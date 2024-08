Anno 1800: Gibt es Cheats und Trainer?

Eine Stadt im Eiltempo mit unendlich Geld oder Ressourcen in Anno 1800 aufbauen? Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Wir klären euch über die Cheats auf und verraten euch, wie ihr einen Trainer bedient.

Gibt es Cheats in Anno 1800?

Diese Frage müssen wir leider verneinen. Aktuell gibt es keine Cheats in Anno 1800. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass die Entwickler in Zukunft Schummel-Codes implementieren werden. Anders als z.B. Age of Empires, ist die Anno-Serie eher dafür bekannt auf offizielle Cheats zu verzichten.

Unendlich Geld und Ressourcen mit einem Trainer

Wie bei vielen anderen Spielen, die keine Cheats haben, könnt ihr auch in Anno 1800 mit einem Trainer schummeln. Dabei handelt es sich um ein Programm, das nebenbei läuft und es euch erlaubt auf Tastendruck inoffizielle Cheats ein- und auszuschalten.

Einen solchen Trainer könnt ihr euch z. B. auf der seriösen Seite MrAntiFun runterladen. Den verlinkten Trainer könnt ihr euch allerdings nur als angemeldeter User downloaden. Als Alternative empfehlen den folgenden Anno 1800-Trainer, den ihr auch ohne Anmeldung im Forum bekommen könnt.

Habt ihr euch den letzteren Trainer gespeichert, müsst ihr diesen starten. Sofort bekommt ihr angezeigt, welche Tasten ihr drücken müsst, um einen Cheat zu aktivieren (z. B. „Num 1“ für unendlich Geld). Öffnet danach Anno 1800 und startet ein freies Spiel. Drückt anschließend die zuvor angezeigten Tasten, um die entsprechenden Cheats einzuschalten.

Wichtig: Auf keinen Fall solltet ihr probieren, irgendwie im Online-Modus zu schummeln! Bedenkt auch, dass euer Virenprogramm auf einen Trainer anspringen kann. Das ist allerdings üblich. Sofern ihr den Trainer von einer seriösen Quelle heruntergeladen habt, müsst ihr euch darüber keine Sorgen machen.