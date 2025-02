Hearts of Iron 4: Cheats und Konsolenbefehle für Rohstoffe, Ausrüstung und mehr

Ein mächtiger Anführer greift auf einige Tricks zurück, um in Hearts of Iron 4 erfolgreich zu sein. Wir zeigen euch hier alle Cheats und Konsolenbefehle, die eine Schlacht zu euren Gunsten entscheiden können.

Cheats und Konsolenbefehle eingeben

Damit ihr alle Konsolenbefehle auf einen Blick habt, haben wir sie in vier Kategorien eingeteilt. So gibt es Cheats für die Schlachten und Gefechte, Ressourcen, Technik oder Debug-Befehle.

Um Cheats überhaupt nutzen zu können, müsst ihr zunächst die Konsole öffnen. Je nach Tastaturlayout verändert sich die benötigte Eingabe. In unserem Fall hat es mit der „^“-Taste funktioniert. Versucht zudem folgende Tasten(-kombinationen):

ALT + 2 + 1

Shift + 3

Shift + 2

oder eine der folgenden Tasten: ", `, § sowie ~

Wichtig: In Klammern seht ihr alternative Eingaben für die jeweiligen Befehle. Zum Beispiel könnt ihr den Cheat „whitepeace“ auch mit „wp“ abkürzen. Und Angaben wie [Anzahl] oder [Länderkürzel] müsst ihr entsprechend ohne die eckige Klammer ersetzen – aus gain_xp [Anzahl] wird gain_xp 100.

Achtung: Wenn ihr einen Code aktiviert habt, könnt ihr ihn mit einer erneuten Eingabe wieder deaktivieren. Allerdings müsst ihr das Spiel ab und zu neu starten oder den Spielstand erneut laden.

Cheats für Schlachten und Gefechte

Hier findet ihr Cheats für die unzähligen Schlachten, die ihr führen werdet. Hier könnt ihr alle Armeen und Flotten vernichten, Atombomben einsetzen oder die KI vollständig abschalten.

Konsolenbefehle Effekte add_war_support (ws) [Anzahl] Erhöht die Kriegsunterstützung (Max. 100 %). ai Schaltet die KI ein oder aus. ai_accept (yesman) Schaltet ein oder aus, ob die KI Diplomatie automatisch akzeptiert. ai_invasion Schaltet Flotteninvasion der KI ein oder aus. allowdiplo (adiplo, nocb) Unabhängig von den Regeln, werden alle diplomatischen Handlungen erlaubt. annex [Länderkürzel] Setzt Annexion an bzw. annektiert das angegebene Land. cp [Anzahl] Erhöht die Befehlsmacht (Max. 100 %). collision (debug_collision) Schaltet die Debug-Anzeige von Normalwerten und Kollisionen ein oder aus. debug_nuking Erlaubt den Einsatz von Atombomben, ohne Bedingungen zu prüfen. deleteallunits (delall) [Länderkürzel] Alle Armeen und Flotten der angegebenen Länder werden vernichtet. event [Event-ID] [Länderkürzel] Führt das angegebene Ereignis aus.



Eine Liste aller Event-IDs findet ihr bei hoi4cheats.com. fow (debug_fow) [Staats-ID] Schaltet den Nebel des Krieges in einer Provinz oder generell ein bzw. aus.



Eine Liste aller Staats-IDs findet ihr bei hoi4cheats.com. fronts Ausländische Fronten werden ein- oder ausgeblendet. gain_xp [Anzahl] Fügt dem Führer/General Erfahrungspunkten hinzu. human_ai Schaltet die KI für menschliche Länder ein oder aus. instant_prepare Flotteninvasion wird sofort vorbereitet. mapnames Schaltet Kartennamen ein oder aus. moveunit [Einheiten-ID] [Provinz-ID] Bewegt die angegebene Einheit in eine gewünschte Provinz. nomapicons Karten-Icons werden ein- oder ausgeblendet. observe (spectator) Ihr kontrolliert kein Land mehr und beobachtet das Geschehen. poll Gültige Ereignisse werden abgerufen. reloadweather Lädt das Wetter neu und generiert zufällige Witterungsverhältnisse. setcontroller [Länderkürzel] [Provinz-ID] Legt den Staatskanzler der ausgewählten Provinz fest. setowner [Länderkürzel] [Staats-ID] Legt den Eigentümer des ausgewählten Bundesstaates fest. spawn [Einheiten-Name/-ID] [Provinz-ID] [Anzahl] Spawnt eine beliebige Einheit in der angegebenen Provinz. tag [Länderkürzel] Wechselt das Kürzel zu einem anderen Land. teleport (tp) [Provinz-ID] Ausgewählte Armeen oder Schiffe, werden zur angegebenen Provinz teleportiert. testevent [Event-ID] [Charakter-ID] Testet ein Ereignis, ohne es auszulösen. theatersrebuild (trebuild) Alle Befehle werden gelöscht und Einsatzgebiete neu aufgebaut. traderoutes Handelsrouten werden ein- oder ausgeblendet. winwars In allen Kriegen werden dem Land maximale Kriegspunkte zugeteilt. whitepeace (wp) Weißer Frieden wird mit den angegebenen Ländern erzwungen. weather Schaltet Simulation des Wetters ein oder aus.

Cheats für Rohstoffe und Ressourcen

In Hearts of Iron 4 gewinnt ihr viele Kämpfe am runden Tisch. Ihr benötigt mehr Ressourcen? Dann verwendet einfach die unten aufgelisteten Codes, um mehr Mannstärke, Kerne oder Technologien zu gewinnen.

Mithilfe der Cheats könnt ihr diese Technologien sofort erforschen. (© Paradox)

Konsolenbefehle Effekte add_core [Staats-ID] [Länderkürzel] Fügt der angegebenen Provinz einen Kern hinzu. add_diplo Fügt Diplomatie hinzu. add_interest [Länderkürzel] Fügt das angegebene Land zu eurem Interesse hinzu. add_opinion [Länderkürzel (Quelle)] [Länderkürzel (Ziel)] Fügt dem angegebenen Land Meinung hinzu. instantconstruction (ic) Aktiviert den Sofortbau-Cheat. manpower [Anzahl] Fügt dem Spieler Mannstärke hinzu. morehumans (humans) [Anzahl] Fügt Menschen hinzu. pp (fuhrer_mana, political_power) [Anzahl] Fügt politische Macht hinzu. remove_core [Staats-ID] [Länderkürzel] Entfernt einen Kern. remove_interest [Länderkürzel] Entfernt das angegebene Land von eurem Interesse. research Technologie aus einem bestimmten Forschungsplatz wird erforscht bzw. alle Technologien werden erforscht. research_on_icon_click Technologie wird erforscht, wenn ihr auf das Technologiebaum-Icon klickt. threat Zeigt das Bedrohungslevel eines Spielers an oder erhöht selbiges. xp [Anzahl] Fügt dem Spieler die angegebene Menge an Erfahrungspunkten für seine Armee, Marine und Luftwaffe hinzu. reloadsupply (relsup) Startet die Nachschubsysteme neu.

Cheats für die Technik

Die Konsolenbefehle für die Technik erlauben euch das Arbeiten mit speziellen Tools. Zudem könnt ihr den Soundtrack ändern oder für schönere Screenshots den Pausebanner ausschalten.

Die zahlreichen Einblendungen könnt ihr dank der unten aufgelisteten Codes auch ausschalten. (© Paradox)

Konsolenbefehle Effekte ip Zeigt eure IP-Adresse an. debug_zoom Zoomt in das Spiel hinein. deltat [Geschwindigkeits-Multiplikator] Animationsgeschwindigkeit wird um den angegebenen Wert verändert. (2 ist doppelte Geschwindigkeit, 0,5 die Hälfte) fullscreen Schaltet Vollbildmodus ein oder aus. goto_province [Provinz-ID] Zentriert die Ansicht auf die angegebene Provinz. goto_state [Staats-ID] Zentriert die Ansicht auf den angegebenen Bundesstaat. massconquer (massc) Öffnet das Masseneroberungs-Tool. nextsong Schaltet zum nächsten Song in der Soundtrack-Liste. nopausetext Pausebanner wird ein- oder ausgeblendet - eignet sich für schönere Screenshots. nudge Öffnet das Anstupsen-Tool. particle_editor Öffnet den Partikel-Editor. resign Meldet den Spieler von Hearts of Iron 4 ab. savegame Erstellt einen neuen Speicherstand. testtool (test) Öffnet das Test-Tool. time Zeigt die aktuelle Zeit an. version Zeigt die aktuelle Version vom Spiel an.

Debug-Befehle von Hearts of Iron 4

Hier findet ihr eine Liste aller Debug-Befehle, mit denen ihr die gesamte Spielwelt verändern könnt. Zudem könnt ihr euch die grafische Benutzeroberfläche anzeigen lassen oder die Kamera fixieren.