Die Sims: Cheats für Geld und andere nützliche Extras

Die Sims ist fast so alt wie Cheats selbst. Hier findet ihr nützliche Cheat-Codes für mehr Geld oder mehr Anpassungsmöglichkeiten eurer Spielwelt. Außerdem liefern wir euch noch ein paar Tipps aus der Community.

Vielen Dank an unsere fleißige spieletipps-Community, mit deren Hilfe wir diese Cheats für Die Sims zusammenstellen konnten.

Alle Cheats und wir ihr sie eingebt

Die Cheats in der Tabelle unten gebt ihr über die Konsole ein. Um die Konsole zu öffnen, drückt ihr STRG + Shift + C (Mac: Control + Shift + C). Nachfolgend gebt ihr diese Codes ein:

Cheat Wirkung rosebud 1.000 Geldeinheiten



(deutsche Version) klapaucius 1.000 Geldeinheiten



(englische Version) move_objects on/off auch Sims, Briefkasten und Mülltonne können verkauft werden water_tool Haus auf eine Insel bauen set_hour X Zeit setzen



(X durch einen Wert von 1-24 ersetzen) sim_speed X Spielgeschwindigkeit verändern



(X durch einen Wert von -1000 bis +1000 ersetzen) interests Interessen anzeigen/ändern sweep on/off Ticks anzeigen ein/aus grow_grass X Gras wachsen lassen



(X durch einen Wert von 1 bis 150 ersetzen) route_balloons on/off Tutorial ein/aus tile_info on/off versteckte Informationen anzeigen log_mask X Ereignis-Logbuch einsetzen ! Letzten Cheat wiederholen – insbesondere mit rosebud sehr praktisch ; mehrere Cheats voneinander trennen – so könnt ihr mehrere gleichzeitig eingeben autonomy X Autonomie einstellen



(X durch einen Wert von 1 bis 100 ersetzen) history Geschichte der Familie anzeigen draw_all_frames on/off Frames anzeigen ein/aus draw_routes on/off Wege der Sims anzeigen ein/aus edit_char den Charakter editieren map_edit on/off Karte editieren ein/aus

Mit dem letzten Cheat in der Tabelle (map_edit on/off) könnt ihr Objekte nun auch außerhalb eures Grundstückes bauen – funktioniert auch auf der Straße.



Mit einem raffinierten Trick könnt ihr sogar verhindern, dass ihr Rechnungen bezahlen müsst. Markiert zuerst die Felder um den Mülleimer und den Briefkasten herum.



Stellt anschließend den Mülleimer direkt vor den Briefkasten. Das verhindert, dass der Postbote die Rechnungen vorbeibringt.

Eine Terrasse über der Straße

Ihr könnt über der Straße eine Terrasse bauen, indem ihr die Konsole öffnet und den Cheat „move_objects on“ eingebt.



Anschließend baut ihr vom Haus bis über die Straße hinaus ein paar Säulen und setzt hier Fliesen darauf. Entfernt nun die Säulen auf der Straße wieder – ta-da!

Wichtig beim Cheat „Move_Objects on“!

Bei der Nutzung von „Move_Objects on“ müsst ihr etwas beachten: Wenn ihr euch mithilfe des Cheats die Mülltonne ins Haus holt, müsst ihr sie vor dem Abriss des Hauses unbedingt wieder herausholen.



Tut ihr das nicht, ist der Mülleimer verschwunden und ihr könnt ihn auch nicht mehr kaufen. Das ist äußerst ärgerlich.