Zauberer Thops ist einer der NPCs in Elden Ring und hat zudem eine Quest für euch. Ihr könnt ihm nämlich einen Schimmersteinschlüssel geben, damit er in die Akademie von Raya Lucaria eintreten kann. In unserem Walkthrough führen wir euch durch die gesamte Thops-Quest.

Thops in der Kirche von Irith

Das erste Mal könnt ihr Thops in der Kirche von Irith kurz nach Schloss Sturmschleier antreffen. Er sitzt hier rechts auf einer Bank und bittet euch um eine Spende von 10 Runen. Dafür bietet er sich euch als Magie-Lehrer an und ihr könnt fortan einige Sprüche von ihm kaufen.

Erschöpft im weiteren Verlauf alle weiteren Dialoge mit ihm, um zu erfahren, dass er ein Jungzauberer aus der Akademie Raya Lucaria ist, der durch die Aktivierung der äußeren Siegel nun keinen Zutritt mehr hat. Er verrät euch außerdem, dass ihr erst einen Schimmersteinschlüssel finden müsst, um die Akademie betreten zu können.

Thops einen 2. Schimmersteinschlüssel geben

Nachdem ihr euren ersten Schimmersteinschlüssel gefunden habt, könnt ihr Thops auf diesen ansprechen. Da ihr nur einen habt, wird er ihn aber nicht von euch annehmen. Ihr müsst stattdessen erst einen zweiten Schlüssel dieser Art innerhalb der Akademie finden.

Nach dem Bosskampf gegen Radagon in der Akademie (Ort der Gnade „Forum der Debatte“) kommt ihr hinaus zu einem großen Platz. Haltet euch hier links und geht die Treppen hinauf. Weiter links könnt ihr euch dann einen Weg über die Dächer der Akademie bahnen, der euch am Ende auf das Dach der großen Kathedrale führt.

Geht hier durch eines der offenen Fenster auf die Stützbalken unter dem Dach. Von hier aus könnt ihr auf einen der Kronleuchter mit dem 2. Schimmersteinschlüssel springen.

Diesen Schlüssel könnt ihr nun Thops geben, damit auch er wieder die Akademie betreten kann. Macht anschließend eine Schnellreise zu einem anderen Ort und kommt dann direkt wieder zur Kirche zurück. Thops wird nun verschwunden sein, aber an seiner Stelle ist ein silberner Skarabäus gespawnt. Tötet diesen, damit ihr die Kriegsasche „Thops‘ Barriere“ erhaltet.

Thops in der Akademie finden

Innerhalb der Akademie Raya Lucaria könnt ihr nun Thops finden, allerdings werdet ihr nur noch seinen Leichnam entdecken können. Er sitzt leblos an einem Schreibtisch direkt vor dem Raum mit dem Ort der Gnade „Schulklassenraum“.

Von seinem Leichnam könnt ihr jetzt Thops‘ Klangperle, den Akademie-Schimmersteinstab und den Zauber „Thops‘ Barriere“ looten. Bringt seine Klangperle anschließend zu den Zwillingsjungfernhüllen in der Tafelrundfeste, dann könnt ihr seine Magiesprüche nachträglich immer noch kaufen.

Thops töten: Was droppt er?

Entscheidet ihr euch dazu, Thops zu einem beliebigen Zeitpunkt im Spiel zu töten, erhaltet ihr als Beute 500 Runen, Thops‘ Klangperle sowie seinen Akademie-Schimmersteinstab.

