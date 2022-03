In Elden Ring könnt ihr verschiedene Rüstungssets finden, die eure Resistenzen erhöhen und sich im Aussehen teilweise deutlich unterscheiden. An dieser Stelle sammeln wir für euch die Fundorte aller Rüstungen und zeigen euch die Bilder und Werte für jedes Set.

Rüstungssets in Elden Ring

Rüstungen haben in Elden Ring unterschiedliche Werte für Schadensresistenzen und Resistenzen gegen Statusveränderungen. Zudem wiegen sie unterschiedlich viel, was sich auf euer Ausrüstungsgewicht auswirkt. Ihr solltet hier immer darauf achten, dass ihr keine große Last erzielt (Rechts unten im Charakterstatus), denn sonst verfügt eurer Charakter nur über eine sehr langsame Rolle.

Für diesen Zweck macht es oft auch Sinn, verschiedene Rüstungsteile miteinander zu kombinieren, so dass ihr knapp die mittlere Last (normale Rolle) oder gar kleine Last (Schnelle Rolle) erreicht. Natürlich müsst ihr dafür auch das Gewicht von Waffen beachten.

Es lohnt sich zudem, immer genau die Beschreibungen der Rüstungen durchzulesen, denn manche gewähren euch Buffs oder erhöhen bestimmte Attribute, wenn ihr sie ausrüstet. Oft gibt es dann aber auch einen Malus, den ihr im Gegenzug hinnehmen müsst.

Kann man Rüstungen verbessern?

War es in vergangengen Souls-Spielen teilweise möglich, Rüstungen zu verbessern, ist das in Elden Ring leider nicht der Fall. Ihr könnt eure Rüstungen nicht mit Schmiedesteinen oder anderen Materialien verbessern.

Ihr könnt höchstens eure Schilde upgraden, um eure Defensivwerte zu verbessern.

Fundorte aller Rüstungen

Ihr werdet feststellen, dass ihr zu Spielbeginn noch nicht viele Rüstungen in der Spielwelt finden werdet. Die meisten Sets könnt ihr bei Händlern kaufen oder ihr findet sie erst relativ spät im Spiel. Im Folgenden listen wir euch die Fundorte von Rüstungen auf und zeigen euch Bilder und Eigenschaften.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau und wird nach und nach um weitere Rüstungen erweitert.

Bürger-Set

Besteht aus: Kopf: Bürgerstirnband (Geänd.) Brust: (Einfache) Bürgerkleidung Arme: - Beine: Bürgerschuhe

Kann die Kleidung angepasst werden? Ja

Ja Fundort: Teile des Sets droppen zufällig von Bürgern in Schloss Sturmschleier oder in der Hauptstadt Leyndell. Das Bürgerstirnband ohne Änderung könnt ihr bei einer Leiche in Gelmir finden.

Gefangenen-Set

Besteht aus: Kopf: Eiserne Gefangenenmaske Brust: Gefangenenkleidung Arme: - Beine: Gefangenenhose

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundorte: Teil der Ausrüstung für die Startklasse Gefangener Das gesamte Set könnt ihr beim Einsiedlerhändler in der Unterwelt von Ainsel für insgesamt 3.500 Runen kaufen.



Astrologen-Set

Besteht aus: Kopf: Astrologenkapuze Brust: Astrologenrobe Arme: Astrologenhandschuhe Beine: Astrologenhose

Kann die Kleidung angepasst werden? Ja

Ja Fundorte: Teil der Ausrüstung für die Startklasse Astrologe Das gesamte Set könnt ihr beim nomadischen Händler nahe dem Seeufer von Liurnia für insgesamt 4.500 Runen kaufen.



Set des jungen Gelehrten

Besteht aus: Kopf: Kappe der jungen Gelehrten Brust: Robe der jungen Gelehrten Arme: - Beine: -

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundort: Erhaltet ihr als Belohnung, wenn ihr das Rätsel für das Gemälde „Auferstehung“ löst. Im Video unterhalb zeigen wir euch die genaue Lösung.

Zauberklinge-Set (Rogiers Kleidung)

Besteht aus: Kopf: Spitzhut der Zauberklinge Brust: Reisekleidung der Zauberklinge Arme: Handschuhe der Zauberklinge Beine: Hose der Zauberklinge

Kann die Kleidung angepasst werden? Ja

Ja Fundort: Erhaltet ihr als Belohnung, wenn ihr die Quest von Zauberer Rogier abschließt. Wie ihr diese löst, seht ihr im verlinkten Guide oder im Video unten.

Set der Königin

Besteht aus: Kopf: Halbmondkrone der Königin Brust: Robe der Königin Arme: Armreife der Königin Beine: Gamaschen der Königin

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundort: Könnt ihr bei Fingerleserin Enia in der Tafelrundfeste für insgesamt 31.000 Runen kaufen, nachdem ihr Rennala, Königin des Vollmonds in der Akademie Raya Lucaria besiegt habt.

Propheten-Set

Besteht aus: Kopf: Prophetenaugenbinde Brust: Prophetenrobe Arme: - Beine: Prophetenhose

Kann die Kleidung angepasst werden? Ja

Ja Fundorte: Teil der Ausrüstung für die Startklasse Prophet Das gesamte Set könnt ihr beim Einsiedlerhändler beim nördlichen Außenwall von Leyndell für insgesamt 3.500 Runen kaufen.



Fingerjungfer-Set

Besteht aus: Kopf: Haarband der Fingerjungfer Brust: Robe der Fingerjungfer Arme: - Beine: Schuhe der Fingerjungfer

Kann die Kleidung angepasst werden? Ja

Ja Fundort: Findet ihr bei der toten Fingerjungfer innerhalb der Kirche der Inhibition im Norden von Liurnia.

Weisen-Set

Besteht aus: Kopf: Weisenkapuze Brust: Weisenrobe Arme: - Beine: Weisenhose

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundort: Findet ihr bei einer Leiche innerhalb der Stillwasserhöhle am südlichen Ende des Sees in Liurnia.

Krieger-Set

Besteht aus: Kopf: Haube aus blauem Stoff Brust: Weste aus blauem Stoff Arme: Kriegerstulpen Beine: Kriegerbeinschutz

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundorte: Teil der Ausrüstung für die Startklasse Krieger Das gesamte Set könnt ihr beim Händler südöstlich vom Haupttor der Akademie in Liurnia für insgesamt 4.500 Runen kaufen.



Banditen-Set

Besteht aus: Kopf: Banditenmaske Brust: Banditenkleidung Arme: Banditenmanschetten Beine: Banditenstiefel

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundorte: Teil der Ausrüstung für die Startklasse Bandit Die Banditenmaske könnt ihr beim nomadischen Händler im Norden von Limgrave für 1.500 Runen kaufen. Den Rest des Sets könnt ihr bei Torwächter Gostoc in Schloss Sturmschleier für 3.500 Runen kaufen. Allerdings nur, bis ihr Godrick besiegt habt. Anschließend taucht Gostoc in der Bossarena auf und tritt auf Godricks Leichnam ein. Er steht dann nicht mehr als Händler zur Verfügung. Ihr müsst ihn erst töten und seine Klangperle zu den Zwillingsjungferhüllen bringen, um wieder auf sein Warenangebot zugreifen zu können.



Bekenner-Set

Besteht aus: Kopf: Bekennerkapuze Brust: Bekennerkleidung Arme: Bekennerhandschuhe Beine: Bekennerstiefel

Kann die Kleidung angepasst werden? Ja

Ja Fundorte: Teil der Ausrüstung für die Startklasse Bekenner Das gesamte Set könnt ihr beim Händler nördlich in Gelmir für insgesamt 4.500 Runen kaufen.



Besteht aus: Kopf: Fußsoldaten-Kappe Brust: Fußsoldaten-Tabard oder Kettenbesetzter Tabard Arme: Fußsoldaten-Stulpen Beine: Fußsoldaten-Beinschutz

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundort: Alle Teile des Sets können von Fußsoldaten überall in Limgrave als Beute fallen gelassen werden.

Helden-Set

Besteht aus: Kopf: Heldenstirnband Brust: Heldenschulterplatte Arme: Heldenarmschutz Beine: Heldengamaschen

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundorte: Teil der Ausrüstung für die Startklasse Held Das gesamte Set könnt ihr beim nomadischen Händler südlich am Wegesrand in Caelid für insgesamt 4.500 Runen kaufen.



Ketten-Set

Besteht aus: Kopf: Kettenhaube Brust: Kettenrüstung Arme: Kettenstulpen Beine: Kettengamaschen

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundort: Das gesamte Set könnt ihr bei Händler Kalé in der Kirche von Elleh in Limgrave für insgesamt 4.500 Runen kaufen.

Eisen-Set

Besteht aus: Kopf: Eisenhelm Brust: Schuppenrüstung Arme: Eisenstulpen Beine: Lederhose

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundort: Das gesamte Set könnt ihr beim nomadischen Händler beim Wall von Schloss Morne auf der Halbinsel der Tränen für insgesamt 6.900 Runen kaufen.

Besteht aus: Kopf: Godrick-Soldatenhelm Brust: Baum-und Bestie-Wappenrock Arme: Godrick-Soldatenstulpen Beine: Godrick-Soldatenbeinschutz

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundort: Alle Teile des Sets könnt ihr gut bei den vielen Godrick-Soldaten bei den Ruinen vor dem Tor in Limgrave farmen.

Verbannten-Set

Besteht aus: Kopf: Kapuze der Verbannten Brust: Rüstung der Verbannten Arme: Stulpen der Verbannten Beine: Beinschutz der Verbannten

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundort: Alle Teile des Sets lassen mit gewisser Chance die verbannten Soldaten innerhalb von Schloss Sturmschleier fallen.

Samurai-Set

Besteht aus: Kopf: Schilflandhelm Brust: Schilflandrüstung Arme: Schilflandstulpen Beine: Schilflandbeinschutz

Kann die Kleidung angepasst werden? Ja

Ja Fundorte: Teil der Ausrüstung für die Startklasse Samurai Das gesamte Set könnt ihr beim abgeschiedenen Händler im Norden von Caelid für insgesamt 4.500 Runen kaufen.



Ritter-Set

Besteht aus: Kopf: Ritterhelm Brust: Ritterrüstung Arme: Ritterstulpen Beine: Ritterbeinschutz

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Fundorte: Das gesamte Set könnt ihr bei den Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste für insgesamt 13.500 Runen kaufen.

Carianisches Ritter-Set

Besteht aus: Kopf: Carianischer Ritterhelm Brust: Carianische Ritterrüstung Arme: Carianische Ritterstulpen Beine: Carianischer Ritterbeinschutz

Kann die Kleidung angepasst werden? Ja

Ja Fundorte: Das gesamte Set könnt ihr am Fuße eines großen Grabsteins in der Akademie Raya Lucaria finden. Biegt dafür kurz vor dem großen Fahrstuhlmechanismus rechts auf den versteckten Klippenweg ab, der euch zum Grabstein direkt vor euch führt.

Zwillings-Set (Ds Rüstung)

Besteht aus: Kopf: Zwillingshelm Brust: Zwillingsrüstung Arme: Zwillingsstulpen Beine: Zwillingsbeinschutz

Kann die Kleidung angepasst werden? Ja

Ja Fundort: Erhaltet ihr als Belohnung, wenn ihr die Quest von D abschließt oder ihn bei eurer ersten Begegnung in Limgrave tötet. Wie ihr die Rüstung bekommt, seht ihr im Video unterhalb.

Set des toten Königs

Besteht aus: Kopf: Helm des toten Königs Brust: Rüstung des toten Königs Arme: Stulpen des toten Königs Beine: Beinschutz des toten Königs

Kann die Kleidung angepasst werden? Nein

Nein Besondere Eigenschaft: Regeneriert bei LP-Verlust langsam eure LP.

Regeneriert bei LP-Verlust langsam eure LP. Fundort: Nachdem ihr die rechte Hälfte vom geheimen Haligbaummedaillon gefunden habt und euch das nächste Mal zur Tafelrundfeste teleportiert, wird NPC Ensha in eure Welt einfallen und euch angreifen. Besiegt ihn und geht anschließend zu Enshas Standort vor dem Raum mit Gideon Ofnir. Hier könnt ihr dann sein Rüstungsset aufnehmen.

