt ihr es riskieren, als erstes, ein Offdorf zu bauen.

Ein Offdorf sollte folgende Truppen beinhalten:

Axtkämpfer: ca. 7000 an der Zahl, sind häufig im Kampf mit den Schwertkämpfern.

ca. 7000 an der Zahl, sind häufig im Kampf mit den Schwertkämpfern. Leichte Kavallerie: ca. 3500 an der Zahl, sie kämpfen hingegen oftmals gegen Speerträger.

ca. 3500 an der Zahl, sie kämpfen hingegen oftmals gegen Speerträger. Berittene Bogenschützen: ca. 1000 an der Zahl, sie gehen auf die Bogenschützen los.

ca. 1000 an der Zahl, sie gehen auf die Bogenschützen los. Adelgeschlecht(er): Am besten man produziert die Adelgeschlechter in den Offdörfern, da man häufig die Angriffe von dort aus auf Feinde startet.

Anmerkung: Bogenschützen und Berittene Bogenschützen sind nicht in jeder Welt vorhanden.