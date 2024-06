Neuer Steam-Bestseller: Gefeierte Aufbausimulation erobert die Charts

Nach über 5 Jahren im Early Access ist es endlich soweit: Die beliebte Aufbausimulation Workers & Resources: Soviet Republic feiert ihren vollwertigen Release auf Steam – und erobert direkt die Bestseller-Charts.

Was lange währt, wird endlich gut: Fünf Jahre lang haben die Entwickler von Workers & Resources: Soviet Republic im Early Access an ihrer komplexen Aufbausimulation gewerkelt – nun ist das Spiel am 20. Juni 2024 in der 1.0 Version erschienen. Die harte Arbeit hat sich gelohnt, denn die Sim steigt direkt in den Steam-Bestseller-Charts ein und kann auch mit starken Bewertungen punkten.

Anzeige

Workers & Resources: Soviet Republic feiert Steam-Release

In Workers & Resources: Soviet Republic übernehmt ihr die Kontrolle über ein armes Land in Osteuropa und führt es per Planwirtschaft in eine glorreiche Zukunft. Ihr müsst euch diversen unterschiedlichen Bereichen wie Bauwesen, Bildung, Landwirtschaft, Kultur und Handel widmen. Schritt für Schritt könnt ihr so durch strategisches Denken und sorgfältige Planung das Leben eures Volks verbessern.

Schaut euch hier den Trailer zu Workers & Resources: Soviet Republic an:

Workers & Resources: Soviet Republic: v1.0 Release-Trailer

Dank seiner langen Early-Access-Phase hat Workers & Resources: Soviet Republic bereits über 15.000 abgegebene Stimmen – und kann eine sehr positive Wertung vorzeigen. Wenn ihr euer Glück beim sowjetischen Städtebau versuchen wollt, könnt ihr euch die Simulation jetzt noch bis zum 27. Juni 2024 mit einem 35-Prozent-Rabatt für 25,99 Euro statt 39,99 Euro sichern (auf Steam ansehen).

Anzeige

Workers & Resources: Soviet Republic 3Division

Aufbausimulation klettert in die Steam-Charts

Kurz nach dem Release der 1.0-Version hat sich Workers & Resources: Soviet Republic in den Steam-Charts auf den achten Platz vorgearbeitet. Somit landet das Aufbauspiel nur knapp hinter dem ebenfalls kürzlich erschienenen Überraschungserfolg Drug Dealer Simulator 2. An dem Topseller Elden Ring und seiner Erweiterung Shadow of the Erdtree gibt es allerdings kein Vorbeikommen (Quelle: Steam).

Anzeige

Auf Steam findet ihr immer starke Rabatte – diese 13 Dauerbrenner sind quasi ständig im Preis reduziert:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.