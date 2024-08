Hay Day: Alle Gebäude – Level und Kosten

Nur wer viel spielt, kann in Hay Day alle Gebäude freischalten. Wir zeigen euch die Gebäude-Kosten für alle Geschäfte und welche Level ihr dafür erreichen müsst.

Alle Produktionsgebäude freischalten

Produktionsgebäude sind Objekte, mit denen ihr Produkte herstellen könnt. Nach und nach schaltet ihr neue Bauten frei und die Produktpalette wird immer breiter. Damit werden die Wünsche der Dorfbewohner vielseitiger und es kommt mehr Abwechslung ins Spiel. Folgende Gebäude für Produktanfertigungen schaltet ihr in Hay Day frei:

Gebäude Freischaltbedingungen (Level/Kosten/Bauzeit) Produkte Backofen Level 2 / 20 Münzen / 10 Sekunden Brot, Maisbrot, Keks, Himbeer-Muffin, Brombeer-Muffin, Pizza, Scharfe Pizza, Kartoffelbrot, Pizza Frutti di Mare, Lebkuchenkeks, Bananenbrot, Makrone Erste Futtermühle Level 3 / 5 Münzen / 40 Sekunden Hühnerfutter, Kuhfutter, Schweinefutter, Schaffutter, Ziegenfutter, Weizenbündel, Fleischeimer Zweite Futtermühle Level 12 / 3.200 Münzen / 40 Sekunden Die gleichen Produkte wie die erste Futtermühle Molkerei Level 6 / 50 Münzen / 2 Stunden Sahne, Butter, Käse, Ziegenkäse Erste Zuckermühle Level 7 / 350 Münzen / 6 Stunden Brauner Zucker, Weißer Zucker, Sirup Zweite Zuckermühle Level 76 / 200.000 Münzen / 6 Stunden Die gleichen Produkte wie die erste Zuckermühle Popcorn-Topf Level 8 / 650 Münzen / 8 Stunden Popcorn, Butter-Popcorn, Chili-Popcorn, Honig-Popcorn, Schoko-Popcorn, Snackmix Grill Level 9 / 730 Münzen / 8 Stunden Pfannkuchen, Speck und Eier, Hamburger, Fischburger, Grilltomaten, Ofenkartoffel, Fisch mit Pommes, Hummerspieß, Knoblauchbrot, Grillzwiebel, Wintergemüse, Gefüllte Paprikaschoten, Gegrillte Aubergine, Bananenpfannkuchen, Fischspieß Kuchenofen Level 14 / 2.200 Münzen / 12 Stunden Karottenkuchen, Kürbiskuchen, Speckkuchen, Apfelkuchen, Fischpastete, Fetakuchen, Auflauf, Shepherds Pie, Schokoladenkuchen, Zitronenkuchen, Pfirsichkuchen, Passionsfruchtkuchen, Pilzpastete, Parmigiana Webstuhl Level 17 / 3.200 Münzen / 1 Tag Pullover, Baumwollstoff, Blaue Wollmütze, Blauer Pullover, Roter Schal, Blumenschal Nähmaschine Level 19 / 4.500 Münzen / 20 Stunden Baumwollhemd, Cowboy-Chaps aus Wolle, Violettes Kleid, Kissen, Decke Tortenofen Level 21 / 12.100 Münzen / 1 Tag Karottentorte, Sahnetorte, Beerentorte, Käsetorte, Erdbeertorte, Schokotorte, Feta-Kartoffel-Törtchen, Honig-Apfelkuchen, Schicke Torte, Ananaskuchen, Zitronentorte, Früchtebrot, Schokoladenrolle Mine Level 24 / 21.000 Münzen / 1 Tag und 12 Stunden Silbererz, Golderz, Platinerz, Kohle, Eisenerz, Dynamit, TNT-Fässer, Schaufeln, Spitzhacken Erster Schmelzofen Level 24 / 12.500 Münzen / 18 Stunden Silberbarren, Goldbarren, Platinbarren, Veredelte Kohle, Eisenbarren Zwei Schmelzofen Level 24 / 22.000 Münzen / 18 Stunden Die gleichen Produkte wie der erste Schmelzofen Drei Schmelzofen Level 24 / 31.500 Münzen / 18 Stunden Die gleichen Produkte wie der erste Schmelzofen Vier Schmelzofen Level 24 / 41.000 Münzen / 18 Stunden Die gleichen Produkte wie der erste Schmelzofen Fünf Schmelzofen Level 24 / 50.500 Münzen / 18 Stunden Die gleichen Produkte wie der erste Schmelzofen Saftpresse Level 26 / 31.000 Münzen / 1 Tag und 8 Stunden Karottensaft, Apfelsaft, Kirschsaft, Tomatensaft, Beerensaft, Ananassaft, Orangensaft, Traubensaft, Passionsfruchtsaft, Melonensaft, Mangosaft Köder-Werkbank Level 27 / 0 Münzen / Bereits vorhanden Roter Köder, Grüner Köder, Blauer Köder, Lila Köder, Goldener Köder Eismaschine Level 29 / 38.000 Münzen / 1 Tag und 7 Stunden Vanilleeis, Kirscheis am Stiel, Erdbeereis, Schokoladeneis, Sesam-Eiscreme, Erdnussbutter-Milchshake, Orangensorbet, Affogato, Pfirsicheis, Minzeis, Bananensplit, Kokoseis Seilerei Level 30 / 28.000 Münzen / 1 Tag und 23 Stunden Fischernetz, Überraschungsnetz, Hummerfalle, Entenfalle Marmeladenkocher Level 35 / 59.000 Münzen / 1 Tag und 12 Stunden Apfelmarmelade, Himbeermarmelade, Brombeermarmelade, Kirschmarmelade, Erdbeermarmelade, Orangenmarmelade, Pfirsichmarmelade, Traubenmarmelade, Pflaumenmarmelade, Passionsfruchtmarmelade Juwelier Level 38 / 68.000 Münzen / 1 Tag und 12 Stunden Armband, Halskette, Diamantring, Eisenarmband, Blumenanhänger Honigschleuder Level 39 / 35.000 Münzen / 1 Tag Honig, Bienenwachs Kaffee-Kiosk Level 42 / 75.000 Münzen / 1 Tag und 12 Stunden Espresso, Caffè Latte, Mokka, Himbeer-Mokka, Heiße Schokolade, Latte Macchiato mit Karamell, Eiskaffee mit Banane Hummerpool Level 44 / 80.000 Münzen / 2 Tage Hummerschwanz Suppenküche Level 46 / 115.000 Münzen / 1 Tag und 12 Stunden Hummersuppe, Tomatensuppe, Kürbissuppe, Fischsuppe, Kohlsuppe, Zwiebelsuppe, Nudelsuppe, Kartoffelsuppe, Paprikasuppe, Brokkolisuppe, Pilzsuppe Kerzenmacher Level 48 / 118.000 Münzen / 1 Tag und 14 Stunden Erdbeerkerze, Himbeerkerze, Zitronenkerze, Bunte Kerzen, Blumenkerze Blumenladen Level 49 / 120.000 Münzen / 1 Tag Rustikaler Strauß, Strahlender Strauß, Eleganter Strauß, Süßer Strauß, Geburtstagsstrauß, Zarter Strauß, Gemüsebouquet Entensalon Level 50 / 90.000 Münzen / 2 Tage und 6 Stunden Entenfeder Süßigkeitenautomat Level 51 / 120.000 Münzen / 1 Tag und 8 Stunden Kandierter Apfel, Toffee, Schokolade, Lutscher, Geleebohnen, Honigerdnüsse, Zuckerwatte, Sesamkrokant Soßenmacher Level 54 / 135.000 Münzen / 1 Tag und 16 Stunden Sojasoße, Olivenöl, Mayonnaise, Olivendip, Zitronencreme, Tomatensoße, Salsa, Hummus, Passionsfrucht-Dressing Sushibar Level 56 / 150.000 Münzen / 1 Tag und 20 Stunden Sushirolle, Hummersushi, Eiersushi, Große Sushirolle, Reisbällchen Salattheke Level 58 / 165.000 Münzen / 2 Tage Fetasalat, Specksalat, Meeresfrüchte-Salat, Nudelsalat, Gemüseplatte, Krautsalat, Rote-Bete-Salat, Sommerrollen, Fruchtsalat, Sommersalat, Pilzsalat Sandwichtheke Level 61 / 180.000 Münzen / 2 Tage und 4 Stunden Vegetarischer Bagel, Specksalat auf Toast, Ei-Sandwich, Honigtoast, Erdnussbutter-Marmelade-Sandwich, Gurkensandwich, Gegrilltes Zwiebel-Käse-Sandwich, Toast mit Ziegenkäse, Hummuswrap Smoothiemixer Level 64 / 220.000 Münzen / 3 Tage Beerensmoothie, Grüner Smoothie, Joghurtsmoothie, Gurkensmoothie, Gemischter Smoothie, Schwarzer-Sesam-Smoothie, Kakaosmoothie, Pflaumensmoothie, Tropischer Smoothie Nudelmaschine Level 67 / 400.000 Münzen / 3 Tage und 8 Stunden Frische Nudeln, Reisnudeln Wokküche Level 69 / 350.000 Münzen / 3 Tage und 8 Stunden Gebratener Reis, Pikanter Fisch, Erdnussnudeln, Gebratener Tofu Hutmacher Level 70 / 260.000 Münzen / 3 Tage und 4 Stunden Cloche, Zylinder, Sonnenhut, Blumenkrone Nudelküche Level 72 / 550.000 Münzen / 3 Tage und 12 Stunden Gnocchi, Gemüselasagne, Nudeln mit Hummer, Nudeln alla Carbonara, Nudeln mit Brokkoli, Scharfe Nudeln, Pilznudeln Hotdogstand Level 75 / 650.000 Münzen / 3 Tage und 15 Stunden Hotdog, Tofudog, Corndog, Zwiebeldog Donutmaschine Level 76 / 680.000 Münzen / 3 Tage und 18 Stunden Einfacher Donut, Bestreuter Donut, Knuspriger Donut, Sahnedonut, Schinkendonut, Gefüllter Donut Tacoküche Level 77 / 700.000 Münzen / 3 Tage und 18 Stunden Taco, Fischtaco, Quesadilla, Nachos Teestand Level 80 / 750.000 Münzen / 3 Tage und 23 Stunden Grüner Tee, Milchtee, Honigtee, Zitronentee, Apfel-Ingwer-Tee, Orangentee, Eistee, Minztee Fonduetopf Level 81 / 800.000 Münzen / 4 Tage Schokoladenfondue, Speckfondue, Käsefondue, Tropisches Fondue Badkiosk Level 84 / 850.000 Münzen / 4 Tage Honigseife, Zitronenlotion, Peeling-Seife, Honiggesichtsmaske Fritteuse Level 87 / 900.000 Münzen / 3 Tage und 23 Stunden Pommes mit Speck, Hand-Pies, Chilihäppchen, Falafel, Frittierter Schokoriegel, Samosa Konservierungsstation Level 91 / 950.000 Münzen / 4 Tage Eingelegte Gurken, Dosenfisch, Kimchi, Trockenobst Töpferwerkstatt Level 94 / 1.000.000 Münzen / 4 Tage Teekanne, Topfpflanze, Tontasse Karamellenshop Level 99 / 1.050.000 Münzen / 4 Tage Vollrahmkaramelle, Minzkaramelle, Chilikaramelle, Zitronenkaramelle, Erdnusskaramelle Joghurtmaschine Level 103 / 1.100.000 Münzen / 4 Tage Naturjoghurt, Erdbeerjoghurt, Tropischer Joghurt

Alle Funktionsgebäude freischalten

Hierbei handelt es sich um Gebäude, die nicht unbedingt etwas produzieren, sondern viel mehr eine Funktion erfüllen. Zum Beispiel könnt ihr an einem Verkaufsstand eure Waren verkaufen. Wann ihr welche Funktionsgebäude freischaltet, erfahrt ihr aus der folgenden Tabelle:

Gebäude Freischaltbedingungen Funktion Pinnwand für Bestellungen Level 4 Hier könnt ihr Bestellungen annehmen und Löschen, um Erfahrungspunkte und Münzen zu sammeln. Straßenverkauf Level 7 Am Stand könnt ihr entweder Waren kaufen, die ihr benötigt oder selbst Waren anbieten, von denen ihr genug oder zu viel habt. Events Level 9 Es gibt Eregnisse im Spiel, die euch kleine Boni gewähren. Schaut regelmäßig nach, für welche Aktionen ihr beim aktuellen Event zusätzlich belohnt werdet. Gemeinschaftshaus Level 10 / 200 Münzen / 8 Stunden Bauzeit Ihr könnt einer Gemeinschaft beitreten oder selbst eine gründen. Sie dient dazu, einander zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Farmpass Level 11 / ein kostenloser Teil und ein bezahlbarer für mehr Belohnungen Hierbei handelt es sich um etwas, das ihr aus anderen Spielen als Battle- oder Season-Pass kennt. Schließt die vorgegebenen Aufgaben ab, um Belohnungen zu bekommen. Tom Level 14 / nach kostenlosem Testzeitraum nur mit Diamanten oder Schüben bezahlbar Tom ist ein Junge, den ihr damit beauftragen könnt, notwendige Materialien zu suchen. Er wird aber keine Ressourcen zum Ausbau der Farm liefern. Schiffanlegestelle Level 17 / 14.000 Münzen / 8 Stunden Bauzeit Hier legen Schiffe an, die mit bestimmten Waren befüllt werden können. Auf diese Weise könnt ihr Münzen und Erfahrungspunkte sammeln. Gemeinschaftsderby Level 18 Eure Gemeinschaft kann hier gegen andere antreten und so Trophäen verdienen. Angelstelle Level 27 Ihr schaltet einen Angelbereich frei, in dem ihr Fische fangen könnt. Baumeisterin Maggie Level 31 Jeden Montag bringt sie euch neue Designs für euer Farmhaus, den Lieferwagen und den Verkaufsstand. Bahnsteig Level 34 / 39.000 Münzen / 3 Tage Repariert ihr den Bahnsteig, dann schaltet ihr die Stadt und damit neue Gebäude in dem neuen Bereich frei.

Alle Stadtgebäude freischalten

Mit dem letzten Funktionsgebäude schaltet ihr den Zugang zur Stadt frei. Damit gelangt ihr in einen neuen Bereich, in dem ihr Geschäfte eröffnen könnt. In diesen könnt ihr dann Kunden bedienen, um Ruf und Erfahrung zu sammeln. Folgende Geschäfte gibt es in der Stadt: