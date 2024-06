Elden Ring schockt auf Steam: Spieler wenden sich gegen FromSoftware

In der großen Erweiterung Schadow of the Erdtree fährt Entwickler FromSoftware alle Geschütze auf. Trotzdem wird die Erweiterung für Elden Ring auf Steam abgestraft. Woher kommt die Unzufriedenheit der PC-Spieler?

Elden Ring bekommt eine Klatsche auf Steam

Dark-Souls-Schöpfer FromSoftware ist für gewöhnlich Traumwertungen von Kritikern und Fans gewohnt. Der Elden-Ring-DLC Shadow of the Erdtree ist da allerdings eine Ausnahme. Die Erweiterung kann kurz nach Release nur ausgeglichene Bewertungen auf Steam vorweisen. Nur 65 Prozent der mehr als 33.000 Reviews empfehlen das RPG weiter. Das liegt auch am Schwierigkeitsgrad.

Anzeige

So ziemlich alle Steam-Reviews sind sich einig, dass Shadow of the Erdtree ein richtig hartes Spiel ist. Während das von vielen Spielern positiv gesehen wird, sind andere der Meinung, dass FromSoftware den Bogen diesmal überspannt hat. Das betrifft vor allem die Bosskämpfe.

Elden-Ring-Fans klagen hier über extrem lange Combos, die kaum Zeit lassen, um selbst einen Treffer zu landen oder sich zu heilen. Gleichzeitig würden Boss extrem viel Schaden austeilen und den Befleckten schon nach zwei Treffern ins Grab schicken. Dazu kommen auch Probleme mit der Kamera. Einige Spieler geben an, trotz Erfahrung mit bisherigen Souls-Spielen und mit Elden Ring keinen Spaß am aufgebohrten Härtegrad des DLCs zu haben.

Anzeige

ELDEN RING Shadow of the Erdtree FromSoftware Inc.

Schaut euch hier den Launch-Trailer von Shadow of the Erdtree an:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Launch Trailer

Elden Ring: Performance-Probleme auf dem PC

Auch in unserem GIGA-Test zum Elden-Ring-DLC sind uns die harten Bosskämpfe aufgefallen. Dass allerdings ausgerechnet der Schwierigkeitsgrad zu einem so großen Kritikpunkt der Steam-Spieler wird, sollte FromSoftware zu denken geben. Hardcore-Fans sind die häufigen Tode zwar gewohnt, doch viele sind jetzt trotzdem unzufrieden.

Anzeige

Harte Bosskämpfe sind nicht der einzige Grund, warum Elden Ring auf Steam abgestraft wird. Auch die Performance auf dem PC lässt zu wünschen übrig. FromSoftware sollte hier schnell an einer Lösung arbeiten, um zumindest ein paar Steam-Spieler noch zufrieden zu stimmen.