Das Jahr 2022 geht zu Ende und Gamer können vielerorts über ihre Lieblingsspiele abstimmen. Die Golden Joystick Awards haben hierbei bereits Gewinner vorzuweisen. Dabei triumphiert ein unerwarteter PlayStation-Hit. Das brandneue God of War Ragnarök hingegen hat seine Chance knapp verpasst – aus einem simplen Grund.

God of War: Ragnarök Facts

Das beste PlayStation-Spiel des Jahres ist flauschig

Mit vier Awards schneidet Elden Ring bei den diesjährigen Golden Joystick Awards besonders erfolgreich ab. Der Titel sichert sich unter anderem den Sieg in der Königsklasse Ultimate Game of the Year. Damit übertrumpft das knallharte RPG auch das brandneue God of War Ragnarök als heißen Anwärter für den Top-Award.

In der Kategorie „PlayStation-Spiel des Jahres“ hingegen gehen Kratos und Atreus gezwungenermaßen leer aus – zumindest dieses Jahr. Die Nominierungsphase endete für diese Kategorie bereits am 4. November. God of War Ragnarök erschien allerdings erst am 9. November und kam daher nicht in Frage.

Der Pokal für das beste PlayStation-Spiel geht dafür an das niedliche Katzen-Game Stray. Ein überraschender Kandidat, da auch Blockbuster wie The Last of Us Part 1, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Sifu und Gran Turismo 7 mit um den Sieg gerungen haben (Quelle: gamesradar)

Schaut euch hier den Trailer zu Stray an:

Stray: Trailer zum knuddeligen Katzen-Abenteuer

Alle Gewinner der Golden Joystick Awards 2022

Schaut euch hier die Gewinner aller Kategorien der Golden Joystick Awards an:

Best Storytelling – Horizon Forbidden West

Still Playing Award – Genshin Impact

Best Visual Design – Elden Ring

Studio of the Year – FromSoftware

Best Game Expansion – Cuphead: The Delicious Last Course

Best Early Access Launch – Slime Rancher 2

Best Indie Game – Cult of the Lamb

Best Multiplayer Game – Elden Ring

Best Audio – Metal: Hellsinger

Best Game Trailer – Goat Simulator 3 Announcement Trailer

Best Game Community – Final Fantasy 14

Best Gaming Hardware – Steam Deck

Breaktrough Award – Vampire Survivors

Critics‘ Choice Award – Elden Ring

Best Performer – Manon Gage (Marissa Marcel, Immortality)

Nintendo Game of the Year – Pokémon-Legenden: Arceus

PC Game of the Year – Return to Monkey Island

PlayStation Game of the Year – Stray

Xbox Game of the Year – Grounded

Most Wanted Game – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Ultimate Game of the Year – Elden Ring

Die Golden Joystick Awards küren die besten Spiele des Jahres bereits seit 40 Jahren. Auch wenn die Game Awards inzwischen bedeutsamer sind, bieten die Gewinner bereits einen guten Überblick darüber, welche Games 2022 besonders gut ankamen. Wir sind gespannt, ob God of War Ragnarök bei den Game Awards dann besser abliefern kann.