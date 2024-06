95 Prozent positiv auf Steam: Explosiver Fan-Liebling um die Hälfte reduziert

Lust auf einen Steam-Favoriten mit ordentlich Wumms? Das explosive Sandbox-Spiel Teardown genießt auf der PC-Plattform einen herausragenden Ruf und ist momentan zusätzlich auch noch um satte 50 Prozent im Preis reduziert.

Teardown hat sich seit seinem Release im April 2022 einen fantastischen Ruf in der Steam-Community erarbeitet – das Sandbox-Highlight hat Spieler mit seiner eckigen Voxel-Grafik und der komplett zerstörbaren Umgebung vollends überzeugt. Auf der PC-Plattform könnt ihr euch den Abriss-Tipp jetzt mit einem 50 Prozent Rabatt schnappen.

Anzeige

Teardown: Krawall-Sandbox massiv bei Steam reduziert

Im Kampagnenmodus von Teardown leitet ihr eine Abrissfirma, die schon bessere Tage erlebt hat – ihr steckt knietief in Schulden und müsst immer zwielichtigere Aufträge annehmen, damit das Licht nicht ausgeht. Schon bald plant ihr spektakuläre Raubzüge, lasst bei jedem Job Wertsachen mitgehen, sprengt Häuser, Autos und Tresore. Bei euren gefährlichen und illegalen Unternehmen müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr nicht erwischt werdet und so viel Beute mitnehmt wie nur irgendwie möglich.

Im Sandbox-Modus könnt ihr euch dagegen völlig frei austoben und alle verfügbaren Instrumente nutzen, um eure Umgebung mit der realistischen Ingame-Physik in Schutt und Asche zu legen.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer zu Teardown an:

Teardown Console Launch Trailer

Auf Steam hat sich Teardown schon längst zum Fan-Favoriten aufgeschwungen – nach knapp 85.000 abgegebenen Stimmen steht das Spiel bei einer äußerst positiven Wertung. 95 Prozent der Steam-Spieler geben den Daumen nach oben. Falls ihr in der Voxel-Welt ebenfalls keinen Stein auf dem anderen lassen wollt, könnt ihr euch Teardown jetzt noch bis zum 27. Juni für 14,99 Euro statt 29,99 Euro sichern und damit 50 Prozent sparen (bei Steam ansehen).

Anzeige

Teardown Tuxedo Labs

Steam-Bestseller: Neuerscheinungen trumpfen auf

Mit seinem 50 Prozent Rabatt klopft Teardown auch wieder in den Steam-Charts an, ist allerdings noch eine Weile von den Top 10 entfernt. Dort machen derweil so einige Neuerscheinungen auf sich aufmerksam – darunter der Elden-Ring-DLC Shadow of the Erdtree und der Shooter Crime Boss: Rockay City.

Auch ein zwielichtiger Simulator kann in den Steam-Charts für Wirbel sorgen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.