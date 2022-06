Wenn es Nacht wird in der Welt von Elden Ring, kann euch an bestimmten Orten ein Todesvogel oder ein Todesritenvogel begegnen. Diese geheimen Minibosse besitzen einzigartige Beute und tauchen nur nachts auf. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller 8 Todesvögel und welche Belohnungen sie für euch haben.

Todesvogel-Fundorte

Im Spielverlauf könnt ihr insgesamt 4 Todesvögel finden. Dies sind optionale Bosse und sie tauchen nur nachts an ganz bestimmten Orten auf. Setzt euch also immer erst an einen Ort der Gnade in der Nähe und lasst die Zeit bis zum Nachteinbruch vergehen.

Sobald ihr euch im Spawnbereich des Todesvogels befindet, wird er vom Himmel herabstürzen und der Bosskampf gestartet. Im Folgenden listen wir euch die Fundorte aller 4 Todesvögel samt ihrer Belohnungen auf.

Todesvogel #1 (Limgrave)

Belohnung: Talisman „Blau gefiedertes Astschwert“

Talisman „Blau gefiedertes Astschwert“ Fundort: Spawnt nachts direkt östlich der Hütte des Kriegsmeisters in Limgrave.

Fundort des Todesvogels in Limgrave (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Todesvogel #2 (Halbinsel der Tränen)

Belohnung: Waffe „Opferpriesteraxt“

Waffe „Opferpriesteraxt“ Fundort: Lauft nach dem Ort der Gnade „Wall von Schloss Morne“ auf der Halbinsel der Tränen Richtung Süden und haltet euch dann rechts entlang des Walls, bis ihr zum Spawnbereich des Todesvogels kommt.

Fundort des Todesvogels auf der Halbinsel der Tränen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Todesvogel #3 (Liurnia)

Belohnung: Talisman „Rot gefiedertes Astschwert“

Talisman „Rot gefiedertes Astschwert“ Fundort: Spawnt nachts nahe dem Ruinenüberrest direkt nördlich vor dem Ort der Gnade „Malerische Insel“ in Liurnia.

Fundort des Todesvogels in Liurnia (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Todesvogel #4 (Altus-Plateau)

Belohnung: Schild „Zwillingsvogel-Drachenschild“

Schild „Zwillingsvogel-Drachenschild“ Fundort: Spawnt nachts beim nördlichen Stadtwall von Leyndell auf dem Altus-Plateau. Genau zwischen dem niederen Erdenbaum und der Hütte des Einsiedlerhändlers.

Fundort des Todesvogels auf dem Altus-Plateau (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Todesritenvogel-Fundorte

Todesritenvögel sind stärkere Versionen der Todesvögel, die ihr in den späteren Regionen finden könnt. Sie sind noch beweglicher und besitzen stärkere Attacken. Auch sie tauchen nur nachts an bestimmten Orten auf. Im Folgenden verraten wir euch ihre Standorte.

Todesritenvogel #1 (Caelid)

Belohnung: Waffe „Schüreisen des Todes“

Waffe „Schüreisen des Todes“ Fundort: Spawnt nachts südöstlich vom Ort der Gnade „Südliches Sumpfufer von Aeonia“ in Caelid.

Fundort des Todesritenvogels in Caelid (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Todesritenvogel #2 (Liurnia)

Belohnung: Zauber „Uralter Todesgroll“

Zauber „Uralter Todesgroll“ Fundort: Spawnt nachts östlich der Akademie in Liurnia auf dem See (Südlich vom Ort der Gnade „Nordseite der Torstadt“).

Fundort des Todesritenvogels in Liurnia (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Todesritenvogel #3 (Berggipfel der Riesen)

Belohnung: Waffe „Todesritualspeer“

Waffe „Todesritualspeer“ Fundort: Spawnt nachts direkt südwestlich von Schloss Sol.

Fundort des Todesritenvogels beim Berggipfel der Riesen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Todesritenvogel #4 (Geweihtes Schneefeld)

Belohnung: Zauber „Sprenggeisterflamme“

Zauber „Sprenggeisterflamme“ Fundort: Spawnt nachts am nördlichen Ende des vereisten Flusses zwischen Ordina, Stadt der Liturgien und den verfallenden Ruinen der Abtrünnigen.

Fundort des Todesritenvogels beim geweihten Schneefeld (Bildquelle: Screenshot GIGA)

