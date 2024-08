No Man's Sky: Alle Raumschifftypen in der Übersicht

Im Verlauf von No Man's Sky müsst ihr auf Planeten landen und gegen feindliche Raumschiffe kämpfen. Deswegen gibt es mehrere unterschiedliche Raumschifftypen, für unterschiedliche Anforderungen. In diesem Guide beschäftigen wir uns mit diesen Raumschifftypen und wir erklären euch, wie ihr den passenden Raumschifftyp für eure Spielweise erstellen könnt

Anzeige

Die Größe und Vielfalt des Universums in No Man's Sky ist wirklich beeindruckend, im Tausch gegen Units (Ingame-Währung) könnt ihr ein Raumschiff kaufen, beziehungsweise Stück für Stück selber ausbauen und aufrüsten. Wir haben auch einige Tipps für euch zusammengetragen, die euch helfen, schnell Units zu verdienen.

Findet einen Raumschifftyp für eure Spielweise

In No Man's Sky müsst ihr euch selbst einen Schiffstyp erschaffen, der für eure Spielweise geeignet ist. Es gibt also quasi keine vorgefertigten Schiffstypen. Ihr müsst euer Schiff mit Technologien ausrüsten und upgraden.

Anzeige

Wir können aber trotzdem drei Schiffstypen ableiten, die für bestimmte Spieler-Typen geeignet sind.

Shuttle

Jäger

Entdecker

Transporter

Exotisch

Lebendes Schiff

Solar

Abfangjäger

Frachter

Fregatte

Ihr müsst jetzt nur euer Raumschiff mit bestimmten Technologien ausrüsten, um einen Schiffstypen zu bauen. Falls ihr eher eine kriegerische Spielweise bevorzugt, dann müsst ihr Upgrades für Waffen einbauen und euer Schiff eher in Richtung eines Raum-Jägers ausbauen, mit verstärkten Schilden und starken Photonenkanonen. Ein Entdeckeraumschiff sollte natürlich über ausreichend Scanner und Defensivtechnologien verfügen.

Anzeige

Ihr könnt euer Kampfschiff mit verschiedenen Waffen-Upgrades gegen Weltraum-Piraten ausrüsten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr könnt euer Raumschiff mit diversen Upgrades ausrüsten, um es für eure Spielweise anzupassen. Es stehen euch die folgenden vier Technologie-Kategorien zur Auswahl:

Waffen

Gesundheit

Hyperantrieb

Scan

Selbstverständlich müsst ihr euch nicht an unsere Schiffstypen-Kategorien halten, es ist natürlich möglich, Raumschifftypen zu mixen und zum Beispiel ein kampfstarkes Entdeckerraumschiff zu bauen. Grundsätzlich kann hier jeder Spielertyp bedient werden und ihr könnt euch für eine kämpferische, diplomatische oder wissenschaftliche Spielweise entscheiden und euer Schiff dementsprechend ausrüsten.

Handelsposten und Raumstationen: Raumschifftypen kaufen und verkaufen

Einzelne Bauteile und Raumschiffe können auf Raumstationen und Handelsposten erworben werden. Diese beiden Handelsknotenpunkte sind die Hauptanlaufpunkte, um gesammelte Items und Ressourcen zu kaufen und zu verkaufen. Wenn ihr genug Units erarbeitet habt, könnt ihr euch das passende Modell heraussuchen, um den Weltraum weiter erkunden zu können. Vor Ort gibt es einen Aufseher, bei dem ihr Gegenstände aus eurem Inventar verkaufen oder neue Gegenstände aus dem intergalaktischen Handelsnetzwerk erstehen könnt.

Anzeige

Auf euren Reisen durch das All werdet ihr auf andere Forscher und Händler treffen. Falls ihr ein Raumschiff auf der Planetenoberfläche entdeckt, dann sprecht den Piloten an. Bei ihm könnt ihr ebenfalls Ressourcen und andere Handelsgüter kaufen und verkaufen. Es ist sogar möglich, sein Raumschiff zu kaufen. Alternativ könnt ihr auch euch ein abgestürztes Raumschiff schnappen. Wie das geht, erfahrt ihr hier: Abgestürzte Raumschiffe in No Man's Sky finden

Hinweis: Die Preise für Raumschiffe sind hoch. Also ist es zu Beginn besser, euer Raumschiff mit Technologien aufzurüsten, bis ihr mehr Units gesammelt habt.

Raumschiffe aufrüsten und reparieren

Landefeld-Anlagen: Hier könnt ihr eure Ausrüstung upgraden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Auf Handelsposten und Raumstationen befinden sich Landefeld-Anlagen. Hier könnt ihr über ein Terminal Raumschiffe rufen und mit ihnen interagieren. Auf Alien-Außenposten sind diese Terminals oft verschlüsselt und müssen mithilfe eines Überbrückungschips freigeschaltet werden.

Wählt das Raumschiff an und ihr seht, welche Teile beschädigt sind und welche Ressourcen und Kosten für die Reparatur anfallen. Am Terminal habt ihr zudem Zugriff auf den Exo-Anzug sowie das Multiwerkzeug. Hier könnt ihr z.B. euer Raumschiff mit verbesserten Photonenkanonen oder weiteren Schildsplittern ausrüsten und es stehen weitere Technologien zur Verbesserung eurer Ausrüstung zur Verfügung.

Alle Schiffstypen und ihre Stärken

Insgesamt gibt es also Stand Version 5.0 zehn verschiedene Schiffstypen, die euch das nötige Werkzeug liefern sollten, um eure Weltraum-Ziele zu erreichen. Nachfolgend stellen wir euch sie alle einmal vor. Beachtet, dass auch das Aussehen des Schiffes nicht irrelevant ist: Ein Schiff mit einer langen Nase wird eventuell eure Sicht versperren, während ein breites Schiff euch zu einem gut sichtbaren Ziel macht.

Anzeige

Shuttle

Die Schiffe der Klasse Shuttle eignen sich gut für Anfänger, da sie als Allrounder in allen Disziplinen ausgeglichen gut ausfallen. Sie kosten meistens weniger als andere Schiffstypen und es passt sogar einiges in sie rein. Die Shuttles gibt es mit kleinem und mittleren Inventar und auch eine S-Version von Shuttles sind verfügbar.

Jäger

Falls ihr bei der Erforschung des Weltalls auch actionreiche Weltraumkämpfe liefern und euch vielleicht selbst als Weltraumpirat verdingen wollt, dann braucht ihr einen Jäger. Sie liefern euch Bonusschaden und Bonusschilde, die sich im Kampf als äußerst nützlich auszeichnen. Diese Schiffe gibt es in allen möglichen Größen, sodass ihr eure Beute ausreichend verstauen könnt. Der Nachteil der Jäger liegt darin, dass sie sich für Erkundung schlechter eignen, da sie nicht mit Hyperdrive ausgestattet werden können.

Diese Jagdraumschiffe können zudem durch Upgrades aufgerüstet werden, um sie noch schneller und tödlicher zu machen. Kampfschiffe sind agil und können einige Treffer einstecken, was im Kampf gegen die wendigen Sentinel-Drohnen von Vorteil ist. Ihr braucht also gute Schubdüsen und Impulsantriebe (Upgrades verfügbar) sowie schlagkräftige Photonenkanonen und viele Schildemitter.

Ihr könnt eure Chancen auf ein starkes Jägerschiff erhöhen, indem ihr ein System besucht, in dem die Rasse der Vy'keen stark vertreten ist. Besucht eine Raumstation und haltet nach einem passenden Schiff Ausschau. Jede von Vy'keen dominierte Galaxie sollte sieben verschiedene Jäger haben.

Entdecker

Diese Raumschiffklasse ermöglicht euch Erkundungsflüge in unbekannte Gebiete des Weltraums, d.h ihr müsst den Fokus auf Scanner und gute Hyperantriebe legen, die euch sicher an die entferntesten Orte des Universums bringen. Dieser Typ von Raumschiff eignet sich ideal für Forscher und Entdecker, da sie von Haus aus einen Bonus auf Hyperdrive haben. Auch haben sie die günstigsten Startkosten, sodass ihr auf langer Sicht Einiges sparen könnt.

Dank den neusten Updates könnt ihr euren Entdecker mit allem Notwendigen wie Frachtraum ausstatten, und euch ansonsten voll und ganz auf Startgeschwindigkeit, Warpentfernung und Aussehen konzentrieren. Ihr findet Entdecker vor allem in Korvax-Galaxien.

Transporter

Dieser Raumschifftyp ist für den Flug auf Handelsrouten konzipiert worden. Dort könnt ihr euch eine goldene Nase verdienen oder eben Planeten nach Ressourcen abgrasen. Ihr braucht also große Frachträume für große Ladekapazitäten. Jedoch solltet ihr eurer Transportschiff mit Schilden und Waffen gegen räuberische Weltraumpiraten schützen. Volle Laderäume, beladen mit Handelsgütern, stellen natürlich eine verlockende Beute dar, deshalb müssen die Defensivfähigkeiten ausgebaut werden und ihr braucht einen starken Hyperantrieb, um im Notfall das Sonnensystem schnell verlassen zu können.

Die Transporter lohnen sich aufgrund ihres großen Inventars vor allem am Anfang des Spiels. Später könnt ihr jedoch auch andere Schiffe mit Lagermodulen ausstatten, die zudem weitere Vorteile bieten, so wie zum Beispiel ein exotisches Schiff oder ein Entdecker.

Exotisch

Die exotischen Raumschiffe heißen nicht umsonst so, denn sie sind in der Tat selten – es gibt eine Chance von 2 %, dass ein solches Schiff auf der Raumstation eines wohlhabenden Systems landet. Wann auch immer ihr ein exotisches Schiff erspäht, wird es als S-Klasse erscheinen und einige besondere Boni mit am Bord haben. Diese Schiffe sind verständlicherweise sehr teuer, sodass eine Jagd nach diesen sich eher als Endgame-Beschäftigung eignet.

Lebendes Schiff

Ein lebendes Schiff – was soll das denn sein? Mit dem Living-Ship-Update haben sich die Entwickler von No Man's Sky ganz schön was einfallen lassen. Damit könnt ihr euren lebenslangen Traum erfüllen und ein Schiff von klein auf großziehen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Leere-Ei und den Abschluss der passenden Questreihe. Leider haben diese Schiffe an sich kaum einen Mehrwert außer, dass sie ziemlich cool aussehen. Seid ihr aber ein leidenschaftlicher Sammler, werdet ihr wohl oder übel euch die Arbeit machen wollen, ein solches lebendes Schiff euch zu beschaffen.

In einem separaten Guide haben wir für euch alle Schritte aufgelistet, die ihr erledigen müsst, um an ein Leere-Ei zu kommen: Lebendes Schiff in No Man's Sky bekommen

Solar

Ganz im Geiste der Energiewende gibt es auch bei No Man's Sky Schiffe, die mit schicken Solarzellen ausgestattet sind. Diese findet ihr vor allem in gesetzlosen Systemen. Sie ähnlich von den Boni her den exotischen Schiffen, aber mit etwas mehr Manövrierfähigkeit.

Abfangjäger

Die Abfangjäger sind, wie lebende Schiffe, Unikate: Sie wurden aus Wracks von Wächterschiffen gebaut und besitzen einige besondere Technologien. Ihr findet sie auf einem verdorbenen Planeten, der auf der Spielkarte als „dissonant“ ausgeschildert wird. Sucht nach einem solchen dissonanten System, welches aber auf jeden Fall bewohnt sein sollte. Scann dann dort jeden Planeten und sucht nach den korrumpierten Wächtern.

Es gibt also vier Möglichkeiten, einen Abfangjäger zu bekommen:

Dreanought-KI-Fragment einsetzen, welches ihr von Sentinel-Dreadnoughts bekommen könnt.

5 Wächter-Wellen besiegen nach dem Erreichen der maximalen Fahndungsstufe.

Koordinatenbörse nutzen und den Fundort von anderen Spielern erfahren. Nutzt dazu zum Beispiel den Subreddit „NMSCoordinateExchange“

Harmonie-Terminal freischalten nach dem Clear eines Harmonie-Camps

Frachter

Ein Frachter ist eine teure Investition, die sich in doppelt so viel Inventarplatz wie normale Schiffe auszahlt. Diese könnt ihr als eure Base nutzen und eure gefarmten Ressourcen dort ablagern. Wie ihr sogar kostenlos an einen Frachter kommen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel: NMS-Frachter bekommen

Fregatte

Fregatten gehören zu einem Frachter und beschützen ihn. Meistens findet ihr diese rund um einen Frachter und als Spieler könnt ihr bis zu 30 Fregatten euer Eigen nennen, nachdem ihr einen Frachter erworben habt. Diese Fregatten könnt ihr dann beispielsweise in andere Systeme auf Ressourcenjagd schicken. Es gibt fünf Arten von Fregatten:

Kampf

Entdeckung

Industrie

Handel

Unterstützung

Bewaffnet mit dem Wissen könnt ihr euch nun auf die Suche machen und eure Sammlung an verschiedensten Raumschiffen vervollständigen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.