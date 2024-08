Die Sims 4: Alle Erweiterungen und ihre Inhalte

Mittlerweile gibt es so viele DLCs für Sims 4, dass einer dabei schnell den Überblick verliert. Hier erfahrt ihr, welche Packs es gibt und welche Neuerungen sie mitbringen.

Mit „Sims“ gelang EA ein unglaublicher Hit, und seit dem Release im Jahre 2000 scheint die Popularität einfach nicht nachzulassen. „Sims 4“, welches bereits 2014 kam, wird nun seit über 10 Jahren mit neuen Inhalten versorgt. Sie teilen sich in Erweiterungs-, Gameplay- und Accessoires-Packs sowie Sets auf. Die Erweiterungspacks sind die größten Erweiterungen, die es gibt. Fast alle bieten neue, zusätzliche Welten an, in die euer Sim umziehen kann. Gameplay-Packs erweitern das Spiel durch verschiedene Abenteuer, Orte und Lebensformen. Accessoires-Packs und Sets bringen lediglich neue Objekte ins Spiel.

Erweiterungspacks

Ein Sims-Fan sollte keine Erweiterung ignorieren: Denn auch wenn nicht alle gleich gut sind, bieten sie doch alle einzigartige neue Spielmechaniken, die den Spielspaß nochmal um einiges multiplizieren. Stand 2024 gibt es 16 Erweiterungen, die mit jeweils knapp 40 € ganz schön dem Geldbeutel wehtun. Aber verzagt nicht: Es gibt immer wieder Rabatte und Aktionen, bei denen ihr die Packs günstiger erwerben könnt. Auch müsst ihr sie nicht direkt bei EA kaufen – so kriegt ihr zum Beispiel die neuste Erweiterung „Verliebt“ auf Amazon 10 % günstiger, und zwar ganz offiziell von EA selbst. Klickt hier, um die Erweiterung zu kaufen:

Die Sims 4 Verliebt-Erweiterungspack jetzt ab 35,90 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 11:31 Uhr

Zudem habt ihr die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft bei „EA Play“ abzuschließen, über die ihr für einen monatlichen oder jährlichen Betrag Zugang zu einigen Erweiterungen bekommen. Mehr Informationen dazu findet ihr hier: Sims 4 Free-to-Play .Für mehr Informationen zu den jeweiligen Erweiterungen und Guides klickt auf die jeweiligen Verlinkungen.

Erweiterung Neuerungen An die Arbeit! Neue Welten: Magnolia Promenade & Alienwelt Sixam

Neue Lebensform: Aliens

Neue Karrieren: Polizist, Arzt, Wissenschaftler, Filialenleiter Einzelhandel

Neues Merkmal: Krankheitsresistent

Neue Fähigkeiten: Backen, Fotografie Zeit für Freunde Neue Welt: Windenburg

Neue Karrieren: DJ, Anführer von sozialen Gruppen

Neue Merkmale: Tanzwütig, Insider

Neue Fähigkeiten: DJ, Tanzen

Neues Bestreben: Leitwolf Großstadtleben Neue Welt: San Myshuno

Neue Karrieren: Soziale Medien, Kritiker, Politik

Neue Merkmale: Nicht kokett, vegetarisch

Neue Fähigkeit: Singen

Neues Bestreben: Einheimische Hunde und Katzen Neue Welt: Brindleton Bay

Neue Karriere: Tierarzt

Neue Merkmale: Katzenfreund, Hundefreund

Neue Fähigkeit: Tierarztfähigkeit

Neues Bestreben: Tierfreund Jahreszeiten Neue Karrieren: Gärtner, Pfadfinder (für Kinder)

Neue Fähigkeiten: Blumenbinden, Eislaufen Werde berühmt Neue Welt: Del Sol Valley

Neue Karrieren: Schauspieler, Drama Club (für Kinder)

Neues Merkmal: Selbstsüchtig

Neue Fähigkeiten: Schauspielern, Medienproduktion

Neue Bestrebe: Weltbekannte Berühmtheit, Profi-Schauspieler Inselleben Neue Welt: Sulani

Neue Lebensform: Meerjungfrau

Neue Karrieren: Naturschützer, Angler, Taucher, Rettungsschwimmer

Neue Merkmale: Kind der Inseln, Kind des Leere

Neues Bestreben: Strandleben An die Uni Neue Welt: Britechester

Neue Lebensform: Roboter

Neue Karrieren: Lehrer, Ingenier, E-Sports, Richter, Fußballspieler

Neues Merkmal: Zusammensturz (Roboter)

Neue Fähigkeiten: Forschen und Debattieren, Robotik

Neues Bestreben: Akademiker

Neues Feature: Universitäten

Neu: Geheimer Zauberorden Nachhaltig leben Neue Welt: Evergreen Harbor

Neue Merkmale: Hersteller, Recycling-Fan, Ökofanatiker, Freegan

Neues Bestreben: Öko-Innovator, Meisterfabrikant Ab ins Schneeparadies Neue Welt: Mt. Komorebi

Neue Karriere: Büroangestellte

Neue Merkmale: Korrekt, Abenteuerlustig

Neue Fähigkeiten: Skifahren, Snowboarden, Klettern

Neue Bestreben: Mt. Komorebi Tourist, Extremsportfan

Neues Feature: Lebensstile Landhaus-Leben Neue Welt: Henford-on-Bagley

Neue Fähigkeit: Sticken Highschool-Jahre Neue Welt: Copperdale Zusammen wachsen Neue Welt: San Sequoia

Neue Bestreben: Pyjamaparty-Löwe, Geist und Körper, Spielführer, Kreatives Genie (für Kinder)

Neues Feature: Meilensteine Pferderanch Neue Welt: Chestnut Ridge

Neue Fähigkeiten und Merkmale für Pferde Zu vermieten Neue Welt: Tomarang

Neue Merkmale: Neugierig, großzügig, peinlich, das Kind des Dorfes, Weise (für Seniore)

Neues Bestreben: Neugierigster Geheimsnissucher, 5-Sterne-Eigentümer, Örtliche Quelle des Wissens, Bester Nachbar aller Zeiten

Neues Feature: Eigentum vermieten Verliebt Neue Welt: Ciudad Enamorada

Neue Karriere: Romantiktherapeut

Neue Merkmale: Liebesscheu, Liebestoll

Neue Fähigkeit: Romantik

Neues Bestreben: Tugendbold der Liebe, Romantischer Entdeckergeist

Gameplay-Packs

Gameplay-Packs fallen etwas weniger umfangreich aus als die Erweiterungspacks, sind aber für viele coole Features wie das Werwolfdasein, Star-Wars-DLC oder Magie unabdingbar. Sie kosten knapp 20 €.

Erweiterung Neuerungen Outdoor-Leben Neue Welt: Granite Falls

Neues Merkmal: Zimperlich

Neue Fähigkeit: Kräuterkunde

Neues Bestreben: Outdoor-Fan Wellness-Tag Neue Fähigkeit: Wellness Gaumenfreuden Neue Karriere: Restaurantleiter Vampire Neue Welt: Forgotten Hollow

Neue Lebensform: Vampire

Neue Fähigkeiten: Vampirsaga, Orgel

Neue Bestreben: Meistervampir, guter Vampir, Vampirfamilie Elternfreuden Neues Bestreben: Supermutter Dschungel-Abenteuer Neue Welt: Selvadorada

Neue Fähigkeiten: Selvadoradianische Kulturfähigkeit, Archäologie

Neues Bestreben: Archäologieprofessor StrangerVille Neue Welt: StrangerVille

Neue Karriere: Militär

Neues Merkmal: paranoid

Neues Bestreben: Strangerville-Mysterium Reich der Magie Neue Welt: Glimmerbrook

Neue Lebensform: Magier

Neue Fähigkeit: Buch der Zauberei und Alchemie

Neues Merkmal: Magische Blutlinien

Neue Bestreben: Zauberkunst und Hexerei, Zaubertrankproduzentin Reise nach Batuu Neue Welt: Batuu Traumhaftes Innendesign Neue Karriere: Innendesigner Meine Hochzeitsgeschichten Neue Welt: Tartosa Werwölfe Neue Welt: Moonwood Mill

Neue Lebensform: Werwolf

Neue Fähigkeiten: Talentbaum für Werwölfe

Accessoires-Packs

Durch die eher kleinen Accessoires-Packs bekommt ihr eine Menge neuer Objekte und zum Teil sogar neue Interaktionen. Diese Erweiterungen kosten um die 10 €.

Luxus-Party

Sonnenterassen

Coole Küchen

Grusel

Heimkino

Romantische Garten-Accessoires

Kinderzimmer

Gartenspaß

Vintage-Glamour

Bowling-Abend

Fitness

Kleinkind

Waschtag

Mein erstes Haustier

Moschino

Tiny Houses

Schick mit Strick

Paranormale Phänomene

Lukrative Hobbyküche

Kristallkreationen

Sets

Sets sind kleine Packs, die euch mit einigen neuen Gegenständen versorgen und jeweils knapp 5 € kosten.

Gemütliches Bistro

Riviera-Idylle

Partyzubehör

Urbane Mode

Burgen und Schlösser

Gothic-Style

Moderner Luxus

Pool-Style

Grudge Revival

Leseecke

Dachbodenschätze

Gewächshaus

Badeutensilien

Unterwäsche

Krimskrams

Pastell-Pop

Wüstenoase

Erste Outfits

Kleine Camper

Mode zum Verlieben

Maximalistischer Wohnstil

Karnevals-Streetwear

Moderne Männermode

Blühende Räume

Incheon-Style

Fashion-Street

Industrie-Loft

Innenhof-Oase

Hausputz

Retro Fit & Chic

Country-Küche

