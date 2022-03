In Elden Ring könnt ihr bei Hütten des Künstlers verschiedene Gemälde finden, die alle einen bestimmten Ort in der Spielwelt zeigen, an dem ihr Loot finden könnt. An dieser Stelle zeigen wir euch alle Gemälde-Fundorte und die genauen Lösungen.

Gemälde-Lösungen in Elden Ring

Die Gemälde sind so eine Art Schnitzeljagd in Elden Ring. Nachdem ihr ein Gemälde gefunden und untersucht habt, wird es in eurem Inventar unter dem Reiter „Info“ abgelegt. Hier könnt ihr es dann noch einmal genauer untersuchen und einen Hinweistext samt Vergrößerung des Gemäldes begutachten.

Ihr sucht jetzt quasi den Ort, von wo aus das Gemälde gezeichnet wurde. Am jeweiligen Ort wird dann kurz der Geist des Malers auftauchen und wieder verschwinden. Anschließend erscheint dann Loot an seiner Stelle, den ihr einsammeln könnt. Daraufhin gilt das Gemälde als gelöst.

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte und Lösungen für alle Gemälde in Elden Ring.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau und wird nach und nach um weitere Gemälde-Lösungen erweitert.

Gemälde „Heimkehrer-Instinkt“

Fundort des Gemäldes: Innerhalb der Hütte des Künstlers nördlich vom Agheel-See in Limgrave östlich vom Fluss.

Lösung für das Gemälde: Begebt euch ans Ufer des Sees direkt südwestlich vor den vom Drachen verbrannten Ruinen. Hier stehen ein paar Grabsteine und davor wird der geisterhafte Maler auf seinem Stuhl sitzend erscheinen, wenn ihr euch nähert.

Belohnung: Ihr erhaltet die Kopf-Rüstung „Anrufungsskarabäus“. Diese senkt die FP-Kosten für Anrufungen, allerdings erhöht sich dafür der erlittene Schaden.

Die komplette Lösung des Gemäldes „Heimkehrer-Instinkt“ seht ihr auch noch einmal im folgenden Video:

Gemälde „Prophezeiung“

Fundort des Gemäldes: Im kleinen Nebenraum kurz vor dem Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“ innerhalb von Schloss Sturmschleier.

Lösung für das Gemälde: Der Geist des Malers sitzt an der Klippe am nördlichsten Punkt der Halbinsel der Tränen südlich von Limgrave. Direkt nördlich der Pilgerkirche.

Belohnung: Ihr erhaltet die Geisterasche „Kriegsfalkenasche“. Für 52 FP könnt ihr damit den Geist eines Kriegsfalken rufen.

Die komplette Lösung des Gemäldes „Prophezeiung“ seht ihr auch noch einmal im folgenden Video:

Gemälde „Auferstehung“

Fundort des Gemäldes: Innerhalb der Hütte des Künstlers direkt nordwestlich des Carianischen Lehrsaals im Osten von Liurnia.

Lösung für das Gemälde: Der Maler sitzt auf einem Felsen mitten auf der Anhöhe mit den vielen Gräbern östlich von Haus Caria ganz im Nordwesten von Liurnia. Ihr müsst euch erst durch Haus Caria kämpfen, um diesen Ort erreichen zu können.

Belohnungen: Kappe des jungen Gelehrten (Kopf), Robe der jungen Gelehrten (Brust) und eine Larventräne (Könnt ihr zum Umskillen in Elden Ring benutzen).

Die komplette Lösung des Gemäldes „Auferstehung“ seht ihr auch noch einmal im folgenden Video:

