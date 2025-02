Age of Empires 3: Cheats für Gold, Nahrung, Holz und Erfahrungspunkte

Cheats Effekte

Give me liberty or give me coin 10.000 Gold erhalten

Medium Rare Please 10.000 Nahrung erhalten

<censored> 10.000 Holz erhalten

Nova & Orion 10.000 Erfahrungspunkte erhalten

a whole lot of love 10.000 jeder Ressource erhalten

X marks the spot „Nebel des Krieges“ deaktivieren

this is too hard Laufende Mission gewinnen

speed always wins Gebäude und Einheiten schneller bauen bzw. erschaffen

Ya gotta make do with what ya got Zweitklassige Bombarde (Schleuder) bei der Hauptstadt freischalten

tuck tuck tuck „Tommynator“-Monstertruck freischalten (überfährt Bäume, Gebäude und Einheiten)

wee ooh wee ooh „Big Andy“-Monstertruck freischalten (überfährt Bäume, Gebäude und Einheiten)

o Canada 2005 Kanadischen Laserbär freischalten

don’t kick the pitbull Learicorn freischalten

we <3 fluffy!1! Fluffy, den irren Hund freischalten

Where's that axe? George Crushington freischalten

wuv woo vol.2 Fliegenden purpurroten Tapir freischalten

Sooo Good „Musketeer'ed!“ wird nach Tod durch Musketiere abgespielt