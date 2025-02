Civilization 7: Zeitalter-System erklärt

Neben der Entkoppelung der Anführer von ihren Zivilisationen, ist das neue Zeitalter-System eine der größten Neuerungen in Civilization 7. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat und welche Dinge ihr unbedingt beachten solltet.

Die drei Zeitalter: Antike, Erkundung und Moderne

Anders als bei den Vorgängern, sind Zeitalter in Civilization 7 nicht mehr nur eine Art Orientierungspunkt, sondern bilden drei separate Spielabschnitte in eurer Partie.



In der Antike legen wir das Fundament für unser Reich und erforschen unsere unmittelbare Umgebung, während wir erste Siedlungen gründen.



Im Zeitalter der Erkundung dreht sich alles um die Entdeckung neuer Kontinente und Nationen. Die Religion wird eingeführt und Handel erlangt eine größere Bedeutung.



Die darauffolgende Moderne bildet das dritte Zeitalter, in dem neuzeitliche Technologien, Einheiten und Gebäude auf uns warten und wir die Partie letztlich auch beenden.

So funktioniert das Zeitalter-System

Jedes Mal, wenn ihr euren Zug beendet, erhöht sich die Prozentanzeige eures Zeitalters um einen kleinen Betrag. Erreicht die Anzeige 100 % ist das Zeitalter vorbei und ihr brecht das Nächste an.



Wie viele Züge jedes Zeitalter eurer Partie genau hat, lässt sich nur schwer sagen, da gewisse Dinge wie Forschung oder Vermächtnisfortschritt Einfluss darauf haben können.

Nach Abschluss jedes Zeitalters wählt ihr eine neue Zivilisation, die unterschiedliche Boni mit sich bringt. Dadurch könnt ihr euer Reich an den bisherigen Spielverlauf anpassen und das Maximum aus eurer Partie herausholen.

Vermächtnismeilensteine verschaffen euch mächtige Boni im nächsten Zeitalter, beschleunigen allerdings auch den Abschluss des aktuellen. (© Screenshot GIGA)

Das passiert beim Zeitalterwechsel

Jedes Zeitalter schaltet neue Gebäude und Wunder frei.

Gebäude aus vergangenen Zeitaltern verlieren ihre Nachbarschaftsboni und erzeugen nur noch ihren Grundertrag.

Da euer Bauplatz beschränkt ist, könnt ihr in jedem neuen Zeitalter alte Gebäude überbauen, um stärkere Boni zu erhalten.

Gebäude mit dem Zusatz "zeitlos" sind besonders mächtig, da sie ihre Nachbarschaftsboni beibehalten.

Zusätzliche Kontinente und Zivilisationen werden erst mit dem Zeitalter der Erkundung auf der Karte freigeschaltet.

Abgeschlossene Vermächtnisse versorgen euch im nächsten Zeitalter mit mächtigen Boni.

Gemeinden, die ihr in Städte umgewandelt habt, werden im nächsten Zeitalter wieder zu Gemeinden zurückgestuft.

Alle Einheiten aller Spieler werden kostenlos auf die Basisstufe des neuen Zeitalters verbessert.

Beschädigte Gebäude, Modernisierungen und Infrastruktur wird im neuen Zeitalter kostenlos repariert.

Mit dem Abschluss eines Zeitalters enden Kriege automatisch.

Alle Stadtstaaten verschwinden und werden in Runde 2 des nächsten Zeitalters durch neue ersetzt.

Vorsicht: Bestimmte Forschung und Vermächtnismeilensteine erhöhen die Prozentanzeige des Zeitalters schneller. Auch gegnerische Meilensteine beschleunigen den Zeitalterwechsel.

Wird ein Mitspieler ausgelöscht, erhöht sich der Fortschritt ebenfalls.

